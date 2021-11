Senador Pedro Araya confirma que proyecto de cuarto retiro no será votado antes de las elecciones

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, confirmó este miércoles que el proyecto del Cuarto Retiro del 10% de las AFP, no será votado antes de las elecciones del próximo 21 de noviembre.

«El proyecto no será votado en la Sala de la Cámara de Diputados ni del Senado antes de las elecciones, eso está livianamente claro», manifestó Araya a radio ADN.

Cabe destacar que la Comisión Mixta – conformada por miembros de ambas cámaras – comenzará este miércoles a trabajar para revisar el proyecto del cuarto retiro de fondos previsionales.

Ante este hecho, Araya manifestó que «la comisión no tiene un plazo definido de trabajo, pero yo he señalado que debemos trabajar con premura en dar una respuesta a los chilenos sobre si se aprobará el proyecto de cuarto retiro».

Manifestó que aunque la propuesta de cuarto 10% difícilmente será votada en la Sala de la Cámara, considerando que ambos Plenos deben ratificar el informe que resulte de la mixta, el legislador sí recalcó que la mixta tiene «un espacio de tiempo para construir un acuerdo, nosotros esperamos que, en la medida que todos los integrantes de la comisión puedan flexibilizar posiciones, poder construir un acuerdo y que la ciudadanía sepa que si la comisión mixta llega a un acuerdo, ese acuerdo después simplemente tendrá que ser ratificado en el Senado y en la Cámara de Diputados».

Se prevé que la sesión en la Comisión Mixta comience a las 11:00 de la mañana, donde se elegirá al presidente de la instancia y el reglamento para el funcionamiento del mismo.

Según consignó MegaNoticias, el conflicto comenzará cuando deban debatir una serie de puntos, donde los diputados y senadores tienen diferencias, como es el caso del cobro de impuestos al retiro, pago de dinero en dos cuotas, los retiros de rentas vitalicias, así como establecer que no habrá un nuevo retiro del fondo de pensiones.

Al respecto, Araya espera que todos los miembros de la Comisión Mixta puedan llegar a un acuerdo para elaborar un informe que sea aprobado por ambas cámaras del Congreso.

Luego del debate, la Comisión Mixta debe preparar un informe y que sea ratificado por un quórum de 3/5 tanto por la Cámara Baja como la Cámara Alta.

Hasta los momentos, Araya detalló que desconoce si habrá algún invitado durante la discusión del cuarto retiro.

“Para poder invitar a expertos o personas que no son autoridades de Gobierno, debe haber acuerdo en la comisión. Si alguien se opone, no van a poder exponer“, puntualizó.

A juicio de Araya en la comisión mixta debe prevalecer un ánimo de diálogo, «aquí no puede primar la postura de los diputados o de los senadores. Si estamos en ese mundo en que no hay capacidad de diálogo, no hay capacidad de ceder por ninguna de las partes, va a ser muy difícil construir un acuerdo, entonces, por eso, lo que le hemos pedido a la comisión mixta que independiente de que puedan llevar la representación de lo que ha pedido la ciudadanía, los territorios, o los distintos parlamentarios, que podamos tener la suficiente flexibilidad de construir un acuerdo», dijo.

«Ayer yo le manifesté a cada uno de los diputados con los cuales conversé personal e individualmente: no sacamos nada con que ustedes como diputados mantengan una posición que solamente los representa a ellos (…) en el caso mío, todo el mundo sabe cuál es mi posición, estoy a favor del cuarto retiro sin impuestos, pero tengo claridad de que al interior del PPD hay ciertas diferencias respecto de cómo abordar el cuarto retiro», indicó el titular de la comisión de Constitución del Senado, citado por Emol.

Para el senador, lo importante es que los integrantes de la mixta «reflejen aquellas posturas que efectivamente van a tener votos en la Sala, porque una vez que se mete el informe de la comisión mixta, si es que no están los votos en cualquiera de las dos Corporaciones, no va a haber ley. Entonces por eso, en esta comisión mixta, le hemos pedido que sean muy conscientes de poder llevar la opinión mayoritaria y la opinión que efectivamente tiene votos al interior de cada una de las bancadas».