Senadora Goic critica al Gobierno: “Fuimos forzados a aprobar una Ley Nacional del Cáncer que no tiene recursos»

Este miércoles, la Comisión de Salud del Senado aprobó en particular la Ley Nacional del Cáncer, la cual ahora deberá ser discutida en Sala. Pero, la aprobación de la iniciativa tuvo duras críticas de varios senadores, quienes denunciaron que la propuesta no cuenta con financiamiento.

Según estos, el Ejecutivo no fue claro en la forma como se financiarán los costos de los cánceres que no están cubiertos por el Plan Auge-GES y la ley Ricarte Soto, por lo que anunciaron que votarán en contra de la iniciativa si el Minsal no da a conocer pronto una fórmula que solvente esos gastos.

Al respecto, la senadora Carolina Goic (DC) denunció que “hoy fuimos forzados a votar por una Ley Nacional del Cáncer que no tiene recursos, que no resuelve nada y que será letra muerta porque no hay un peso más respecto a lo que teníamos ayer. ¿Qué más debemos esperar para que sea prioridad y se entreguen los recursos que garanticen el tratamiento a las personas que sufren cáncer?”.

Goic emplazó directamente al Presidente Sebastián Piñera a cumplir la promesa que hizo “cuando firmó el proyecto y le dijo a los pacientes y sus familias que podían estar tranquilos porque tendrían acceso a diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos sin tener que condenarse a una quiebra económica por el alto costo de la atención oncológica”.

Hoy en comisión de salud fuimos forzados a aprobar una #LeyNacionalDelCancer que no resuelve nada, que es letra muerta. Pdte. @sebastianpinera tiene que explicarle a pacientes y familias que proyecto que firmó con bombos y platillos en La Moneda es humo! @ESantelicesC @gblumel — carolinagoic (@carolinagoic) June 12, 2019

Por su parte, el senador Guido Girardi calificó el despacho de la ley como “un avance”, pero criticó al Ejecutivo “porque no concurrió con las indicaciones que se había comprometido”, agregando que “hay medidas de humanidad y sentido común que se pueden tomar sin necesidad de una ley, como es decretar que los pacientes con cáncer -que luchan contra el tiempo- no puedan ser demorados sin razón alguna”.

Por último, el senador y presidente de la comisión, Rabindranath Quinteros, dijo que “hemos desmentido al Ejecutivo que nos acusaba de obstruccionistas y aprobamos este proyecto con agilidad y escuchando a todos los sectores y a la comunidad científica”.

En esa línea, Quinteros manifestó su esperanza de que “el Gobierno les asigne los recursos económicos comprometidos para mejorar toda la infraestructura hospitalaria de la red oncológica que vamos a crear. Hasta el momento no estamos conforme con el financiamiento y esperamos que en el calor de la tramitación el Gobierno se incentive y se vea obligado a aportar los recursos necesarios”.

Fuente: Soy Chile