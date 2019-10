Senadora Ximena Rincón pide trasladar la COP25 a Costa Rica

La senadora Ximena Rincón (DC) anunció que pedirá trasladar la COP25 a Costa Rica, afirmando que “no podemos exponer acuerdos globales en medio de lo que vivimos y el Presidente Sebastián Piñera debe ser humilde en esto”.

Recordemos que el encuentro internacional está programado -y confirmado hace días por el Canciller Teodoro Ribera-, para diciembre de este año. En ese sentido, a través de sus redes sociales, la parlamentaria DC aseguró que “solicitaré al Gobierno trasladar la COP 25, al país co organizador, a la sede de Escazú, Costa Rica”.

Consultado, el canciller indicó que “el Ministerio de Relaciones Exteriores no está ajeno a la realidad, seguimos adelante con la planificación de las cumbres, lógicamente adecuándonos a las circunstancias, pero no tenemos ningún elemento que nos pudiera justificar no hacerlas”.