Senadores aprueban idea de legislar rotulación de alimentos ultraprocesados

La Comisión de Salud del Senado aprobó en general el proyecto que modifica la ley sobre composición nutricional de los alimentos, con el objetivo de exigir la rotulación de los alimentos ultraprocesados y restringir su publicidad.

En la sesión, las y los senadores reconocieron que el consumo de estos productos es uno de los factores más determinantes de la mal nutrición por exceso. Por ello, se busca rotular como ultraprocesados aquellos productos alimenticios que contengan más de 5 ingredientes formados a partir de procesos químico-industriales.

Asimismo, se recordó que el bajo costo de snacks, platos preparados, comida rápida, néctar de fruta, aguas saborizadas, pan de molde, vienesas, nuggets y productos lácteos entre otros, hace que miles de chilenos los elijan diariamente, desconociendo lo perjudicial que resultan, en muchos casos, para la salud.

Este y otros temas fueron abordados en la sesión del martes 6 de enero, en la que estuvo como invitada la oficial superior de Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la oficina regional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), Daniela Godoy.

La especialista destacó al respecto los efectos que ha tenido la ley chilena de etiquetado nutricional del 2016 en América Latina y el Caribe, como así también las estadísticas que han demostrado un desincentivo real del consumo de los llamados alimentos «altos en grasas, sal, azúcar y calorías».

«Este proyecto creemos que viene a complementar la ley existente, que ya ha rebajado la ingesta de productos altos en sal, azúcar, grasas y calorías en un 23% per cápita, ha generado mayor conciencia en los consumidores sobre lo que compran y ha llevado a la industria a reformular sus preparaciones», agregó Daniela Godoy.

Restricción publicitaria

La iniciativa también establece que la publicidad de estos productos no podrá estar dirigida a niños menores de 14 años.

Así, señala que se entenderá por publicidad toda forma de promoción, comunicación, recomendación, propaganda, información o acción destinada a promover el consumo de un determinado producto, incluida aquella desarrollada en plataformas digitales y anuncios pagados de internet.

Los senadores acordaron fijar el jueves 15 de enero como plazo para presentar indicaciones, de manera que desde el lunes 19 se puedan someter a análisis los cambios propuestos para posteriormente, enviar el texto en primer trámite a la Sala del Senado.

El Ciudadano