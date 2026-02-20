“Señoras de la tercera edad trabajando con pañales”: Sindicato denuncia a La Florida y a Akro por no garantizar baños en terreno

«A nosotros nos tienen trabajando en una plaza o en un bandejón sin baños, sin zonas de resguardo para olas de calor fuerte o para la luvia, y sin comedores o zonas habilitadas para ingerir alimentos», denunció en conversación con El Ciudadano, Roberto Acuña, presidente del Sindicato Akro, la empresa que se encarga del cuidado de áreas verdes y bandejones en Municipalidad de La Florida.

“Hay señoras de la tercera edad trabajando jornadas de ocho horas con pañales, eso es lo que importa (..) hay mujeres compañeras con la menstruación sin derecho a baño, cumpliendo jornadas de ocho horas de corrido y que no tienen donde cambiarse, limpiarse ni nada”, con estas palabras describió el presidente del Sindicato Akro, Roberto Acuña, la realidad que enfrentan quienes sostienen el cuidado de la Municipalidad de La Florida, pero que son tratadas como mano de obra descartable.

Las y los trabajadores de esta empresa que se encarga del cuidado de áreas verdes y bandejones en la comuna del sector suroriente de Santiago denuncian que deben pasar la jornada laboral de 8 horas diarias, sin baños ni lugares donde poder consumir alimentos.

«A nosotros nos tienen trabajando en una plaza o en un bandejón sin baños, sin zonas de resguardo para olas de calor fuerte o para la luvia, y sin comedores o zonas habilitadas para ingerir alimentos. Eso es ilegal, directamente ilegal, eso no es un problema de si el empleador quiere o no quiere, d e si la ley lo considera o no lo considera, es una ilegalidad que existe y que a nadie le importa», indicó Acuña en conversación con El Ciudadano.

La empresa de paisajismo y mantención de áreas verdes, Akro SpA, ofrece servicios en distintas comunas del país. En el caso de La Florida, la firma ganó la licitación y se ocupa de gran parte de las áreas verdes del municipio.

Acuña explicó que el sindicato se conformó hace pocos meses y que la mayoría de quienes laboran en la empresa ganan el sueldo mínimo.

«Es un sector altamente precarizado, ya que hablamos de trabajadores y trabajadoras que ganan el mínimo. En el caso de choferes, peones, cortadores de pasto ganan por sobre el mínimo, pero su salario está muy por debajo en comparación a sus homólogos del mismo rubro, pero de otras empresas. Akro es una empresa que paga malos sueldos o bajos sueldos», indicó.

«Es un trabajo muy precarizado, por ejemplo tenemos compañeras y compañeros que no saben ni leer ni escribir; tenemos compañeros y compañeras que vienen a trabajar algunos incluso con pañales; compañeras de la tercera edad, jubiladas ya, que trabajan en situaciones de mucha precariedad. Esa es como la composición del trabajador promedio de Akro, pero que yo me atrevería a decir que es estructuralmente es el trabajador promedio de las municipalidades en general. De este tipo de trabajo, no me refiero al funcionario de planta ni nada, me refiero al trabajador municipal que trabaja subcontratado en áreas verdes, bandejones y aseo», acotó.

Señaló que están siendo afectados alrededor de 350 trabajadores, en su mayoría personas de la tercera edad, a los que se suman un grupo menor de jóvenes.

Akro y la Municipalidad de La Florida incumplen el Decreto Supremo 594

El sindicato ha sacado a la luz cómo la empresa y el municipio encabezado por el alcalde UDI Daniel Reyes, mantienen esta situación, vulnerando el Decreto Supremo 594, que exige garantizar baños y servicios higiénicos a no más de 75 metros de las faenas y zonas de resguardo habilitadas.

«El decreto plantea que tanto la empresa que hace el trabajo, en este caso Akro, como la empresa que demanda el servicio, en este caso la Municipalidad de la Florida, tienen responsabilidad sobre las condiciones mínimas laborales de los trabajadores», señaló el dirigente sindical.

«Eso es lo que estipula la ley y eso es lo que varias empresas cumple. Usted ve por ejemplo que van a hacer un edificio en el centro o en cualquier lugar y llega los obreros y lo primero que uno ve instalado y al lado es un baño químico. Por ley, tienen que instalarlo, y si están construyendo algo más grande, que agarra una o dos cuadras más, tienen que poner dos o tres baños químicos. Cualquier empresa que haga un trabajo de esas características debería cumplir, pero algo pasa en las municipalidades, que el decreto 594 no se respeta. Usted puede darse una vuelta por cualquier plaza, por cualquier faena en exteriores que se haga por parte de la municipalidad y le aseguro que no va a encontrar ningún baño. Las responsabilidades que tiene la misma Municipalidad y la empresa Akro no se cumplen», expuso.

Presidente del Sindicato Akro: «Es un tema de dignidad, se nos trata como animales»

En conversación con El Ciudadano, el presidente del sindicato destacó que más allá del incumplimiento de la normativa se debe hacer énfasis en una dimensión humanitaria de la problemática que denuncian.

«Para mí lo que realmente importa es que hay señoras de la tercera edad trabajando jornadas de ocho horas con pañales.; mujeres trabajando con la menstruación sin derecho a baño y que no tienen donde cambiarse, limpiarse, nada. Nosotros sabemos que para las compañeras sean de más edad o más jóvenes, no es lo mismo que hagan pipí en un baño a que lo hagan en un basurero. Entonces el problema es un problema de dignidad, np es solamente un problema de reglamentación que hay que cumplir», expresó.

«Hay un problema contra la dignidad de los trabajadores, se nos trata como animales, somos como bestias. Imagínate lo que es comer en estas circunstancia, yo ya me acostumbré a comer la comida helada, así como la mayoría de los placeros y placeras, porque es como comemos naturalmente, sentados en una banca de plaza sin tener ninguna norma mínima higiénica. Es un ataque a los derechos fundamentales de los trabajadores con compañeras y compañeros trabajando durante ocho horas, muertos de calor o muertos de frío y sin un lugar donde calentar la comida y sin un lugar donde hacer sus necesidades», subrayó Acuña.

Una realidad que afecta a miles de trabajadores precarizados en Chile

Desde el Sindicato Akro han emprendido una cruzada para dar visibilidad sobre la situación que enfrentan y ante la falta de respuestas, tanto de la empresa como de la administración del alcalde Reyes.

«Hemos hecho todas las denuncias y en este caso no va a ser una excepción. Vamos a hacer la denuncia Respecto a los baños y el incumplimiento del decreto supremo 594, que en ese caso no va solamente a la Inspección del trabajo, sino también a la Seremi. Nos estamos asesorando para hacerlo correctamente», indicó el dirigente gremial.

«Tenemos como varios frentes de batalla, por decirlo de alguna forma, uno es más sindical que va relacionado con la negociación colectiva que estamos teniendo ahora, con nuestra batalla en la que estamos buscando aliados sindicales que nos ayuden. Hay varias organizaciones amigas que nos están ayudando», acotó.

Asimismo, Acuña recordó que el pasado viernes 13 de febrero se realizó en Casa Marx una asamblea que contó con la participación de organizaciones territoriales, comunales y artísticas, concejales y actores políticos de izquierda, además de sindicatos y agrupaciones feministas que manifestaron su respaldo a la lucha de los trabajadores encargados del cuidado de áreas verdes y bandejones en La Florida.

«Nos acompañaron organizaciones territoriales, vecinales, autoridades locales, así como agrupaciones políticas y vecinales bastante importantes como La Florida Solidaria, Jardín Alto Organizado, que es una organización territorial también bastante importante. Del sector participaron también dirigentes sindicales de distintos sindicatos, como el de Blue Link. Nos visitaron también jóvenes de los grupos antifascista; feministas de Pan y Rosas conmovidas por el problema de las mujeres específicamente, así como las compañeras de la tercera edad y jóvenes estudiantes», relató.

«En ese encuentro acordamos publicar una declaración de solidaridad con el problema de los baños», subrayó.

El presidente del sindicato dejó en claro que no se trata de un problema aislado, ya que la situación que enfrentan las y los trabajadores de Akro en La Florida refleja una realidad que afecta a miles de trabajadores precarizados en el país, a quienes se les niegan condiciones mínimas de dignidad.

«Nuestro caso no es un caso particular Si bien ha tomado harta notoriedad y estamos peleando harto, por nuestra campaña por los baños. más allá de la negociación colectiva, nosotros estamos haciendo una campaña que queremos que sea a nivel nacional. Estamos buscando hacer conciencia sobre un problema que va más allá de lo puramente laboral que es este tema, del problema de los baños, que es un problema capital, diría yo en este tipo de trabajo y que afecta a placeros, jardineros como nosotros, de Akro, pero que a la par, afecta a un montón de otros trabajadores en condiciones muy similares a nosotros, lo que está totalmente invisibilizado, por ejemplo, choferes, carteros, basureros».

«Hay un montón de trabajos y faenas que se hacen en la calle, en movimientos o en puntos estacionales como las plazas, que tienen este problema», apuntó Roberto Acuña.