Sepa cómo obtener un permiso para viajes interregionales

Este miércoles 23 de septiembre, la subsecretaria Paula Daza explicó los alcances del nuevo permiso para viajes interregionales para personas desde comunas en etapas 3 —Preparación—, 4 —Apertura inicial— y 5 —Apertura avanzada— del Plan Paso a Paso del Gobierno para el desconfinamiento.

“Este permiso es para comunas que se encuentran en etapa 3, 4 y aquellas que posiblemente se encuentren en el futuro en etapa 5, desde el origen al término”, y agregó que dicho «permiso será solicitado durante las 24 horas anteriores al uso y a la salida».

Según la autoridad, la autorización no tendrá limitaciones de tiempo y «el horario elegible es durante el día y no podrá ser usado durante el toque de queda. Además, no permite el traspaso a aquellos lugares donde existan cordones sanitarios”.

Es de destacar que en ningún caso los permisos podrán ser obtenidos por personas que se encuentran con coronavirus o con sospechas de contagio. Las personas no podrán desviarse de su destino en el trayecto, independientemente del estado de la comuna.

Foto: A_Uno.

Dónde solicitar el permiso

La Comisaría Virtual habilitará un ítem específico para entregar este documento a la ciudadanía.

Documentos exigidos

Cédula de Identidad

Clave Única

Pasaporte Sanitario —COVID-19—: un documento que se entrega a todas las personas provenientes del extranjero y aquellas que circulan por el territorio nacional e ingresan a alguna zona con Aduana Sanitaria por vía terrestre, aérea o marítima.

Para obtener el pasaporte sanitario las personas deben presentar o completar una declaración jurada, además de someterse a un control de temperatura y responder las preguntas de la autoridad sanitaria. Al documento se accede a través de la página http://www.c19.cl

Para completar la declaración en línea es necesario tener un correo electrónico al que se enviará el pasaporte sanitario, que incluye un código QR. Cuando se realice el control en la aduana sanitaria se solicitará el documento de identificación (cédula de identidad o pasaporte).

Fuentes: El Desconcierto/Radio Duna.