Será ley: Cámara aprobó y despachó proyecto que fortalece las ferias libres del país

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las enmiendas del Senado y despachó a ley el proyecto -presentado por el Gobierno del Presidente Boric- que reconoce y fortalece a las ferias libres como pilar de la alimentación y el desarrollo local, otorgando un marco jurídico a su organización.

La norma (boletín 17117) está orientada a establecer una regulación, protección y fomento de las ferias, entendidas como «unidades productivas asociativas que cumplen un rol en la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional del país».

De esta manera, el proyecto las define como un conjunto de comerciantes minoristas y trabajadores independientes que venden mayoritariamente alimentos de origen vegetal o animal.

Además, estandariza las ordenanzas municipales sobre ferias libres con el objetivo de regular el porcentaje mínimo de permisos, los criterios para su asignación, vigencia y rubros de ferias permitidos, así como también los estándares mínimos que debe cumplir el espacio de servicio, gestión medioambiental y disposición de residuos.

La futura ley establece que el Estado ejecutará estrategias de coordinación, entre el Ministerio de Seguridad Pública, los gobiernos regionales, los municipios y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, «con el fin de prevenir y reducir las oportunidades e incentivos para quienes cometen delitos en el espacio donde se emplazan las ferias libres y sus alrededores».

¿Qué dice el proyecto?

En específico, la iniciativa regula la representación de las ferias libres, las cuales deberán contar con una asamblea general, un comité de representación y una comisión electoral.

Junto con ello, en cada comuna donde existan ferias libres se constituirá un Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres cuyo objetivo será proporcionar una instancia de diálogo entre el municipio y las y los representantes de las ferias.

Adicionalmente, la norma dispone crear un Registro Nacional de Ferias Libres, a cargo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, registro que se actualizará sobre la base de la información y documentación suministrada por cada municipio.

En cuanto al otorgamiento de permisos, la iniciativa establece que el municipio procurará el emplazamiento de las ferias libres en sitios apropiados, donde se provoque el menor impacto negativo para las/los vecinos, la accesibilidad y seguridad del entorno.

Además, toda nueva feria deberá emplazarse a una distancia mínima de mil doscientos metros de los límites perimetrales de otras ferias en funcionamiento en la comuna o fuera de los límites de esta, aunque en casos excepcionales, la autoridad municipal podrá emplazar la nueva feria a una distancia menor, previo acuerdo del Consejo Participativo Comunal.

Otra materia regulada es que los municipios tendrán como tarea coordinar con las ferias libres acciones destinadas a prevenir el desperdicio de alimentos, reducir la generación de residuos y fomentar el reciclaje, la reutilización o la valorización de subproductos.

Por último, en materia de seguridad, se estipula que será causal de revocación o no renovación del permiso de uso en ferias libres, la condena a pena aflictiva por delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, o asociación delictiva o criminal que se haya dictado durante la vigencia del permiso.

El Ciudadano