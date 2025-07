¡Vuelven los Sex Pistols! La leyenda del punk regresa a Chile tras casi 30 años

Las leyendas del punk están de regreso. Los Sex Pistols, banda clave para entender la historia del rock, anuncian su vuelta a Chile con una presentación programada para el martes 9 de septiembre en el Teatro Caupolicán, escenario que ya los recibió hace casi tres décadas.

Será un regreso con historia. Su primera y única visita al país fue en 1996, en el entonces Teatro Monumental, hoy Caupolicán. Aquel show, cargado de furia y distorsión, quedó marcado como un hito del punk en Latinoamérica. Ahora, 29 años después, el grupo retorna con una energía renovada y un cambio significativo: Frank Carter se suma como vocalista.

Aunque lanzaron un solo álbum de estudio (Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols, 1977), su impacto cultural fue monumental. Surgidos en el Londres de los años 70, los Sex Pistols fueron el grito de una generación desencantada, encarnando la rabia social con una estética cruda, directa y disruptiva.

El grupo británico vuelve al escenario del Teatro Caupolicán el próximo 9 de septiembre con su formación más clásica y nueva voz. Entradas disponibles desde este viernes.

Este año, el grupo se ha mantenido activo con una gira internacional que incluyó fechas memorables como Bush Hall en Londres (2024) y un show sorpresa en el mítico 100 Club (marzo 2025). También realizaron una mini-gira por Australia y Nueva Zelanda, además de presentaciones en importantes festivales europeos como Sweden Rock, Hellfest, Download y Tons of Rock.

A Chile llegarán con su formación más clásica:

Steve Jones (guitarra)

(guitarra) Glen Matlock (bajo)

(bajo) Paul Cook (batería)

(batería) Frank Carter (voz)

Las entradas estarán disponibles a partir de este viernes 4 de julio, a las 10:00 AM, a través de Puntoticket.