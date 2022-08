Sharp condenó performance con la bandera en acto en Valparaíso y aseguró que la acción no estaba en conocimiento previo de los organizadores

A través de su cuenta en la red social Twitter, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, manifestó su «absoluta condena» a la situación acontecida este sábado en la ciudad puerto, donde un grupo musical realizó una performance de índole sexual durante un acto del Apruebo en Plaza Victoria, frente a niños y niñas.

«Quiero expresar mi absoluta condena a lo sucedido hoy en Valparaíso. No representa en ningún caso el sentido del acto que convocó a más de 3 mil personas, tampoco a Apruebo Transformar, ni menos al Apruebo. La acción en cuestión no estuvo en conocimiento previo», escribió el edil porteño.

En tanto, los organizadores del evento indicaron que la agrupación en cuestión («Las Indetectables») «realizó una performance que no fue puesta en conocimiento de la organización del acto con anterioridad (…) Estamos en total desacuerdo con el uso de la bandera que hicieron. Condenamos este hecho que no nos representa en lo absoluto y que además se dio en medio de una actividad familiar», agregaron.

Por su parte, desde el Comando Aprueba X Chile anunciaron que están evaluando la presentación de acciones legales «respectivas al caso»:

Piden no seguir compartiendo el video

Tras la viralización del acto en Valparaíso, un importante llamado realizaron desde la Fundación Iguales, pidiendo a la ciudadanía no difundir el video de la performance: «Es denigrante, violento y no guarda relación con la propuesta de nueva Constitución. ¡Esforcémonos para proteger a niños y niñas de este contenido y no permitamos que dañen nuestra capacidad de diálogo!», afirmaron en su cuenta de la red social Twitter.

Finalmente, desde la Defensoría de la Niñez informaron que denunciarán los hechos «para que se investigue la comisión del delito de ofensas al pudor».