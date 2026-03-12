«Si vas para Chile»: Revelador documental sobre la crisis migratoria en el norte llega en abril a los cines chilenos

Tras una exitosa ruta en festivales nacionales e internacionales, incluyendo una inédita exhibición en la frontera entre México y Estados Unidos, el jueves 9 de abril se estrena en nuestro país Si vas para Chile, un impactante documental escrito y dirigido por Amilcar Infante y Sebastián González que aborda el lado humano de la crisis migratoria en el norte de Chile, a través de los testimonios de sus protagonistas.

Bajo la producción de Amilcar Films, Pejeperro Films y Someday Productions, la película realiza un recorrido emocional desde el altiplano andino, el desierto de Atacama y el farellón costero, hasta los campamentos de Iquique y Alto Hospicio, con el fin de comprender los desplazamientos, las violencias y el presente que atraviesa nuestro territorio, a través de diversos relatos de dignidad humana en contextos de movilidad.

«Quien entiende a fondo esta problemática sabe que no hay soluciones a corto plazo y que se trata de procesos duros y complejos. El modus operandi se repite, solo cambian los personajes», afirma Amilcar Infante, uno de los cineastas tras el proyecto.

El realizador comenta en esa línea que «algo que nos dio motivación y fuerza para que este trabajo llegase a puerto fue ese compromiso silencioso que se generaba con las personas que entrevistamos, que se abrían a contarnos sus historias con la esperanza de que alguien, en algún futuro, las escuchara. Hoy eso está pasando».

Así, en un contexto donde las consecuencias de la migración irregular hacia Chile se encuentran en el centro del debate, este largometraje documenta las primeras oleadas de extranjeros ingresando a nuestro país, quienes debieron enfrentar la radicalización comunitaria y la violencia fronteriza durante las marchas anti-inmigrantes realizadas a lo largo de 2021.

Para Sebastián González, co-director y co-guionista del documental, «el conflicto migratorio está más vigente que nunca y previsiblemente se va a agudizar con el contexto de guerra y crisis internacional actual. Resulta especialmente importante y significativo en estos tiempos generar espacios de encuentro y diálogo crítico en torno a la migración».

Reconocimiento internacional

Si vas para Chile tuvo su estreno mundial en Canadá, como parte de la Competencia Internacional de Hot Docs 2025, donde resultó ganador del Emerging International Filmmaker Award.

El documental también fue exhibido en el Festival de Biarritz Amérique Latine (FBAL), donde obtuvo el Premio IHEAL, y además, fue parte del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México (DocsMX), obteniendo la Mención Especial en la sección Nuestra América.

En Chile también resultó premiado tras su paso por FICViña, donde se llevó el Premio a Mejor Largometraje en Competencia Nacional, Premio ADG a Mejor Guión y el Premio Héctor Ríos entregado por la Asociación Chilena de Cinematografía.

En ese sentido, uno de los hitos históricos fue cuando el documental fue exhibido de manera inédita en el muro de Tijuana, en la frontera entre México y Estados Unidos, como parte de la función inaugural de la primera edición del Festival Cine Sin Fronteras.

En paralelo, la obra ha sido seleccionada en el Sheffield DocFest, el Festival de Cine de Sidney, el DokuFest, el SANFIC y el FIDBA. Actualmente, es parte de la Competencia Documental del Festival de Málaga y prontamente será parte del Festival Cinelatino Rencontres de Toulouse.

¿Y qué ha dicho la crítica?

Si vas para Chile ha sido destacada por su mirada panorámica y provocativa a uno de los conflictos migratorios más grandes en Latinoamérica, por medio de «un viaje visceral, inmersivo y observacional» (Meer) que «canaliza la ira y la amargura que le da motor a las protestas anti-imigración, y las inseguridades que surgen en una economía que es negligente y quita poder a aquellos más desvalidos» (High On Films), siendo definida por Variety como «el rostro humano de la mayor crisis migratoria de América Latina».

Sinopsis

En el año 2021, el norte de Chile marcó un hito con la violenta marcha anti-inmigrantes junto a la quema de carpas y pertenencias de familias extranjeras en Iquique. Este relato coral es el testimonio vivo de quienes siguen ingresando al país a pesar de las adversidades, y de los habitantes del territorio que viven en medio de un creciente conflicto social, la crudeza del desierto de Atacama y del Altiplano andino.

Mira el trailer a continuación:

El Ciudadano