Siches contra el clasismo en la Justicia chilena: «Si pillo a una persona al lado de un crimen y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada»

"Si yo pillo a una persona al lado de un crimen y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada; si yo pillo a esa persona en La Pintana, es pobre, me lo llevo detenido, y si lo pillo en La Araucanía, me lo llevo detenido, allano su casa, agarro a los niños y violento a toda una comunidad", sentenció la ministra de Interior, Izkia Siches.