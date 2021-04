Sindicato Amanda Jofré denuncia brutal agresión a trabajadoras sexuales: Las golpearon con cadenas, piedras y palos

El Sindicato de Trabajadoras Sexuales Trans y Travestis Amanda Jofré denunció una brutal agresión sufrida por cuatro trabajadoras sexuales, que fueron brutalmente golpeadas por cuatro hombres premunidos de cadenas, piedras y palos.

El ataque se registró el pasado martes 20 de abril en la comuna de La Cisterna (sector de Américo Vespucio), en la Región Metropolitana. Canela Inbenjamin, performer, trabajadora sexual y activista del Sindicato Amanda Jofré, explicó a El Ciudadano que «eran las 20:40 horas, ellas terminaban su jornada de trabajo sexual, cuando cuatro individuos llegaron a atacarlas con golpes de cadenas, piedras, palos, puños y pie. La golpiza fue de un ensañamiento feroz y llena de discursos de odio. Las compañeras dicen que no tuvieron tiempo de reaccionar, ya que las agredieron por separado».

Canela cuenta que ella fue la última en recibir el ataque, y sus gritos alertaron a los vecinos quienes amedrentaron a los sujetos, los cuales huyeron del lugar.

«Las compañeras se encuentran con diferentes lesiones en sus cabezas y diferentes partes del cuerpo. Canela fue ingresada a la urgencia del Hospital San José, y mientras sangraba debía exigir el respeto de su nombre legal e identidad de género, ya que los sistemas no están actualizados», indicaron desde el Sindicato.

«Como comunidad trans/travesti exigimos justicia para nuestras compañeras y así generar conciencia de las vulneraciones de derechos que tenemos que vivir día a día. No queremos más enterrar a nuestras amigas antes de los 35 años. No queremos más tener que exponer nuestras vidas día a día en las calles por no tener acceso al mundo del trabajo formal. No resistimos más golpes ni odio», concluyeron desde la agrupación.