Sindicato de actores y actrices rechazó suspensión del programa «Acciona» y pidieron detener el recorte de presupuesto en Cultura

En medio de la crisis sanitaria, la errática respuesta del Gobierno, a través del ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ha dejado en un grave estado de desempleabilidad al sector de las artes y las culturas. Los mal llamados Fondos de Emergencia y el reciente anuncio de la suspensión del Programa Acciona, agudizan la crisis.

COMUNICADO EN RESPUESTA A LOS FONDOS DE EMERGENCIA Y LA SUSPENSIÓN DEL PROGRAMA ACCIONA

La débil gestión, administrativa y política, del ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP), e igualmente la carencia de acciones efectivas frente a la urgencia económica por la que atraviesa nuestro sector laboral, con respuestas reiterativas y sin resoluciones, tales como: “No está dentro de nuestras facultades” o “no damos beneficios sociales”, han profundizado una crisis que hoy ya no se sostiene. Como hemos señalado en diversos medios, las propuestas por parte de las organizaciones se han hecho, pero no han sido acogidas.

La acción para entregar apoyo en medio de la crisis sanitaria, se materializó tardíamente en los mal llamados Fondos de Emergencia, que lejos de ser una medida de apoyo accesible, resultó tener más obstáculos que beneficios. El sector necesitaba -y necesita- ayuda inmediata y el proceso que inició en mayo aún no finaliza: Proyectos adjudicados sin recibir aún sus fondos, resultados de selección en espera, líneas de concurso comprometidas que hasta ahora no han abierto y una mala distribución territorial de los recursos.

Considerando que el presupuesto fue insuficiente, los trabajadores y las trabajadoras de las artes pertenecientes a regiones, más allá de la Región Metropolitana, se ven particularmente perjudicados y perjudicadas, puesto que ya asignados gran parte de estos fondos, hay dos regiones del país sin proyectos adjudicados: Arica y Parinacota y Antofagasta.

De las 84 propuestas seleccionadas, 44 corresponden a la Región Metropolitana; 16 a Valparaíso; 4 proyectos al Bío-Bío; 3 a la Región del Maule; 3 a la Región del Libertador Bernardo O’Higgins; 3 a Magallanes; 2 para Tarapacá; 2 para Los Ríos; y por último las Regiones de Atacama, Coquimbo, Ñuble, La Araucanía, Los Lagos y Aysén, con 1 proyecto cada una. Esto se traduce a que el 72,2% de los fondos totales del país, fueron adjudicados solamente entre las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

De un total de 674 trabajadores y trabajadoras beneficiadas con la asignación de estos recursos, 474 provienen de las regiones de Valparaíso y Metropolitana, dejando un total de 200 beneficiarios para el resto de los territorios.

En consideración a los puntos anteriores, las medidas aplicadas no califican como un Plan de Emergencia efectivo en atención a la crisis, ya que no logran identificar y estar en sintonía con las necesidades de un gremio que vive en eterna precariedad impuesta históricamente por políticas públicas indolentes e ineficaces. Esta es una mala burla a la condición laboral de nuestros trabajadores y trabajadoras de las artes.

Hace unos días, más de 50 organizaciones de distintos gremios anunciamos la bajada masiva del trabajo en mesas intersectoriales con el Mincap, precisamente por su incapacidad de trabajar en pos del sector. Y hoy -comprobando la nula voluntad política y la desconexión con la realidad de los trabajadores y trabajadoras- llega una resolución emitida por el subsecretario Juan Carlos Silva, donde comunica la suspensión del Programa Acciona.

El Programa Acciona constituye una de las fuentes laborales más importantes del sector, en su cadena productiva están: talleristas, facilitadores, mediadores, coordinadores, productoras y agentes culturales de Arica a Magallanes, por lo que sus suspensión sitúa a los y las trabajadoras del arte, a lo largo de Chile, en un radical abandono por parte del Estado.

Este es otro golpe para el sector, no sólo para los artistas educadores con sus procesos educativos y remuneraciones, si no también, al compromiso con los establecimientos y con les niñes respecto a la contención emocional y de afectividad que Acciona propone como objetivo principal. No se reconoce ni valora el aporte de las artes en el contexto actual por parte del Ministerio, que debiese defender y promover estos espacios.

Desde el inicio de esta crisis -luego del recorte presupuestario desde Hacienda a Cultura de $16,5 millones y la redistribución de los 15 mil millones- consultamos una y otra vez por cuáles serían los programas afectados, interrogante que no tuvo una respuesta concreta y frente a la cual solo se limitaron a decir que iban a ser programas que no afectarían directamente a los y las artistas.

Hicimos hincapié en variadas reuniones que el Programa Acciona no podía ser recortado puesto que generaba mucha empleabilidad. Incluso la Red Nacional de Artistas Educadorxs se reunió con Pablo Rojas, jefe del departamento de Educación Artística del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La respuesta del mismo subsecretario, Juan Carlos Silva, mediante correos con la Red, fue: “Debemos señalar que Acciona se implementará este año, pero ajustado a la realidad del sistema y el calendario escolar, manteniendo su público objetivo: los y las estudiantes de establecimientos de alta vulnerabilidad”.

Creíamos en ello, porque en varias regiones se había anunciado su implementación, con modificación de modalidades y formatos de acuerdo al contexto pandemia. Pero, con fecha 03 de agosto llega un memorando completamente contradictorio e improvisado, donde el subsecretario informa que el programa se suspende, porque no hay un retorno a clases definido y que como MINCAP no tienen la capacidad de implementarlo debidamente, por ello decidieron el cese del programa y el reintegro de los recursos.

Solicitamos que DETENGAN AHORA EL RECORTE PRESUPUESTARIO EN CULTURA, que generen empleabilidad NO concursable y paralicen el aporte al desempleo.

Firma: SIDARTE, Sindicato de actores, actrices, trabajadores y trabajadoras de las artes teatrales de Chile y sus once filiales desde Tarapacá a Magallanes:

Sidarte Tarapacá

Sidarte Antofagasta

Sidarte Coquimbo

Sidarte Valparaíso

Sidarte O’Higgins

Sidarte Maule

Sidarte Ñuble

Sidarte Bío-Bío

Sidarte Araucanía

Sidarte Los Lagos

Sidarte Magallanes

Adhieren:

Red Nacional de Artes Escénicas, conformada por:

ADTRES, Agrupación de Diseñadorxs, Técnicxs y Realizadorxs Escénicos

ASOFAG, Asociación de formadores, artistas y gestores del nuevo circo

ATTICH, Asamblea de titiriteros y titiriteras de Chile

CINOCH, Círculo de Narradores Orales Chile

Compañías Teatrales Chilenas en Red

CONATEMUCH, Corporación Nacional del Teatro Musical Chileno

Coordinadora Nacional de Danza

Gestores Escénicos en Red Chile

Nuevo Circo, A.G.

Red Nacional DanzaSur A.G.

Red de Nacional de Artistas Educadorxs Teatro

Red Nacional de Espacios Autogestionados

SINATTAD, Sindicato Nacional de Trabajadores Artistas de Danza

Adhieren además: