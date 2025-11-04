Sindicato de Pilotos de Latam votó huelga: Empresa se niega a reponer sueldos previos a la pandemia a pesar de millonarias ganancias

El Sindicato de Pilotos de Latam (SPL) votó a favor de iniciar una huelga ante la negativa de la empresa de reponerles sus sueldos previos a la pandemia. La decisión fue adoptada con el respaldo del 97% de los socios de la organización sindical.

Mediante un comunicado, el sindicato, que agrupa a alrededor de la mitad de los capitanes de la aerolínea, recordó a la opinión pública que para «hacer frente al impacto económico de la pandemia y dar viabilidad a una compañía que estaba al borde del precipicio, los pilotos estuvieron disponibles para reducir sus ingresos a la mitad. 5 años después, son el único estamento de Latam que no ha recuperado las condiciones previas a 2020. Los ejecutivos sí lo hicieron», recalcaron.

En ese sentido, un punto no menor mencionado por el sindicato es que la actual negociación con la empresa ocurre «en un escenario de fulgor financiero y operacional para la aerolínea multinacional, una de las 12 más grandes del mundo».

«En 2024, ganó US$977 millones para sus accionistas y en la primera mitad de 2025, US$600 millones, totalizando US$1.500 millones en solo 18 meses», argumentaron los pilotos.

Para el sindicato, «restituir los derechos laborales de sus cerca de 500 pilotos tendría un costo menor al 1% de esos ingentes recursos y tendría un efecto sobre el costo ASK ex-fuel (métrica que calcula el costo por cada asiento-kilómetro disponible) prácticamente nulo», plantearon.

