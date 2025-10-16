Sindicato Frigorífico de Temuco inició proceso de negociación colectiva 2025: «Esperamos que la respuesta de la empresa sea favorable»

Trabajadores han contado con el acompañamiento técnico y jurídico de la Defensoría Popular de Trabajadores, cuya participación ha contribuido a fortalecer la legitimidad institucional del proceso y a garantizar que cada avance esté respaldado por criterios técnicos y jurídicos sólidos.

Autor: El Ciudadano
En un ambiente marcado por el respeto, la esperanza y la transparencia, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Frigorífico Temuco S.A. ha iniciado su proceso de negociación colectiva 2025, con el acompañamiento técnico y jurídico de la Defensoría Popular de Trabajadores DPT CHILE.

Durante las distintas mesas de negociación desarrolladas entre la organización sindical y la empresa, los esfuerzos se han centrado en analizar y cuantificar aquellos beneficios que inciden directamente en la calidad de vida de las y los trabajadores y sus familias.

El foco ha estado en mejoras en las remuneraciones y en el fortalecimiento de condiciones que promuevan un trabajo decente y digno.

Entre los avances más significativos que ya se encuentran incorporados en el nuevo contrato colectivo destacan la mantención del reajuste semestral por IPC en los sueldos base, asegurando así estabilidad frente al costo de vida; y un mejorado bono de producción, que reconoce la antigüedad de las y los trabajadores en la empresa.

Asimismo, se avanzó en cláusulas que visibilizan los frutos de la organización sindical, fortaleciendo el rol de las y los trabajadores organizados, y se acordaron prestaciones orientadas a la prevención de accidentes, consolidando una política laboral más segura y proactiva.

Al respecto, la dirigenta del Sindicato Frigorífico Temuco, Roxana Soto, comentó que «esperamos que la respuesta de la empresa sea favorable para esta negociación, que permitiría mejorar sustancialmente la vida de los trabajadores».

«Somos más de 250 familias que estamos muy esperanzadas siguiendo este proceso de negociación, que entendemos como única instancia para ampliar beneficios», subrayó la dirigenta sindical.

Al proceso se ha sumado el acompañamiento de la abogada Vivian Franco, quien forma parte del Equipo Sur de la Defensoría Popular de Las y Los Trabajadores (DPT), quienes destacaron el carácter ejemplar de la negociación.

«Nos sentimos orgullosos de poder colaborar con la organización sindical en un hito tan relevante como su negociación colectiva. Este proceso es un ejemplo claro de un trabajo serio, organizado, donde el pilar fundamental siempre fue la transparencia y participación de las bases», señalaron desde la DPT.

