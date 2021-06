Sindicato Starbucks insiste que se investigue denuncia de acoso sexual y «prácticas fraudulentas» de dirigente de la CUT

Este lunes, el Sindicato de Starbucks presentó una solicitud a la Comisión de Ética de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para que investigue la denuncia de acoso sexual que existe en contra del actual tesorero nacional de la orgánica, José Manuel Díaz (en la foto), y la “fraudulenta” votación del directorio del Sindicato Nacional Interempresa Walmart y Actividades Conexas, donde fue electo presidente.

Sobre la denuncia de acoso sexual, en el documento entregado por las y los dirigentes sindicales indican que “habrían incluido toqueteos sexuales indebidos y no consentidos, además de un actuar violento y patriarcal” en contra de otra dirigenta, y afirman que, “contrario a lo declarado por el Comité Ejecutivo de la CUT, la propia ex vicepresidenta de la mujer, Julia Requena, reconoce que recibió la denuncia, que lo comentó, lo informó y presentó en el Comité Ejecutivo, en el Consejo Directivo Nacional y en el último Congreso Nacional, sin que hubiera ninguna decisión o acción al respecto. No nos explicamos, entonces, el tenor de las declaraciones oficiales de la CUT, que más parecen defender al victimario que tomar acciones decididas en pos de la víctima”.

Respecto a las elecciones del Sindicato Nacional Interempresa Walmart y Actividades Conexas, donde Díaz resultó electo presidente, el Sindicato Starbucks sostiene que “según fuentes al interior de Walmart, dicho sindicato es una organización ‘fantasma’, cuyos otros dirigentes además de Díaz, y al ser consultada la propia empresa al respecto, manifestó que desconocía su existencia y la calidad de aforados de los supuestos dirigentes. (…) Para despejar dudas, Walmart fue oficiado por el Tribunal, oportunidad en que rechazaron categóricamente que hubiese sido trabajador de la empresa alguna vez”.

Según las y los firmantes del documento, el Comité Central de la CUT estaba al tanto de esta denuncia y decidió ignorarla. Lee el documento completo ACÁ.

Este martes el Comité Central de la CUT anunció que la Comisión de Ética investigará la mencionada denuncia de acoso. Frente a esto, el presidente del Sindicato Starbucks, Andrés Giordano, aseguró que si bien es un avance, «acá no se trata de borrar con el codo lo que se escribió con la mano y suspender al victimario después de haberse puesto de su lado. El sindicalismo que queremos defiende a las víctimas de abusos y sanciona al abusador. Esta denuncia, sumada a sus prácticas fraudulentas, dejan claro que José Manuel Díaz debe dejar su cargo; no podemos permitir que supuestos ‘dirigentes’ que abusan y mienten de esta forma dentro del sindicalismo estén en posiciones de poder y privilegio. El movimiento sindical necesita profundas transformaciones, no slogans», cerró el dirigente.