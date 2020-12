Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros exigen más fiscalización a medidas de seguridad sanitaria

Vía Sindical

Una dura crítica a las grandes tiendas y al gobierno realizó la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros, ante el relajo con el cumplimiento de las medidas sanitarias en malls, supermercados, entre otros establecimientos.

Según comentan desde la organización, los horarios de atención cada vez se extienden más, al igual que los aforos. De la misma forma, acusan que ya no siempre se dispone de alcohol gel en los lugares, así como muchas personas no usan mascarilla y la reemplazan con el escudo facial.

Manuel Díaz, presidente de la Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros, hizo un llamado a las autoridades para que exista una protección efectiva: “Estamos revisando que todas las medidas de bioseguridad que se están trabajando hoy en día y que están en los protocolos de las grandes tiendas, supermercados, farmacias, etc., no es que no existan, el problema es que no se aplican”.

“Entonces creemos firmemente que no hay que crear más medidas de seguridad, sino que establecer de manera firme y con grandes sanciones aquellas que son vulneradas por aquellos empleadores inescrupulosos”, añadió el representante sindical.

En ese sentido, el dirigente agregó que las medidas cumplen la finalidad si se aplican bien, pero si no se abordan como corresponde, se pone en riesgo a los trabajadores y al público.

“Creemos que hay que seguir abiertos, la gente quiere trabajar, quiere ganar sus lucas, el problema es la protección, ahí estamos fallando. No podemos quedarnos en nuestras casas por el resto de nuestras vidas, las medidas de protección y de control son las que hay que reforzar con fuertes sanciones y fiscalización”, insistió Manuel Díaz

La coordinadora pide en concreto que el comercio de grandes superficies cierre a las 20 horas, bajar los aforos, exigir el uso de mascarillas y no sólo escudo facial, disponer de alcohol gel al interior y no sólo en la entrada y aumentar la fiscalización.

Transición en la Región Metropolitana

Sobre el retroceso que sufrirá toda la Región Metropolitana al pasar a la etapa de Transición, Manuel Díaz comentó que “es un tremendo error. Es el resultado de los errores del gobierno, no tiene que ver con otra cosa. Si hubiesen actuado con prontitud cuando le dijimos las cosas que podían ocurrir, no estaríamos viviendo esto. Y en eso el gobierno ha fallado, y las señales, si ves al Presidente caminando por la playa sin mascarilla, claramente es una señal que para algunos sí y otros no”.