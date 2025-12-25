“No se respetaron derechos adquiridos”: sindicatos de Integra convocan movilización

Los sindicatos nacionales Sinati, Sindicato N°1 y Sindidos, de la Fundación Integra, convocaron a una movilización para el martes 23 de diciembre, llamando a las y los trabajadores a no presentarse en sus lugares de trabajo como señal de protesta ante la falta de acuerdos con la Dirección Ejecutiva respecto de la implementación de la jornada laboral de 40 horas y la negativa a pagar el aguinaldo junto con las remuneraciones, pese a las gestiones realizadas en la mesa de negociación.

El pasado 22 de diciembre se llevó a cabo una reunión con la Dirección Ejecutiva y el área de Relaciones Laborales, con el objetivo de continuar la discusión sobre avanzar en la aplicación de la jornada laboral de 40 horas y confirmar el pago del aguinaldo de manera conjunta con las remuneraciones.

Sin embargo, el encuentro no logró alcanzar un acuerdo respecto de la reducción de la jornada laboral. Además, los sindicatos fueron informados de que el aguinaldo no será pagado junto con las remuneraciones, manteniéndose el pago según lo establecido en el Reglamento Interno —es decir, antes del 31 de diciembre—, lo que constituye, según las organizaciones sindicales, un retroceso para los derechos de las y los trabajadores.

“Se lamenta la respuesta entregada por el gobierno, especialmente considerando la sensibilidad de la fecha y las necesidades urgentes de quienes trabajan. Esta situación genera una sensación de engaño y postergación, ya que nuevamente no se cumplen las expectativas ni los derechos adquiridos de las trabajadoras y trabajadores”, señalaron los sindicatos a través de un comunicado.

Asimismo, en el documento llamaron a las socias y socios a no presentarse en sus lugares de trabajo este martes 23 de diciembre como señal de repudio a la falta de respuestas. Además, invitaron a colocar en los frontis de los lugares de trabajo la frase: “RESPETO POR LOS DERECHOS ADQUIRIDOS”.

Finalmente, señalaron que la movilización busca visibilizar el malestar frente a la dilatación de las negociaciones y la falta de reconocimiento efectivo de los derechos laborales. Además, advirtieron que se mantendrán en estado de alerta y reiteraron el llamado a la unidad para defender los derechos adquiridos.

En conversación con El Ciudadano, Ivonne Rosas, presidenta del Sindicato N°1 de Integra, declaró que representa a más de 4 mil trabajadores y trabajadoras, de los cuales un 98% son mujeres, y que el sindicato ha trabajado de manera constante por dignificar el rol de la educación inicial o parvularia en el país.

En ese marco, afirmó que acogerse a la ley de las 40 horas es una medida necesaria y urgente, considerando la envergadura del trabajo que realizan en la atención de niños y niñas.

Asimismo, sostuvo que al regirse por el Código del Trabajo la ley debe cumplirse, pese a que la fundación presta servicios al Estado y recalcó que Fundación Integra sigue siendo de derecho privado.

Al ser consultada por los compromisos concretos que no se cumplieron en la negociación, Rosas señaló que uno de los principales puntos pendientes es la homologación salarial, compromiso asumido por el ministro para reducir las brechas internas existentes y también las externas con Junji.

Añadió que tampoco se avanzó en el cumplimiento del decreto 241, que contempla la contratación de las profesionales que hoy hacen falta en los establecimientos. Asimismo, indicó que el Gobierno se comprometió a mejorar la alimentación, una demanda histórica de las trabajadoras.

Además, la dirigenta señaló que demandan apoyo efectivo para la atención inclusiva, advirtiendo que las trabajadoras enfrentan una fuerte sobrecarga laboral. En ese sentido, sostuvo que, a diferencia de lo que ocurre en Junji, en Integra no se han adoptado medidas concretas para enfrentar esta realidad.

Respecto a la decisión sobre la fecha de pago del aguinaldo, Ivonne declaró que: “Es lamentable que la decisión ni siquiera fuera legal, por años en la institución se ha pagado la remuneración y el aguinaldo juntos. Consta como derechos adquiridos la forma o condición de entrega, y no lo respetaron”.

En esa línea, Rosas calificó la medida como lamentable y advirtió que este tipo de decisiones tiene consecuencias políticas, ya que generan descontento y frustración entre las trabajadoras. A su juicio, ese malestar termina expresándose en el apoyo electoral a opciones como la de José Kast.

Por otro lado, Rosas señaló que mientras al sector público se le pagó el aguinaldo junto con las remuneraciones, a las trabajadoras de Integra se les excluyó de ese criterio, denunciando un trato desigual.

Indicó que esa diferencia explica la ausencia de movilizaciones en el sector público y afirmó que el sindicato debió responder con una medida de repudio, calificando la decisión como la peor adoptada por el ministro en este conflicto.

Finalmente, respecto al llamado a paralización declaró:

“La movilización fue nacional convocada por las 3 organizaciones nacionales más grandes que tiene la Fundación Integra. El día 23 ocupamos sin permiso las dependencias de la casa central de la Fundación para conversar con nuestro Director Ejecutivo. Planteamos que si no nos respetan es inminente otra movilización. Nuestras bases decidirán”.