«SLEP Valparaíso no cumplió»: Escuela Teniente Julio Allende de Peñuelas seguía sin luz a vuelta de vacaciones

Molestia y desazón hay en la comunidad de la Escuela Teniente Julio Allende de Peñuelas, en la comuna de Valparaíso, por el incumplimiento de la dirección ejecutiva del Servicio Local de Educación (SLEP), en solucionar un grave problema eléctrico que afecta al establecimiento hace más de un año.

Según explicó Ximena Miquea, directora del colegio, desde el SLEP se comprometieron a arreglar el desperfecto antes del regreso de las y los niños a clases, de vuelta de vacaciones de invierno, lo que lamentablemente no se cumplió.

“El 27 de junio yo di cuenta a través de un correo electrónico que el trabajo no iba a la velocidad proyectada para que el 6 de julio estuviera todo en orden y operativo. Y así fue, llegó el 7 de julio y seguíamos sin luz, en las mismas condiciones que cuando nos fuimos”, señaló la directora de la escuela.

Pero lo más indignante, agregó Ximena Miquea, “es que en el SLEP dijeron que el trabajo estaba terminado, cuando los cables acá estaban expuestos, colgando, el medidor sin tapa. Nosotros todo eso lo documentamos en videos y fotografías”.

La directora cuenta que ese mismo día del regreso a clases, “y dándose cuenta que había una molestia generalizada en la comunidad, me llamó el equipo del director ejecutivo suplente del SLEP (Pablo Mecklenburg, PPD) para citarme a una reunión. Fui con la subdirectora. E insistieron de nuevo en que los trabajos estaban terminados”.

“Además uno de los integrantes del equipo del director del SLEP nos dijo que para ellos era muy frustrante haber tenido que dejar a otras escuelas sin materiales a vuelta de vacaciones para gastarse 20 millones de pesos en el arreglo de nuestra escuela, y que nosotros no estuviéramos conformes. Hasta dijo que quizás por esto no iban a poder pagar las cotizaciones de los funcionarios”, añadió Ximena Miquea.

En la misma línea, la consejera regional Paula Rosso, quien ha acompañado a los profesores y apoderados en este proceso, recordó que “en el tema de la electricidad, el técnico que hizo la evaluación en la escuela dijo que estaba todo fuera de norma, y que estaban con riesgo inminente de incendio”.

“Aquí no solo había que cambiar el tablero eléctrico, sino que necesitan además un tercer empalme. Toda esta información ellos ya la tienen, y hace rato, casi un año, porque ellos son los encargados de gestionar y de generar las condiciones dignas para todos los establecimientos”, indicó la consejera regional.

“El SLEP Valparaíso ya no está en proceso de instalación, ya se instalaron, por lo que este y otros procesos se deberían haber regularizado mucho antes”, agregó al respecto la directora Ximena Miquea.

Excelencia académica

La Escuela Teniente Julio Allende de Peñuelas tiene 125 años de historia. Actualmente, posee una matrícula de 213 alumnos entre kinder y octavo año básico. En el último periodo, se han destacado por obtener excelentes resultados no solo académicos, sino también en otros aspectos como la convivencia escolar y la participación de los estudiantes y sus familias.

“Acá no se trabaja de manera individual por estamento, sino que todos los estamentos juntos conviven, convergen y conversan. Significa que tanto los docentes, asistentes, directivos, familias y estudiantes, son todos parte de la vida y la cultura escolar”, plantea la directora Ximena Miquea.

En ese sentido, destacó que, por ejemplo, “en el Simce del 4° básico subimos este año 30 puntos en matématicas y 20 en lenguaje. Y nosotros no trabajamos por el Simce”, resaltando también que “acá los alumnos tienen voz y voto. Tenemos 13 talleres extracurriculares y han sido propuestos por ellos”.

“Aquí los niños y niñas te respetan porque te quieren, no porque te temen, y entre ellos es lo mismo. Y nosotros estamos conscientes de que un niño que asiste al colegio feliz y seguro, es un niño que no va a dejar de asistir, porque tiene una motivación que no tiene que ver con la obligación, sino con la decisión. Y al mismo tiempo estamos conscientes que para resguardar eso no basta con los niños: la mamá, el papá y la familia debe sentir también que está seguro su hijo aquí y aprendiendo feliz”, puntualizó la directora.

Desde la comunidad escolar, Fernando Díaz, apoderado y delegado del PIE de la escuela, cuestionó al SLEP Valparaíso por su “desastrosa” gestión: “Si tienen un colegio con excelentes resultados en todo nivel, incluyendo Simce y otras mediciones, ¿por qué no lo apoyan?”, preguntó.

“Hay pabellones completos sin luz. La cocina, por ejemplo, el día martes estaba sin electricidad y tuvimos que rechazar los alimentos de la Junaeb, todos los congelados, por la pérdida de la cadena de frío. Se tuvo que modificar el menú y entregar alimentación fría”, señaló Díaz.

En efecto, los cortes de luz no solo han interrumpido las clases, sino que también representan riesgos graves para estudiantes y funcionarios: “Hablamos del sobrecalentamiento del sistema eléctrico, con riesgo de descargas y chispas; falta de agua potable, al depender de bombas eléctricas; interrupción del programa Junaeb, afectando a más del 90% de los estudiantes; pérdida de equipamiento electrónico y dificultades en conectividad; y la imposibilidad de mantener temperaturas adecuadas en salas durante el invierno”, enumeró el apoderado.

Finalmente, Paula Rosso recalcó que “como consejera regional, me preocupa mucho que, no porque se estén diciendo las verdades en relación a la falta de gestión del SLEP, vayan a haber represalias en contra del equipo directivo y de los profesores y profesoras de la escuela”.

