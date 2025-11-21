Soberanía alimentaria: Implementan Red de Huertos Urbanos en 7 comunas de la Región de Valparaíso

«Avanzar en condiciones para garantizar una soberanía alimentaria», es uno de los enfoques principales para el desarrollo del proyecto de una Red Urbana Sostenible de Huertos Agroecológicos, instancia financiada por el Gobierno Regional de Valparaíso y llevada a cabo por académicos y profesionales de la Universidad de Santiago de Chile junto a representantes de los territorios.

La iniciativa se trabajó durante más de un año: 15 meses en específico, dejando como resultado la implementación de 10 huertos urbanos, logrando cumplir con el objetivo de implementar un modelo de red urbana de huertos agroecológicos familiares para producción, consumo, e intercambio de verduras, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad alimentaria en comunas de la región.

Las comunas participantes fueron Valparaíso; Viña del Mar; Villa Alemana; Quilpué; La Calera; Quillota y San Antonio. Los recursos corresponden al Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional y alcanzaron los 200 millones de pesos.

Al respecto, el jefe de la División de Fomento e Industria (DIFOI) del Gobierno Regional de Valparaíso, Víctor Bahamonde, valoró los resultados de este proyecto por su relevancia en la soberanía alimentaria.

«Hubo un impacto en 7 comunas y se constituyeron redes de 10 huertos que finalizaron en una articulación entre vecinos y vecinas, alrededor de 150 a 200 personas participaron directamente en este proceso, pero además tuvo un impacto indirecto en los barrios que construyeron los huertos urbanos, con manejo agroecológico», explicó Bahamonde.

«Para el Gobierno Regional, particularmente, significa trabajar fuertemente en la cohesión social, en el desarrollo de la agroecología, en los territorios urbanos fundamentalmente, y también constituir una red de trabajo para la soberanía o la seguridad alimentaria de los barrios que ha sido lo más importante de este proyecto», agregó el personero del GORE.

El proyecto consideró también la capacitación de los beneficiarios en producción agroecológica y uso eficiente de recursos hídricos, además de enseñar sobre la manipulación y conservación de alimentos, y procesamiento de verduras en base a la producción IV Gama, contribuyendo así a una dieta más saludable para las comunidades.

Desde el Gobierno Regional de Valparaíso enfatizaron que esta iniciativa se enmarcó en la necesidad de fortalecer la resiliencia de las comunidades ante problemas de abastecimiento de alimentos, con un modelo de negocios que permita el funcionamiento autónomo y sostenible de los huertos urbanos.

