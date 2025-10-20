Por Agrupación Judía Diana Aron (AJDA)

Sobre la campaña «Pucón Libre de Genocidio»

Respaldamos plenamente los objetivos de la campaña «Pucón Libre de Genocidio» y nos alineamos con las acciones que puedan ser efectivas en la denuncia de los crímenes en contra de la nación palestina y en la defensa de ésta frente a la masacre perpetrada por el Estado de Israel, considerando, desde una perspectiva de derechos humanos y de justicia, válidos y necesarios todos los esfuerzos por visibilizar la situación en Gaza y en Cisjordania.

La impunidad de la que goza el Estado de Israel al cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad genera una indignación moral profunda en la comunidad global.

Esta indignación, aunque comprensible, conlleva el riesgo de que las críticas legítimas contra las políticas de un Estado deriven en la discriminación generalizada contra personas inocentes.

Es crucial diferenciar entre «libre de genocidio» y «libre de genocidas»; la primera es una postura política legítima, mientras que la segunda puede fomentar la estigmatización colectiva.

Rechazo a las acusaciones infundadas de antisemitismo

Como judios y judías de Chile rechazamos enérgicamente las declaraciones que acusan de antisemitismo a las manifestaciones de apoyo al pueblo palestino y a las condenas al colonialismo sionista. Destacamos que la autodenominada “Comunidad Judía de Chile” no representa de manera alguna la voz oficial de todos los judíos y judías en Chile.

La respuesta emitida por esa organización respecto de la campaña de Pucón por Palestina no pretende más que acallar el diálogo y reprimir, victimizándose, la visibilización de una problemática que hoy por hoy requiere la atención de las ciudadanías en todas las latitudes.

La defensa de los derechos humanos y la oposición a las políticas de un gobierno no constituyen, en modo alguno, ataques contra el pueblo judío o su religión.

Como representantes también del pueblo judío, hacemos un llamado a separar claramente al judaísmo del israelismo. El judaísmo es una religión y una tradición cultural milenaria; el israelismo, o sionismo político, es una ideología estatal que no representa a todos los judíos.

Condenamos en los términos más enérgicos las acciones genocidas y de limpieza étnica que, según informes de organismos internacionales, Israel sigue llevando a cabo en Palestina.

Manifestamos también nuestra firme oposición a la idea de la victimización como mecanismo para desviar la atención del real acoso sionista y fascista a la nación y al pueblo palestino.

Nuestro compromiso

Como Agrupación Judía Diana Aron, nos reafirmamos en nuestro compromiso con la justicia social, la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad libre, solidaria e inclusiva, valores que creemos universales.

Agrupación Judía Diana Aron (AJDA)

Santiago de Chile, octubre de 2025

Fuente fotografía

Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo: