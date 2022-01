Sobreprecio de un millón de dólares en avión del Ejército: Piden sobreseimiento de principal proveedor de Fuente-Alba

El abogado de Virgilio Cartoni, imputado por el delito de fraude al Fisco, solicitó el sobreseimiento definitivo en la causa que lo vincula con la compra de un avión que adquirió el Ejército en 20212 a un supuesto sobreprecio de un millón de dólares.

Un informe de la PDI, vinculó a Cartoni con la empresa ganadora de la licitación -Aircraft Sales Corporation-, la cual tras el proceso fue la única que logró presentar una oferta.

Asimismo, es considerado uno de los mayores proveedor de armas del Ejército y fue sindicado como muy cercano a Miguel Fuente-Alba Poblete, quien fue comandante en jefe de la institución entre 2010-2014 y pieza clave en la adquisición del avión Cessna por un monto de 9,3 millones de dólares, refiere la Unidad de Investigaciones de BioBio.

A ambos se les imputa el delito de fraude al Fisco en una investigación iniciada tras una auditoría de Contraloría

El hecho se registró en 2012, cuando Fuente-Alba exigió renovar un añoso avión que usaba el Alto Mando, modelo Cessna Citation 680 Sovereign. En esta licitación participaron 10 firmas, no obstante, solo la empresa Aircraft Sales Corporation logró presentar una oferta por un monto de 9,3 millones de dólares.

El resto de las firmas, por diversos motivos, no presentaron oferta.

La empresa Aircraft Sales Corporation estuvo representada por Juan Guillermo Soto Campos, un exoficial del Ejército que trabajó varios años para Virgilio Cartoni.

La Tesorería del Ejército de Chile efectuó el pago de más de nueve millones de dólares a Aircraft Sales vía transferencia electrónica el 11 de diciembre de 2012, mientras el avión se recepcionó con fecha 31 de enero de 2013. Es decir, se pagó más de un mes antes de su recepción, “lo que resulta sumamente irregular”.

Cinco años después de la compra, la Contraloría comenzó una investigación, debido a que el modelo del avión tenía un costo entre 7,3 y 7,9 millones de dólares, mientras que el Ejército pagó más de un millón de lo cotizado por la institución.

La adjudicación a la empresa fue aprobada por Fuente-Alba, por lo que comenzaron las investigación por presunto fraude al fisco.

“Una cifra basta para graficar la importancia de Cartoni. Si los registros del Ejército indican que cada año esa institución destina unos US$200 millones para adquisiciones, esas mismas cuentas revelan que un 25% del total de esas compras se hace a firmas que Cartoni representa, obteniendo con ello suculentas comisiones”, consigna la investigación desarrollada por CIPER.

Sobreseimiento por «falta de antecedentes»

A pesar de los antecedentes de la querella, la cual fue presenta por el Consejo de Defensa del Estado, la investigación está congelada en los tribunales, por lo que la defensa de Cartoni presentó un escrito a finales de 2021 para el sobreseimiento definitivo.

El defensor, Samuel Donoso, explicó que la solicitud se debe a que “no existe ningún tipo de antecedentes que establezcan responsabilidad de mi cliente en estos hechos”, cita BioBio.

De igual forma, recalcó que Cartoni no vendió el avión y tampoco generó dinero extra por la transacción.

“Él no vendió el avión. No representó a quien lo vendió. No recibió ni un solo peso del precio de venta, nada, absolutamente nada, y en consecuencia no corresponde seguir con esta investigación en su contra”, aseveró, citado por BioBio.

La decisión será tomada por un tribunal el próximo 25 de febrero.