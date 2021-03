Sochimi asegura que índices de la pandemia sobrepasaron todo pronóstico

Este martes 30 de marzo, desde la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi) su presidente, Darwin Acuña, en diálogo con Cooperativa fue claro al transparentar que las cifras de contagios de COVID-19 en marzo «sobrepasaron todas las expectativas«.

El vocero del gremio aseguró que como comunidad médica están «bien preocupados, más que nada por lo que estamos viviendo y por lo que se puede venir, porque los números no nos acompañan para nada».

Acuña advirtió que aunque vale la pena el esfuerzo de seguir atendiendo y abriendo camas para poder responder a lo que se anticipa, «existen muchas dudas de lo que se pueda venir en los próximos días».

El médico detalló que a principios de enero se hizo una simulación de necesidad de camas según cantidad de casos diarios y se empezó a trabajar en base a eso. «Lo que pasa es que lamentablemente nuestras Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) siempre están llenas, ya estábamos con una ocupación basal de 80 % para 2.200 camas».

El representante de Sochimi explicó: «considerando eso, tuvimos un aumento para enero y febrero, en que hubo harto trabajo, pero dentro de todo estaba tranquilo, sobre todo en la región Metropolitana, donde en general los números fueron bastante adecuados. Con la llegada de marzo se pensó que pudiera haber ahí un aumento, considerando por supuesto el aumento de movilidad, la gente volvía de vacaciones, a los trabajos y con los colegios abiertos».

«Los números sobrepasaron todas las expectativas y las predicciones y nos encontramos en esta situación (…) creo que lo que ninguno de nosotros pensó, era que finalmente la demanda por camas iba a ser tan alta (…) Nos tiene en estos momentos al borde del colapso», aseguró.

Foto: web/referencial.

En esta línea, advirtió que el sistema sanitario no es ilimitado. «Nosotros no tenemos capacidad infinita de abrir camas y atender a todo el mundo. Antes de la pandemia, en un año normal, nosotros teníamos aproximadamente 800, 900 camas de UCI y al día de hoy hay 3.600, el aumento ha sido increíble y no es que vayamos a llegar a seis mil camas, eso es imposible».

Por su parte, Cecilia Luengo, vicepresidenta de Sochimi y médica intensivista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, comentó el estado de la pandemia en ADN, y dijo: “tanto en el hospital donde yo trabajo, como en el resto del país, estamos viviendo una situación que es bastante catastrófica y preocupante».

“Me acaba de llegar el reporte de hoy día del Minsal ( Ministerio de Salud), y estamos con una ocupación que sigue siendo 96 % en el país, 97 % en la región Metropolitana y quedan 57 camas disponibles«, detalló.

Sobre la distribución de los diagnosticados con el virus, Luengo aseguró: “tenemos una realidad donde hay mucho paciente COVID-19, ya son el 70 % de los pacientes que están hospitalizados en las UCI y en la mayoría de las otras camas de los hospitales y clínicas, también existe una mayoría de pacientes COVID que están ocupando cada vez más las camas”.

Carencias de personal

“Tal vez infraestructuralmente uno podría hacer inventos y hacer hospitales de campaña como se hicieron en la primera ola el año pasado, pero el personal que tenemos no da abasto, porque como ya es de conocimiento público, tenemos menos personal que en la primera ola, producto de las licencias”, aseguró.

Según la especialista, los hechos nos remontan a junio de 2020, cuando se constató el deceso de personas que no pudieron acceder a camas críticas porque la red de salud estaba saturada.

“El Gobierno nunca lo confirmó, pero de hecho nosotros fuimos testigos de que tal vez pacientes nunca llegaron a hospitalizarse, nosotros vimos pacientes ambuceando (respirando con ayuda de balón marca Ambu para llevar aire u oxígeno, a los pulmones) en las ambulancias en las puertas de algunos hospitales públicos y, efectivamente, algunos de ellos fallecieron, lamentablemente porque en los hospitales ya no quedaban camas», detalló.

Según el reporte del Minsal para esta jornada se reportaron 2.649 personas hospitalizadas en las UCI, de las cuales 2.312 están con apoyo de ventilación mecánica.

Fuente: El Desconcierto/ Minsal/Cooperativa/ADN