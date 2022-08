Solicitan al Presidente Boric condecorar en forma póstuma al Dr. Cristián Orrego Benavente por su invaluable aporte a los Derechos Humanos en Chile y América Latina

A través de una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, el abogado Francisco Ugás Tapia y la doctora Gloria Ramírez Donoso, pidieron al Mandatario conceder la Condecoración de Servicios Meritorios a la República, en forma póstuma, al Dr. Juan Cristián Orrego Benavente (en la foto de portada), fallecido en 2018, por su valioso aporte en el desarrollo de las ciencias forenses y los derechos humanos en Chile y América Latina.

«El año 2006, cuando Su Excelencia doña Michelle Bachelet Jeria, ex Presidenta de la República, debió enfrentar los problemas derivados de los errores de identificación de víctimas de desaparición forzada, el Dr. Juan Cristian Orrego Benavente tuvo un rol preponderante en la coordinación y asesoría brindada a los profesionales que crearon y desarrollaron el Programa de derechos humanos dependiente de la Presidencia de la Republica y en el Servicio Médico Legal, por cierto en base a la red internacional de científicos genetistas, antropólogos, investigadores forenses, expertos en acreditación de laboratorios forenses, logrando colaboración de expertos internacionales como los Profs. Clyde Snow, Ranajit Chakraborty, Arthur Eisenberg, Thomas Parsons, Douglas Ubelaker, Lance Gima, movilizando cooperación internacional de organismos como el Smithsonian Institute, la Internacional Commision for Missing Persons (ICMP, ONU); el National Institute of Justice (NIJ); y centros académicos a nivel internacional; colaborando activamente en todo lo que podía atender, y poniendo a disposición del país toda una red internacional de apoyo en estas materias», señala la carta, a la que tuvo acceso El Ciudadano.

Con posterioridad, agrega la misiva, «el Dr. Cristian Orrego Benavente aportó sustancialmente en la investigación del caso del poeta don Pablo Neruda, instruido por nuestra Judicatura, disponiendo de tecnologías aplicadas de última generación en genética forense (NGS)».

Asimismo, se destacó que el trabajo del Dr. Orrego Benavente trascendió las fronteras de nuestro país: «Otros países que han sufrido los dolores y las atrocidades de regímenes dictatoriales en nuestro continente, como Argentina y El Salvador, fueron también beneficiados por el conocimiento, la sabiduría, la empatía y la solidaridad del Dr. Orrego , siendo coautor del ‘índice de abuelidad’, que ha permitido hasta hoy encontrar a nietos de Abuelas de Plaza de Mayo».

«Lamentablemente, el Dr. D. Cristian Orrego Benavente nos dejó el 12 de diciembre de 2018, en la ciudad de San Salvador, de la República de El Salvador, tras los embates de una esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad neurodegenerativa, de carácter progresivo. Allí falleció, acompañado de su cónyuge, la Dra. Da. Patricia Vásquez, genetista forense», recordaron los firmantes de la carta.

«Hemos sido fieles testigos de los aportes generosos y sustantivos realizados por el Dr. D. Cristian Orrego Benavente, en causas criminales relacionadas con crímenes de derecho internacional y deviene en justo y necesario, realizar a su respecto un reconocimiento. Por lo señalado, con sumo respeto, le solicitamos conceder la Condecoración de Servicios Meritorios a la República, por su contribución a la democracia y la ciencia, puesta esta última, por parte del galeno citado, al servicio de los derechos humanos desde la década del ´70 del siglo pasado», concluye la misiva dirigida al Presidente Gabriel Boric.

Homenaje reciente en Argentina

En noviembre de 2019, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) de Argentina inauguró su sala de capacitaciones, que fue bautizada como Cristián Orrego Benavente, «en honor al científico de origen chileno que formó parte del equipo descubridor del Índice de Abuelidad», informó en esa ocasión la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, a través de cuenta en la red social Twitter.

Cristián Orrego Benavente también fue fundador del Banco de Perfiles Genéticos de la Asociación Pro-Búsqueda y, de la mano del padre Jon Cortina, pudieron reencontrar muchos niñas/as desaparecidos/as durante el conflicto armado con sus familias biológicas.

