Solidaridad sin fronteras: Cámara de Empresas Chinas en Chile despliega maquinaria pesada y ayuda escolar para reconstrucción en Punta de Parra

En una muestra concreta de cooperación internacional y responsabilidad social, la Cámara de Empresas Chinas en Chile (CECC A.G.) se hizo presente esta semana en la localidad de Punta de Parra, comuna de Tomé, para ir en ayuda directa de la comunidad recientemente azotada por los devastadores incendios forestales en la región del Biobío.

Respondiendo a la urgencia de limpiar los terrenos para iniciar la reconstrucción, la agrupación empresarial gestionó y envió camiones de alto tonelaje dedicados exclusivamente al retiro de escombros y limpieza de las zonas habitacionales destruidas por el fuego.

Esta labor logística es crítica para acelerar los procesos de instalación de viviendas de emergencia y saneamiento del sector.

Además del apoyo en infraestructura, la Cámara anunció un compromiso vital con el futuro de las familias: la donación de uniformes escolares completos para los niños y niñas del sector.

Esta medida busca aliviar la carga económica de los padres y asegurar que los estudiantes puedan iniciar su año escolar con dignidad y normalidad, a pesar de la tragedia.

Durante el despliegue en terreno, Zhou Kai, Secretario General de la Cámara de Empresas Chinas en Chile A.G., supervisó las labores de limpieza y conversó con los vecinos afectados.

En su declaración, enfatizó el vínculo que une a la comunidad empresarial china con el pueblo chileno: «Como empresarios chinos que vivimos y trabajamos en Chile, sentimos el dolor de las familias afectadas como si fuera propio. No podíamos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo el fuego arrebataba años de esfuerzo», afirmó Zhou Kai.

«Nuestra presencia aquí con maquinaria y ayuda escolar es una señal de que no están solos; estamos comprometidos con la reconstrucción y, sobre todo, con el bienestar de los niños, que son el futuro de esta comunidad», agregó el representante empresarial chino.

Por su parte, el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, valoró la rapidez y la utilidad de la ayuda recibida, destacando la coordinación entre el municipio y el sector privado internacional.

«Agradecemos profundamente la mano amiga de la Cámara de Empresas Chinas. El retiro de escombros es una tarea titánica que requiere recursos que muchas veces escasean en emergencias de esta magnitud. Ver llegar los camiones y saber que nuestros niños tendrán sus uniformes nuevos nos da un impulso de esperanza y energía para levantarnos nuevamente», expresó el jefe comunal.

La comunidad de Punta de Parra recibió las donaciones y el apoyo logístico con gratitud, marcando un hito en el proceso de recuperación de la zona y fortaleciendo los lazos de amistad entre ambas naciones ante la adversidad.

La Cámara de Empresas Chinas en Chile (CECC) es una organización gremial lanzada en 2019 para agrupar, representar y apoyar la inversión y operación de compañías chinas en el país, facilitando su inserción en sectores clave como energía, minería y finanzas, y promoviendo el intercambio comercial con China, su mayor socio, y de promover la integración cultural y el apoyo social en momentos críticos para la sociedad chilena.

