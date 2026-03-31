«Son el sustento del Fondo Común Municipal»: Alcalde de Renca pide al Gobierno escuchar a los municipios antes de eliminar las contribuciones

El alcalde de la comuna de Renca, Claudio Castro Salas (en la foto), llamó al Gobierno del Presidente Kast y también el Congreso, a no avanzar en la eliminación de las contribuciones «sin escuchar a los municipios», reaccionando así a las declaraciones del Mandatario en el foro de Archi, donde se refirió al tema.

«Vamos a avanzar en lo que dijimos: el no pago de contribuciones para la primera vivienda de los adultos mayores. Esa es una señal clara de que estamos preocupados de el grupo más vulnerable, que son los adultos mayores, que están pagando contribuciones, un arriendo casi, por una vivienda que ya pagaron», señaló Kast.

Ante esto, el alcalde Castro llamó al Gobierno y al Congreso a que «no avancen en eliminar las contribuciones sin escuchar a los municipios», recordando que estas «son el sustento del Fondo Común Municipal y de los servicios públicos en todo Chile».

«Decidir sin diálogo daña directamente a nuestros vecinos y vecinas», agregó el alcalde de Renca, ratificando así la preocupación que existe en muchos alcaldes y alcaldesas del país ante esta medida anunciada por Kast.

En La Moneda, en tanto, esperan que la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda para los adultos mayores sea aprobada por el Congreso en el primer semestre de 2026, para así entrar en vigencia durante el segundo semestre.

Llamamos al Gobierno y al Congreso: no avancen en eliminar las contribuciones sin escuchar a los municipios. Son el sustento del Fondo Común Municipal y de los servicios públicos en todo Chile. Decidir sin diálogo daña directamente a nuestros vecinos y vecinas. https://t.co/q0isdIFqV8 — Claudio Castro Salas (@cn_castro) March 31, 2026

La mayoría de las viviendas en Chile no paga contribuciones

Durante su campaña a la Presidencia, Kast ya había anunciado su intención de poner fin al pago del impuesto territorial (las contribuciones) para la primera vivienda, encendiendo de inmediato las alarmas por el complejo escenario que la medida abriría para los municipios, especialmente aquellos que cuentan con menos ingresos.

El tema fue abordado en extenso por El Ciudadano en una columna de Verónica Aravena Vega, en la cual se recuerda que la mayoría de las viviendas en Chile ya no paga contribuciones.

«Menos del 25 % de los inmuebles habitacionales están afectos a este impuesto, es decir, sólo alrededor de 1,3 millones de viviendas de un total de más de 8 millones. Las que sí pagan se concentran en comunas de altos avalúos: Providencia, Las Condes, Vitacura, Ñuñoa, Lo Barnechea, y ciertos barrios de Viña del Mar, La Serena o Puerto Varas», apunta la columna de Verónica Aravena.

Entonces, se pregunta la columnista: ¿A quién ‘libera’ realmente Kast con esta medida? «A propietarios que ya se encuentran dentro de los tramos más altos de patrimonio urbano. No a la señora del pasaje que aún paga dividendos, ni al allegado que vive con su familia en una casa de 60 metros cuadrados. El proyecto se viste de justicia social, pero su tejido es de privilegio».

La columna, publicada en noviembre de 2025 a solo días de la elección presidencial, advierte que el impuesto territorial «no es un capricho: es la principal herramienta de redistribución entre comunas que tiene el Estado chileno».

«De los más de $2,5 billones de pesos recaudados anualmente por contribuciones, cerca del 60 % va directo al Fondo Común Municipal (FCM). Ese fondo —aunque imperfecto— permite que una parte del dinero que se recauda en comunas ricas financie servicios en comunas pobres», agrega la autora.

Lee la columna completa a continuación:

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