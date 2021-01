Sospechoso del femicidio de María Isabel Pavez sigue prófugo y madre de la joven pide no tomar la justicia por mano propia

A poco más de una semana del femicidio de la joven de 22 años, María Isabel Pavez, por el cual la Fiscalía Oriente derivó un orden de detención en contra de su ex pareja, Igor Yaroslav González, el mexicano de 37 años y principal sospechoso de este asesinato, sigue prófugo de la justicia.

A esto, se le sumó que según información de diversas fuentes provenientes de México, el presunto homicida se llamaría Carlos Humberto Méndez González y habría huido de su país con identidad falsa, tras ser buscado por haber cometido un crimen similar en 2009

Al respecto, Lorena Zamora, madre de María Isabel señaló que la investigación hasta ahora ha tenido poco avance, pero valoró el apoyo recibido por parte de mujeres y organizaciones feministas.

Asimismo, solicitó colaboración a la comunidad para dar con el paradero de quien haya sido el autor de la muerte de su hija, pero pidió no tomar la justicia por mano propia.

“Mi miedo es que exista una persona que se parezca a este individuo y la gente se vaya en contra de él y paguen justos por pecadores, eso para mí sería súper lamentable”, dijo.

“Yo quiero que, por favor, si alguien sabe de esta persona avise a PDI, no tomen el tema por sus manos, eso yo no lo quiero, porque si no yo misma lo habría hecho. Dios es grande, existe la justicia divina y este hombre va a pagar el daño que nos ha hecho”, aseguró.

Señaló que su interés es que prosiga la búsqueda y que pueda ser retenido por parte de Carabineros, para corroborar que realmente sea el sospechoso del delito.

El crimen de María Isabel es noticia a nivel internacional. Por ejemplo, el británico Daily Mail publicó un artículo el viernes titulado “policías buscan a mexicano de 36 años que ‘mató a expolola de 22 años’ mientras andaba prófugo despues de ‘asesinar a su ex de 17 en su casa de campo en 2009′”.

“El sospechoso, que tiene sobrepeso, tiene un lunar bajo un labio y un tatuaje de una cruz negra en su antebrazo izquierdo. También sufre de catarata en un ojo, la que trata de ocultar dejando su pelo caer justo sobre ese ojo”, escribieron.