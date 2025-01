Arturo Vidal, indios pícaros y fans enloquecidos: Speed, estrella de internet, desata locura en Santiago (VIDEOS)

Chile recibió este martes a la celebridad de internet IShowSpeed, conocido simplemente como Speed, quien rápidamente se convirtió en el centro de atención en Santiago. Desde su llegada, el influencer ha recorrido las calles, probando platos típicos, enfrentándose a personajes icónicos y protagonizando encuentros inesperados con figuras como el futbolista Arturo Vidal.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Speed se cruzó inicialmente con un fanático que tenía un gran parecido con el jugador Arturo Vidal. Entre risas, el streamer reaccionó emocionado creyendo que era el futbolista real. Sin embargo, poco después, el verdadero Arturo Vidal apareció para saludarlo, regalándole uno de los momentos más destacados de su paso por Chile.

La confusión inicial con un falso Vidal terminó en un emocionante encuentro con el verdadero, que se volvió viral en minutos:

Duelo con Vidal

Durante su recorrido por las calles de Santiago, Speed no solo probó un tradicional completo chileno en una fuente de soda, sino que también abrazó al maestro de cocina que lo preparó. Además, un fanático le mostró un indio pícaro, lo que generó carcajadas al descubrir su particular mecanismo. Para completar la experiencia gastronómica, recibió un Súper 8, la golosina más icónica del país.

Con un completo en mano y el icónico Súper 8, Speed dejó en claro que está dispuesto a probar todo lo que Chile tiene para ofrecer

🚨| WATCH: Speed tries the Chilean hotdog and goes in to hug the chef who made it 🔥🇨🇱



Speed prueba el completo chileno y va a abrazar al chef que lo hizo 🔥🇨🇱 pic.twitter.com/wabYEnb9fb