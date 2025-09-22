«Su obra ha dado voz a la memoria y a las complejidades de nuestra sociedad»: Jeannette Jara destacó entrega de Premio Nacional de Literatura a Ramón Díaz Eterovic

Escritor oriundo de Punta Arenas ha sido un precursor indiscutido de la literatura policial en Chile. Sus libros han sido publicados en más de 15 países de América Latina, Asia y Europa, con traducciones al inglés, alemán, francés, italiano, griego, croata, portugués, chino, danés y ruso. "Un merecido reconocimiento a uno de los narradores más influyentes de la literatura chilena contemporánea", comentó al respecto Jeannette Jara.

Autor: Absalón Opazo
La candidata Jeannette Jara se sumó al reconocimiento entregado por el país al escritor Ramón Díaz Eterovic, quien fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura 2025, según se informó este lunes 22 de septiembre.

«Felicito a Ramón Díaz Eterovic, recientemente distinguido con el Premio Nacional de Literatura 2025. Su obra ha dado voz a la memoria y a las complejidades de nuestra sociedad», escribió la postulante a La Moneda, agregando que se trata de «un merecido reconocimiento a uno de los narradores más influyentes de la literatura chilena contemporánea».

Oriundo de Punta Arenas, Ramón Díaz Eterovic ha sido un precursor indiscutido de la literatura policial en Chile, principalmente a través de su personaje, el detective privado Heredia, protagonista de más de una veintena de sus cuentos y novelas, y que incluso fue adaptado para la televisión en la serie «Heredia y Asociados» (transmitida por TVN).

A esto se suma también un amplio trabajo como antologador, recibiendo múltiples reconocimientos, entre ellos más de treinta premios literarios tanto en Chile como en el extranjero.

Asimismo, su obra ha despertado y convocado trabajos de investigación, siendo sus libros publicados en más de 15 países latinoamericanos, europeos y asiáticos, con traducciones al inglés, alemán, francés, italiano, griego, croata, portugués, chino, danés y ruso.

Fue postulado en 2022

En 2022, más de 60 escritores, académicos e intelectuales de todo Chile y el extranjero, junto a LOM ediciones, entregaron la carpeta y formulario de postulación de Ramón Díaz Eterovic al Premio Nacional de Literatura de ese año, que finalmente ganó Hernán Rivera Letelier.

En aquella ocasión, tal como informó El Ciudadano, a este apoyo se sumó también la Red Patagonia Cultural, integrada por las universidades de La Frontera, Los Lagos, Aysén y Magallanes, y un grupo de poetas y narradores chilotes que a través de un carta, expresaron su apoyo al autor magallánico para el galardón que finalmente, alcanzó en 2025.

