Suman nueva función de «The rings music», concierto sinfónico inspirado en «El Señor de los Anillos»

El concierto sinfónico “The Rings Music”, inspirado en las trilogías de El Hobbit y El Señor de los Anillos, suma una nueva función este sábado 12 de julio en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes. La presentación, a cargo de la Orquesta Filarmónica Antena y el Coro Polifónico Pedro Aguirre Cerda, se realizará en dos funciones, a las 15:00 y 19:00 horas, tras agotar rápidamente sus primeras entradas.

Bajo la dirección de Daniel Flores Bennett, más de 80 artistas darán vida a la música original compuesta por Howard Shore, icónica por su participación en las adaptaciones cinematográficas de Peter Jackson. El espectáculo recorrerá cronológicamente las piezas musicales más emblemáticas de The Hobbit y The Lord of the Rings, ofreciendo una experiencia inmersiva en la Tierra Media.

“The Rings Music es un viaje único, con una puesta en escena que conjuga interpretación sinfónica, coro en vivo y solistas destacados. Es una travesía musical que conecta emocionalmente con los fanáticos de Tolkien”, comenta Daniel Flores Bennett.

Las entradas están disponibles en www.corpartes.cl con valores entre $20.000 y $70.000, y descuentos especiales para estudiantes, personas mayores y convenios.

Esta será la cuarta presentación de la Orquesta PAC en el Teatro CA660, tras el éxito de “Studio Ghibli Sinfónico”, “Harry Music” y “Star Music”. “Ofrecemos experiencias sinfónicas que perduren en la memoria del público. Esta presentación promete emocionar con las melodías majestuosas de Howard Shore”, señala José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes.

THE RINGS MUSIC – DETALLES DEL CONCIERTO

Fecha: Sábado 12 de julio

Horarios: 15:00 y 19:00 horas

Lugar: Teatro CA660, Fundación CorpArtes

Duración: 100 minutos

Edad sugerida: desde los 5 años

Programa

Prólogo

The Hobbit: An Unexpected Journey, The Desolation of Smaug, The Battle of the Five Armies

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The Two Towers, The Return of the King

Sobre la Orquesta Filarmónica Antena

Creada en 2007, la Orquesta Filarmónica Antena busca generar nuevas audiencias mediante conciertos temáticos. Ha realizado presentaciones destacadas como: