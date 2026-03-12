Suprema acoge recursos de queja y reabre causa contra fiscal Luis Arroyo por obstrucción a la investigación en la «Operación Huracán»

A fines de 2023, el persecutor fue sobreseído en un polémico fallo, después de haber sido acusado de estar al tanto de las acciones del montaje y de haber tenido injerencia en el proceso, haciendo desaparecer conversaciones de su WhatsApp con el mayor de Carabineros Patricio Marín. Este último -recordemos- fue finalmente declarado culpable de 5 delitos de falsificación de instrumento público y tres de obstrucción de investigación.

La Corte Suprema acogió los recursos de queja presentados en contra de la sentencia que decretó el sobreseimiento definitivo del fiscal Luis Arroyo Palma (en la foto), lo cual significa que se reabre la causa contra el persecutor por obstrucción a la investigación en el caso de la «Operación Huracán».

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, las ministras María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y el abogado (i) Juan Carlos Ferrada– estableció falta o abuso en la resolución recurrida, dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, que -recordemos- decretó el cierre de la causa a fines de 2023.

De acuerdo al dictamen, «no puede acreditarse en forma fehaciente que concurren las exigencias de la causal de sobreseimiento definitivo contemplada en la letra a) del artículo 250 del Código Procesal Penal», por lo que «debe concluirse necesariamente que los jueces recurridos han incurrido en grave falta o abuso que debe ser enmendada por esta vía».

Revisa el fallo completo AQUÍ

Recordemos que, tal como informó en su momento El Ciudadano, en el marco de la investigación de la denominada «Operación Huracán» se señaló que el fiscal Arroyo estaba al tanto de las acciones de montaje e incluso habría tenido injerencia en el proceso.

Por ello, siempre en el contexto de dicho proceso, fue acusado de obstrucción y de haber hecho desaparecer conversaciones de su WhatsApp con el mayor de Carabineros Patricio Marín, quien finalmente, en enero de 2026, fue declarado culpable de 5 delitos de falsificación de instrumento público y tres de obstrucción de investigación.

Sigue leyendo sobre este caso:

Radiografía al montaje antimapuche  “Operación Huracán”: La caída del alto mando de la Inteligencia Nacional de Carabineros

Polémica por sobreseimiento a Fiscal vinculado a “Operación Huracán”: Presentaron recurso de apelación contra la medida

