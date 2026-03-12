Suprema acoge recursos de queja y reabre causa contra fiscal Luis Arroyo por obstrucción a la investigación en la «Operación Huracán»

La Corte Suprema acogió los recursos de queja presentados en contra de la sentencia que decretó el sobreseimiento definitivo del fiscal Luis Arroyo Palma (en la foto), lo cual significa que se reabre la causa contra el persecutor por obstrucción a la investigación en el caso de la «Operación Huracán».

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, las ministras María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y el abogado (i) Juan Carlos Ferrada– estableció falta o abuso en la resolución recurrida, dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, que -recordemos- decretó el cierre de la causa a fines de 2023.

De acuerdo al dictamen, «no puede acreditarse en forma fehaciente que concurren las exigencias de la causal de sobreseimiento definitivo contemplada en la letra a) del artículo 250 del Código Procesal Penal», por lo que «debe concluirse necesariamente que los jueces recurridos han incurrido en grave falta o abuso que debe ser enmendada por esta vía».

Recordemos que, tal como informó en su momento El Ciudadano, en el marco de la investigación de la denominada «Operación Huracán» se señaló que el fiscal Arroyo estaba al tanto de las acciones de montaje e incluso habría tenido injerencia en el proceso.

Por ello, siempre en el contexto de dicho proceso, fue acusado de obstrucción y de haber hecho desaparecer conversaciones de su WhatsApp con el mayor de Carabineros Patricio Marín, quien finalmente, en enero de 2026, fue declarado culpable de 5 delitos de falsificación de instrumento público y tres de obstrucción de investigación.

