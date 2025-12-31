Justicia condena a Isapre Cruz Blanca por negar cobertura a tratamiento oncológico incluido en canasta GES

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia que condenó a la Isapre Cruz Blanca a pagar una indemnización de $70.000.000 por negarse a dar cobertura a un tratamiento oncológico incluido en la canasta GES (garantías explícitas en salud) al cónyuge de una afiliada.

En fallo unánime, la Primera Sala del máximo tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmando la de base que acogió parcialmente la demanda de incumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios.

«Que para resolver acertadamente la controversia jurídica que se trae a conocimiento de esta Corte, resulta ineludible atenerse a los hechos asentados en la causa, entre los cuales el tribunal tuvo por acreditados todos los elementos del incumplimiento contractual, así como la relación de causalidad entre este y los daños morales que se tuvieron por acreditados», señala el fallo.

La resolución agrega que «a diferencia de lo sostenido por el recurrente, de los fundamentos de la sentencia se advierte que los jueces tuvieron por acreditada y establecida la relación de causalidad entre el actuar de la demandada –la no entrega a tiempo de la cobertura del medicamento– y el daño alegado, fundando acertadamente que fue el incumplimiento de parte de la Isapre Cruz Blanca S.A. la que generó del daño que se demandó y se tuvo por acreditado», recalca el dictamen judicial.

