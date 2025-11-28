Suprema confirma condena a carabinero que fingió asalto a retén para robar armas y municiones

La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado contra la sentencia que condenó al carabinero Iván Ronald Tapia Maturana a las penas de cumplimiento efectivo de 4 años y 3 años y un día de presidio, como autor de los delitos consumados de malversación de efectos públicos (armas y municiones fiscales) y disparos injustificados, respectivamente, lícitos cometidos ambos en marzo de 2020, en la comuna de La Ligua (Región de Valparaíso).

El fallo fue unánime (causa rol 57.781-2024) y emanó de la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por las ministras María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo, el fiscal Jorge Pizarro, el abogado (i) Juan Carlos Ferrada y la abogada (i) Andrea Ruiz.

Según consignó el fallo de primer grado, se dio por acreditado, «más allá de toda duda razonable, que alrededor de las 01:15 horas del 2 de marzo de 2020 (…) un grupo indeterminado de personas llegó hasta el Retén de Carabineros Valle Hermoso, ubicado en calle Esmeralda N°3550, comuna de La Ligua, para sustraer diversas armas de fuego y otras especies que se almacenaban en la sala de armas del mismo retén».

«Tales sujetos actuaron previamente concertados con Iván Ronald Tapia Maturana, carabinero en servicio, que al momento de los hechos se encontraba a cargo de la guardia del retén y era el único carabinero que permanecía en funciones en dicho destacamento, manteniendo a su cargo la vigilancia de toda la unidad y la custodia de la sala de armas y de todo su contenido que, debidamente inventariado, se mantenía bajo llave», agrega la resolución.

En este contexto, añade el fallo, el carabinero a cargo, «aprovechando que se encontraba de guardia y en custodia del armamento y otros elementos policiales, consintió en que los sujetos sustrajeran desde la sala de armas especies fiscales, permitiendo y facilitando la ejecución del hecho».

«Así, el carabinero Tapia y al menos un sujeto no identificado transitaron por el patio trasero del retén cargando un bolso con las armas, momento en que se encendió un foco que se activó con el movimiento, lo que permitió que fueran vistos desde el segundo piso», detalla el documento judicial.

Posteriormente, mientras el carabinero junto al desconocido manipulaban un bolso con especies del cuartel policial para ingresarlo al interior de la cabina del vehículo Z-8128 que se encontraba estacionado en el patio, «llegaron a las inmediaciones del retén el sargento Roberto Carlos Manríquez Pereira, a bordo del Z-5050, junto a su conductor José Quezada Hernández, quien hizo uso de la bocina del vehículo policial para solicitar la apertura del portón, sonido que alertó a Tapia Maturana, quien dejó el bolso con las especies en el interior de la cabina del Z-8128, mientras los sujetos desconocidos huyeron con algunas especies sustraídas».

Falso asalto

Para ejecutar la sustracción de especies, la investigación estableció que el carabinero y sus cómplices no identificados del hecho, aparentaron un asalto al retén de Valle Hermoso, efectuando algunos de ellos rayados en las paredes del recinto policial.

«En ese escenario el sargento 1° Roberto Manríquez Pereira salió del retén en persecución de uno de los sujetos por calle Esmeralda llegando hasta la esquina de Colón donde el antisocial dispara en su contra logrando huir y simultáneamente el carabinero Tapia disparó injustificadamente su arma de servicio hacia la vía pública con el solo propósito de simular un supuesto enfrentamiento con el asaltante», puntualiza el fallo.

Por otra parte, en el cuartel, otros funcionarios policiales encontraron el bolso que cargaron Tapia y el sujeto desconocido antes mencionado, al interior de la cabina del Z-8128.

«Finalmente, se logró establecer que fueron sustraídas y no recuperadas: una (1) pistola marca Taurus, modelo pt-917, calibre 9 milímetros, serie TEZ01799, con un cargador; un (1) revólver Taurus modelo 82-s nuevo, calibre .38, serie DS234089; al menos (14) cartuchos de guerra, 9 milímetros, marca Magtech; ocho (8) cartuchos .38, marca Magtech, especies avaluadas en la suma aproximada de $403.000», concluye el dictamen.

Corte Suprema confirma condena de carabinero que fingió asalto a retén de La Ligua https://t.co/V2lhHDKFIX pic.twitter.com/0vM4yvyt5a — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) November 28, 2025

El Ciudadano / Foto Portada: Referencial (archivo)