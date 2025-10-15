Suspenden clases en escuela de Peñuelas por rebalse de fosa séptica: Apoderados criticaron tardía reacción del sostenedor, SLEP Valparaíso

Una delicada urgencia sanitaria se vivió este lunes 13 de octubre en la Escuela Teniente Julio Allende de Peñuelas, comuna de Valparaíso, por una fosa séptica que estaba rebalsada y que contaminó con restos fecales el patio del establecimiento. Hasta el día martes la situación aún se mantenía, por lo que las clases fueron suspendidas luego de que muchos apoderados decidieran no enviar a sus hijos e hijas.

“Hemos decidido no exponer a nuestros hijos a esta situación que representa un riesgo evidente para la salud”, manifestaron los apoderados en primer término, a través de una declaración, donde exigieron “que se proceda a vaciar en su totalidad la fosa séptica y a realizar una sanitización completa del sector afectado, para asegurar condiciones mínimas de higiene y seguridad para nuestros estudiantes y toda la comunidad educativa”.



Lamentablemente, siendo las 16:15 horas del martes, y habiendo transcurrido más de 24 horas desde la urgencia, aún se mantenían residuos en el patio de la escuela, a pesar de la labor realizada por los trabajadores enviados para limpiar la fosa séptica.



“Durante la jornada de hoy, a las 15:30 horas, el camión se acercó nuevamente al establecimiento para realizar el vaciado de la fosa séptica. El personal del camión mostró preocupación y realizó esfuerzos por no dejar residuos, cumpliendo con el vaciado completo. Sin embargo, quedaron restos de fecas en el patio de la escuela, lo que vuelve a poner en riesgo la salubridad del recinto y la seguridad de nuestros niños”, indicaron las y los apoderados.



En ese sentido, cuestionaron que, “a pesar de que se había comprometido la presencia de un representante del SLEP a las 15:00 horas, nadie se presentó en la escuela. Hasta este momento, personal del SLEP no ha entregado una respuesta formal ni a los apoderados ni al equipo directivo. Solo se ha emitido un comunicado público que falta a la verdad, lo cual consideramos inaceptable”.



“Cabe aclarar que las clases no fueron suspendidas por el SLEP; fuimos los apoderados quienes decidimos no enviar a nuestros hijos, ante la falta de condiciones sanitarias. A la fecha, no se ha realizado la sanitización del área afectada, por lo que el riesgo sanitario aún persiste”, agregaron los apoderados de la Escuela Teniente Julio Allende.

Comunicación enviada por la dirección de la escuela el día lunes 13.

Desde el Consejo Regional, la consejera por Valparaíso, Paula Rosso, comentó que “esto es algo que podría haberse evitado, aquí vuelve a haber negligencia y falta de gestión frente a las necesidades de una comunidad educativa que ha venido sufriendo distintas consecuencias por negligencias, justamente, desde el servicio de educación pública”.

“Anteriormente, la escuela ya se vio en la obligación de suspender las clases para sus estudiantes por situaciones también graves, y ahora tiene que volver a interrumpir sus actividades planificadas por algo que en realidad, podría haberse previsto”, agregó la CORE porteña Paula Rosso.

No es primera vez que la escuela de Peñuelas tiene problemas con la infraestructura y la deficiente gestión del SLEP de Valparaíso. En julio de este año, el Servicio no cumplió con solucionar un problema eléctrico antes del regreso de los niños y niñas de las vacaciones de invierno, como se había prometido.

La situación afectó el normal desarrollo de las clases y también la entrega de almuerzos de la Junaeb. Continúa leyendo:

Otras noticias sobre Peñuelas:

El Ciudadano