También es investigado por fraude al Fisco: Alcalde de Temuco es denunciado por violación

POR ELIZABETH LASTRA

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, actualmente enfrenta una denuncia por violación que fue presentada por una funcionaria de la Municipalidad, los hechos se llevaron a cabo a fines del 2021, en un lugar distinto al lugar de trabajo de la víctima. Actualmente este caso está siendo investigado por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI.

Nelly Maraboli, vocera de la Fiscalía, comunicó mediante un punto de prensa, que el pasado 23 de noviembre se recibieron denuncias en contra de la autoridad, en la cual este cumplía con las características de abuso sexual, sin embargo, luego de tomar declaraciones a la víctima se cambió por el delito de violación.

El jefe comunal, quien ahora se encuentra con licencia médica, negó todas las acusaciones y afirmó que no tenía ningún tipo de conocimiento del contenido y la acusación en su contra, reafirmando su inocencia.

«No tengo información ni he sido notificado de algún delito de connotación sexual. La ciudad me conoce, los funcionarios del municipio me conocen, en mi trayectoria no he cometido nunca un delito de ese tipo», dijo Neira.

De igual manera, según consignó el Diario Austral de Temuco, la denuncia fue recibida por el departamento de Igualdad de Género y por tratarse del propio alcalde, está derivó al SernamEG de La Araucanía.

La directora del Departamento de Igualdad de Género de la Municipalidad de Temuco, Violeta Palavecino, explicó que «lo que pasó es que la denunciante se acercó a solicitar apoyo y representación jurídica para presentar una querella, se le brindó la orientación y el acompañamiento, pero al tomar conocimiento que el denunciado era el jefe superior de nuestro servicio, se realiza una derivación asistida al Sernameg, dispositivo que por ley y orientaciones técnicas le corresponde ver el caso al tratarse de un delito penal que involucra a una persona de connotación pública».

Recordemos que Roberto Neira, además se encuentra en calidad de imputado por parte de la Fiscalía por delitos de fraude al Fisco y lavado de activos, dirigida por la Fiscalía de Alta complejidad de Temuco.