“El salar de Atacama no le pertenece a este gobierno, le pertenece al Estado”: Tapia cuestiona la premura de Contraloría por el acuerdo SQM-Codelco

Por Bruno Sommer

“El salar de Atacama no le pertenece a este gobierno, le pertenece al Estado”. Con esa frase, el diputado Cristián Hernando Tapia Ramos (IND–PPD), representante del 4° Distrito de Atacama y presidente de la Comisión Especial que investigó el acuerdo entre Codelco y SQM, cuestiona la premura con que avanza la etapa final del contrato del litio. El convenio —uno de los más millonarios y polémicos del gobierno de Gabriel Boric— está hoy en manos de la Contraloría General de la República, a la espera de la toma de razón definitiva de la contralora Dorothy Pérez.

Tapia no habla solo desde el Congreso: inició su trayectoria política en el mundo sindical de la gran minería del cobre, donde fue dirigente y presidente del Sindicato N° 1 de la Compañía Minera Mantos de Oro (Copiapó), además de encabezar organizaciones mineras a nivel regional y nacional. Desde esa experiencia, advierte sobre falta de transparencia, cuestiona el trato directo y apunta a que el Salar de Atacama —por su peso estratégico— no debería cerrarse “a la rápida”, menos con un proceso bajo sospecha de secretismo.

—Diputado, antes de entrar en materia, quiero que ocupemos la máquina del tiempo y que hagamos un retroceso al momento previo a la creación de la Comisión Investigadora del Acuerdo SQM-Codelco. Yo tengo antecedentes que el señor Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, trató de impedir la creación de esta comisión. Quiero que me pueda contar si eso es cierto y cómo sucedió.

—Sí, mira, a ver, cuando tú quieres formar una comisión investigadora, por lo general no se demora más de, no sé, máximo diez días. Tú conversas con tus compañeros, diputados y diputadas, le dices, mira, tengo esta comisión, ya te la firmo, ningún problema. Y de estos diez días, que es lo normal, esto pasó a un mes. Cuando ya estaba a punto de, por esto tiene un plazo de que la solicitud de la comisión investigadora esté en el sistema, estaba a punto que ya el plazo pasara. Y nos costaba, nos costaba, nos costaba. De repente llegamos a los sesenta, porque son sesenta y dos firmas, sesenta y dos parlamentarios. Y a veces bajaba, no sé, a cincuenta. Volvíamos a cincuenta y ocho, bajaba a cincuenta y cinco. Y el último día, ya cuando nos pusimos las pilas, eran las once de la mañana y teníamos las sesenta y dos firmas. Y se bajan dos firmas y empezamos a preguntar y empezamos a preguntar y de repente alguien dice, oye, me llamaron a mí y me dijeron que yo baje la firma. Otro parlamentario me dice, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo este mensaje, que baje la firma. Lo mismo otro. Y entonces nosotros empezamos a averiguar quién era. Justamente era la mano Codelco, que había hecho bajar dos firmas. Y estábamos, sí, pero muy desesperados. Y a esa hora del mediodía teníamos sesenta. Logramos conseguir inmediatamente las dos firmas, así rapidito. Y cerramos al tiro nosotros el proceso y lo levantamos. Entonces si Codelco, tienes esta actitud, es porque algo está escondiendo, es porque algo quería ocultar, es porque no se quería que se investigara y que este proceso llegara rápidamente hasta fin de año como ahora, cosa que pasara un poco inadvertido, que no se subiera el contrato, que no se revisara nada. Eso es lo que pretendía Máximo Pachecoo. Porque quien nada ha hecho nada teme y si lo trataron de impedir es porque justamente algo se ocultaban.

Acuerdo SQM-Codelco: cuestionamientos por secretismo y trato directo

—Una vez iniciada la comisión investigadora, yo tengo memoria de haber seguido alguna de las sesiones y que usted le requería al señor Máximo Pacheco que exhibiera los contratos con Morgan Stanley, a lo que él se negaba de manera repetida. Y finalmente concluyó la comisión investigadora y entiendo que él nunca los presentó o los hizo llegar tarjados casi al final.

—Mira, él no los presentó solamente lo envió, y voy a ver si lo tengo aquí a mano para que de alguna forma la gente lo pueda ver, y cuando lo presenta, y ojo, que después vamos a ir al tema, este contrato es firmado el treinta de marzo del dos mil veintitrés. Ok. Y es un contrato. Para que la gente lo pueda ver, no sé si tú los ves ahí. No se alcanza a ver si está tarjado. Está tarjado, y en inglés. O sea, y cuando nosotros en la sesión siguiente, nuevamente hablamos con Pacheco, que por qué estaba en esas condiciones, dijo, no, que aquí hay una cláusula de confidencialidad, es decir, nadie puede saber lo que aquí se está pagando, el trabajo, cuando después el equipo nuestro logró traducir esto, y el contrato establece de que Morgan Stanley le va a prestar asesoría a Codelco, le va a pagar tantos millones de dólares que está tarjado. Esto era decirle a Morgan Stanley, hágame un estudio, revísame el mercado internacional, si hay gente interesada en poder explotar el yacimiento más importante de la mejor reserva de mejor calidad del mundo, como es el salar de Atacama por treinta años más, y qué podrían hacer estas empresas, o qué podrían entregar al país adicionalmente, de lo que tienen que entregar en tema de impuestos, qué sé yo. Pero, ¿qué más puede hacer? Si no que el contrato establece, dice, Morgan Stanley, usted justifíqueme por qué yo tengo que hacer un contrato con Soquimi en los próximos treinta años. Entonces, la pregunta era, ¿pero por qué dirigió a Soquimich? Primera pregunta. Segundo, ¿por qué con plata del Estado tiene que haber un acuerdo de confidencialidad de que nadie puede saber ¿Cuánto se desembolsa? O sea, si es plata de Máximo Pacheco, bienvenido sea, haga lo que quiera con su plata, pero no con plata del Estado que tanta necesidad también tenemos. Y entiendo que también en ese contrato, o sea, lo que hace Morgan Stanley, lo pone en un lugar como de duda, es que existían incentivos o existen incentivos si Morgan Stanley llevaba este acuerdo a fin, ¿no? De todas maneras, aquí hay dos montos que se pagan, uno el monto por el informe que le entrega, que el informe debe ser sumamente fácil hacer un informe así con todo lo antecedente que requería en este caso Codelco, y lo otro que al momento de la firma tiene un bono adicional, un pago adicional, porque se lleva a cabo este contrato, que este contrato todavía no se firma, está todavía en acuerdo, Pero ahí están todas las dudas. O sea, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué tanto esconderle las cosas a la gente?

—Sí, diputado. Y una de las cosas que se ha sostenido en la Comisión Investigadora y distintos actores pro transparencia de nuestro país es que este contrato millonario del litio se debió haber hecho por una licitación pública abierta y transparente. ¿Por qué? ¿Y por qué en este caso se hace por trato directo con SQM?

—Mira, yo creo que las justificaciones, de partida Máximo Pacheco, es un mentiroso que a nosotros en estos prácticamente cuatro años de comisión de minería lo veía mentir en la cara, se le hemos reflejado que nosotros no somos tontos, que las mentiras que ha llevado son mentiras de niños chicos. Y aquí, a ver, una de las cosas que es para la risa, dice Pacheco que si no se firma este contrato con Morgan Stanley, o sea, disculpa, con Soquimich, vamos a tener un valle productivo. ¿Qué significa un valle productivo? Que llega el año el treinta y uno, diciembre del 2031 y todas las piscinas donde está el cloruro del litio, se iban a secar y para volver a producir litio. Máximo Pacheco dice que íbamos a demorar cinco años. Bitrán, a la semana siguiente que fue a la comisión, dice, no vamos a demorar tres años para hacer pérdida para el país. Y el ministro Grau, que era el ministro de Economía, que también lo invitamos para que vea que este tema no fue una comisión cerrada, que nosotros quisimos invitar a quienes estuvieran solamente en contra de este acuerdo, sino que también los que estaban a favor, el ministro Grau dice, no vamos a demorar un año en el Valle Productivo. Entonces, es totalmente absurdo por lo demás. En el contrato actual que tiene la Corfo con Soquimich, establece que a más tardar el año dos mil veintisiete se tiene que regresar una licitación porque este contrato vence el treinta y uno de diciembre del año dos mil treinta. El primero de enero del año dos mil treinta y uno, si esto sigue igual, sin licitación, sin firma ni nada, el cien por ciento del salar de Atacama pasa al Estado, o sea, algo no menor, que de ahí se podría, inclusive hasta el Estado, hacer cargo. Oye, ¿sabe qué? Yo recupero las pertenencias, pero yo antes, como las pertenencias son mías, le voy a empezar a invertir para aplicar tecnología de punta, es decir, vamos a dejar de lado, hágame el valle productivo, deja acá en la piscina, pero yo voy a instalar tecnología moderna que existe en el mundo, que es la extracción directa de litio. Entonces yo el primero de enero del año dos mil treinta y uno empiezo a producir yo como Estado, y si no, hago lo que dice el contrato, que voy a hacer un licitación. O sea, tenía el país, tenía dos opciones. ¿Tener cien por ciento la explotación del litio o bien hacer una licitación abierta internacional? Ahora, cuando yo escucho y escuchaba vergonzosamente al ministro Álvaro García, ministro, biministro de Economía y de Energía, decía lo que pasa es que en Chile no estamos preparados. Oye, pero si los trabajadores que están desde la gerencia para abajo, los jefes de túnel, los capataz, los operarios, son todos trabajadores de Chile. O sea… No es que la NASA se tenga que llevar a todos estos trabajadores, porque son los únicos en el mundo que tienen la capacidad para explotar el litio. Mira, yo, trabajé veinte años en una empresa minera, acá en la región de Atacama. Empecé a los veinte años tras trabajar, tuve veinte años. Y al año que llevábamos, la empresa a la cual yo fui contratado vendió todo su activo, vendió todo su pertenencia, ingresó a otra empresa. Pero nosotros seguimos trabajando. Me acuerdo como a los seis años, esa empresa, que era Placer Dom, le vende a otros canadienses, solamente le vende las pertenencias y el contrato dice, usted mantiene a todos los trabajadores, mantiene la operación. O sea, una cosa absurda que decir que el 31 de diciembre del año 2030, todos los trabajadores iban a ir y iban a ir para sus casas. O sea, eso yo creo… que es la mentira, la vergüenza más grande y la burla que han hecho con esta justificación de que por qué no sería que seguir con su equipo.

El diputado Tapia apunta a Contraloría por el “apuro” en el acuerdo SQM-Codelco y exige transparencia total antes de firmar.

—Una mentira de niños, como dice usted, muy mal diseñada porque también recordemos que este valle productivo no sería real porque al lado de ese SQM está Albermarle, ¿no? M. Y yo le podría haber aumentado la cuota de extracción Albermarle y con eso tapo el valle productivo. Diputado, quiero llevarlo al momento actual y crucial. Esto ha llegado a Contraloría de la República. Usted hizo un requerimiento junto a otros diputados para que la Contraloría lo revise. ¿Ya? Y… ha sucedido que ella primero iba a realizar una auditoría. A las pocas horas sale con que va a tomar razón del acuerdo con ciertas condicionantes, con dos condicionantes. ¿Qué le parece a usted esta reacción y esta forma en que se ha manifestado la Contraloría de Dorothy Pérez?

—Mira, primero decir que, claro, esta solicitud de que Contraloría intervenga, fue presentada por la Comisión, o sea, más que por la Comisión, por la bancada PPD Independiente, que somos, entre comillas, parte del gobierno, no el corazón del gobierno, pero sí somos del oficialismo. Entonces, esto traspasa más allá de que si es una postura política o no postura política, a nosotros nos interesa la transparencia. Entonces, nosotros ingresamos como bancada esta solicitud. Y no teníamos respuesta. Luego fuimos con la comisión investigadora, fuimos a entregar más antes, todo lo que, el resultado de la comisión investigadora. Y cuando este día jueves, recién pasado,, le pedimos una reunión a Contraloría, que dichos de paso se la íbamos pidiendo, hacían como tres semanas, pero no nos daban la hora. La Contraloría nos dice, mira, tenemos… Poco espacio. Tenemos una ventanita todavía, pero poco espacio. Porque hacía dos meses atrás yo decía, mira, si esto pasa, porque recuerda que tenía que tener primero el acuerdo de China, que es un acuerdo también entre paréntesis, que China le dice, usted me tiene que vender, nosotros le vamos a poner cuánto el porcentaje de litio que nosotros nos tenemos que comprar. O sea, si China mañana dice, usted nos vende cien por ciento el litio, Chile no tiene posibilidad de poder vender litio a otros países ni a otras empresas. Entonces, nos dice la Contralora, fue una reunión con cerca de una hora, nos dice, mira, nosotros lo que estamos pensando, porque hasta el momento estamos pensando, es hacer una auditoría. Bien, bien, excelente. Entonces, tenemos que ver también la toma razón, pero nunca fue clara diciendo, mira, aquí primero va la auditoría, después la toma razón, o paralelamente la auditoría con la toma de razón. Entonces el día viernes amanecimos muy contentos, como diría cualquier hincha del fútbol, cuando gana tu equipo y sale campeón, la marraqueta más crujiente, el té más dulce, y ese día el desayuno, el mejor desayuno que me había tomado durante mucho tiempo, porque con mi colo-colo no pudimos disfrutar esa marraqueta y ese té más dulce. Pero la noticia de la mañana era que la contralora encargaba una auditoría a Codelco. Bien. Aplauso. Pero resulta que a las seis horas sale otro documento que nos envía a nosotros, que habíamos pedido esta intervención, de que va a tomar razón. Entonces, ¿qué sentido tiene de hacer una auditoría que se va a demorar siete, ocho meses, tal vez nueve meses, cuando ya tomó razón y el contrato se va a firmar por estos días? O sea, por estos días se va a firmar un contrato. Y un contrato que deja amarrado al Estado de Chile y de rodillas ante Soquimich, de rodillas ante Ponce Lerú y ante Augusto Pinochet. Es decir, con los recursos que tiene Ponce Lerou el día de hoy, yo creo que su familia, no sé, quinta, sexta, séptima generación, si quiere nadie más trabaja y puede vivir como rey durante todos los años. Entonces, y se le va a entregar. Entonces uno dice, bueno, la Contralora, con todo el respeto que se merece, fue capaz de indagar sobre la licencia médica, que ahí eran como doscientos millones de dólares aproximadamente, que había, digamos, un defalco por licencias. Pero no fue capaz de poner atajo a un proyecto que podía arrojar para nosotros. Es por lo que compró Río Tinto, ciento cincuenta mil toneladas de producción, y que pagó seis mil setecientos millones de dólares. Como aquí va a haber una producción de trescientas mil toneladas en el año, cincuenta por ciento para Soquimich, cincuenta por ciento para Codelco, ¿cuánto debería ser? Por lo demás, cuando Tianqui le compra el veinticinco por ciento de la acción a SQM, ¿cuánto paga? Cuatro mil millones de dólares. Por el veinticinco por ciento. Si tú lo llevas al cincuenta por ciento, ocho mil millones de dólares. O sea, aquí no hay que ser un tremendo estudioso, ni un gran ingeniero.

—Tengo entendido que en una reunión de directorio de SQM, ellos mismos reconocieron que este acuerdo con el Estado de Chile le salía cero pesos.

—Cero pesos. Y fueron palabras de marzo del año pasado de su gerente Ricardo Ramos. O sea, hasta eso. Entonces, cuando yo escucho a Álvaro García decir lo que pasa es que el Estado se va a llevar de este contrato el ochenta por ciento. Mira, nosotros vamos a tener una empresa que es Tarar, que es cincuenta por ciento Soquimich y cincuenta por ciento Codelco. Esa empresa va a tener su contabilidad, va a tener su estado financiero y la empresa en general va a pagar el impuesto. Y cualquier empresa, si era SQM, si era una empresa italiana, cualquiera iba a pagar el mismo impuesto. Las utilidades que le quedan después del impuesto son la repartición que se iba a llevar cada una de las empresas. El impuesto para el Estado, para todos los chilenos, y el impuesto para Soquimich. ¿Cuánto pagó Soquimich por eso? Como tú decías, cero pesos. Entonces, claro que este tema es vergonzoso. Claro que molesta, o sea, molesta… cuando nosotros recién lo conversamos fuera del micrófono, somos de regiones. Yo en este momento estoy en Vallenar. Yo un rato más voy a ir a una toma a ver a personas que les falta agua. Mira, imagínate que murió una chica en Tierra Amarilla, de treinta y una años, treinta y dos años, y otra hace un mes tuve contacto. ¿Y por qué no le llegó un medicamento que valía cuarenta millones de pesos? Y aquí se le está regalando la plata a la familia de Pinochet. Millones de dólares, millones de dólares…

—Diputado me recuerdo que una de las como cortapisas que se puso en el Senado lo hizo la senadora Yanna Provoste, ella pidió que se dejase expresamente que no hubiese una consanguinidad en el acuerdo, ¿cómo es que se llama?, del litio en este nuevo acuerdo SQM a Ponce Lerú, porque él está heredando todo a su hija, que es la nieta del dictador Pinochet. O sea, esto va a quedar en las manos de los nietos de Pinochet. Y ella pidió que se deje expreso esto, que no haya una línea de consanguinidad, pero finalmente tampoco se respetó. Este gobierno está heredando el litio a los nietos de Pinochet, finalmente

—Eso es definitivo. O sea, yo lo dije en una entrevista, Pinochet todavía está vivo. O sea, todavía Pinochet está penando y hay muchos que todavía se ponen de rodillas frente a eso. Los mismos que lo criticaron. Mira, en el dos mil dieciocho, cuando la Corfo hace este contrato con SQM y Albermarle por separado, muchos de los que están el día de hoy, incluyendo el presidente Boric, condenó, condenó este acuerdo. Y ese acuerdo, yo creo que no fue malo. Yo creo que ese acuerdo le trajo recursos a las comunas cercanas, le trajo recursos a Corfo, al Estado. Entonces, ¿cómo tú te das tan rápidamente esta voltereta? O sea, cuando no hay respeto hacia la Cámara, Bruno. O sea, hicimos una Comisión Investigadora por qué surgió. La Comisión Investigadora fue porque, bueno, también nosotros, la mayoría de la Comisión Investigadora, pertenecemos a la Comisión de Minería y Energía. Llevamos muchas veces a Máximo Pacheco que nos explicara, que justificara, y nunca nos convenció. Entonces, levantamos la Comisión Investigadora. Trece parlamentarios de todas las colectividades políticas, desde… El Partido Comunista hasta Libertario. ¿Y cuánto fue la votación en esa comisión? Once votos a favor y solamente una abstención. ¿Y qué decía? O sea, porque, ¿qué votas ahí? Esto fue un trabajo aproximadamente de tres meses donde invitamos a todo el mundo, como te decía, economistas, abogados, gente de la academia, gente que sabe, fue Pacheco, fue Vitrano, o sea, el gobierno también estuvo y Codelco. Entonces… ¿Qué decía? Las conclusiones y recomendaciones. Y lo que más resaltaba esto, se le pide al presidente Gabriel Boric que deje sin efecto esté acuerdo y que abra una licitación abierta internacional y que todos vengan a competir. Inclusive, Soquimich también podía venir a competir. No había tranca, pero que compita. Porque la base de la licitación no la iba a hacer Soquimich. La base de licitación la tiene que hacer el Estado. Y tú en la base de licitación, como cualquier licitación, ¿tú qué es lo que le dices? Bueno, las condiciones para licitar esto son estas. Mira, entre paréntesis, en el mundo público, yo fui alcalde de Vallenar, en el mundo público, tú hasta si tú quieres hacer un cóctel para el Día de la Madre, lo tienes que licitar. Cuando tú haces ese cóctel con asignación directa, contrato directo, Contraloría lo que hace es que te hace un juicio de cuentas Y el alcalde, con el jefe de finanzas, el administrador, tienen que pagar ese cóctel. Aquí se ha hecho una asignación directa y un trato directo sin pasar por un proceso de licitación donde hay millones y millones de dólares involucrados y donde el país va a dejar de percibir millones y millones de dólares. Entonces, siguiendo con el relato, se llevó a la sala. En la sala… Noventa y seis votos a favor de este informe, que le pedía, entre otras cosas, al presidente Harris, nula el proceso. Noventa y seis votos de todos los sectores políticos. Dos en contra y doce abstenciones. Es decir, para el presidente Gabriel Boric y Máximo Pacheco, la palabra de ellos vale más que noventa y seis parlamentarios y parlamentarias que representamos a la ciudadanía desde Arica, Punta Arenas hasta Magallanes? O sea, ¿ellos tienen la potestad de tomar más decisiones que el Congreso? O sea, somos veinte millones de habitantes y solamente dos personas, dos personas, más sus ministros cercanos, más Soquimich y más los que tienen intereses creados, son los únicos que lo encuentran bueno este proyecto.

El “apuro” y la toma de razón en Contraloría

—Recuerdo, y usted me va a refrescar la memoria, que aparte de la amplia votación de la comisión investigadora para que este proyecto quede nulo, meses previos, hubo otra votación en la Cámara de Diputados de un proyecto de acuerdo donde también se pidió que se deje nulo este contrato, ¿no?

—Justamente, eso fue una sesión especial para ver este tema y también se le pide al presidente Gabriel Boric por una votación muy amplia, que este acuerdo se deje nulo y que no se firme el contrato. Las mismas condiciones. Por eso te digo, pasamos desde la Comisión de Minería y Energía, que sesionamos toda la semana, a una sesión especial, donde estuvo Máximo Pacheco, donde no convenció a nadie con su mentira, y luego pasamos a una comisión investigadora. Entonces, y uno dice, bueno, ¿y qué es lo que hay detrás de esto? ¿Por qué tan cegado? ¿Y cuál es el apuro en dejar firmado antes de que se acabe el gobierno? Es el otro tema, o sea, ¿por qué también, vuelvo un poquito a la Contralora, que ella tenía aquí el sartén por el mango, ¿por qué la Contralora, a ver, quién iba a cuestionar a la Contralora si la Contralora decía, vamos a hacer una auditoría, ahora, ¿por qué la Contralora junto a su equipo… ¿Van a hacer una auditoría? Es porque ellas tienen toda la documentación, los contratos, la comisión investigadora, el contrato de Corfo con Soquimich, el acuerdo de Codelco con Soquimich, y van a levantar una auditoría. O sea, ¿es porque no encontraron nada? o porque encontraron cosas normales. A nosotros la Contralora nos dijo claramente que había muchas cosas anormales. Entonces, tiene muchas cosas anormales, muchas cosas puras partiendo de este contrato con Morgan Stanley. ¿Por qué dar la toma de razón? ¿Por qué no esperar que termine la auditoría y la auditoría diga, ah, para, para, para? O sea, aquí no se respetó el contrato Corfo-Soquimich para que haya una licitación. El Valle Productivo es totalmente mentira, se lo derribamos técnicamente. Chile está dejando de percibir, o sea, Soquimich no le ha pagado al Estado de Chile mil millones de dólares, mil millones de dólares, por concepto del impuesto a la extracción de minería. Porque Soquimich dice que el litio no es mineral. Y claro, no es metálico, pero es mineral no metálico. O sea, no es cobre, no es hierro, pero es no metálico. Pero ¿por qué Albermarle, que tiene el contrato similar con Corfo, si Albermarle está pagando estos impuestos como corresponden? Y SQM los impugna. Ese es otro tema. Impugna el cobro de impuestos ante el Servicio Impuesto Interno.

—Me llama profundamente la atención de justamente esta toma de razón con condiciones de la Contralora Dorothy Pérez, porque veo que ella como que de cierta forma en este condicionamiento le muestra el camino… a Máximo Pacheco para que ella pueda tomar la toma de razón definitiva. Porque le dice, mire señor Máximo Pacheco, usted tiene hasta el treinta y uno de diciembre para responderme y una de las formas es que usted quite, borre del acuerdo actual entre COELCO y SQM que se necesita una resolución definitiva de la investigación que lleva la SEC en Estados Unidos, que no está concluida. Es como que le está dando la receta para que ella pueda tomar la razón.

—Mira, eso es totalmente absurdo, y eso sale en el documento, porque cuando la Contraloría dice, mire, yo me tengo que inhibir como Contraloría porque la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de Santiago y la Corte Suprema ya han dictaminado ciertos reclamos que han habido en este proceso, yo no puedo hacer nada. Pero resulta que En Estados Unidos todavía hay un litigio, lo que tú dices, todavía no sale la resolución, pero más encima le dice, mire, mejor sabe qué, ¿para qué lo ponen este en el contrato? Mejor sáquelo, sáquelo, y ahí yo le doy la toma razón y le doy inmediatamente para que ustedes sigan con este proceso adelante. Entonces tú dices, bueno… La confianza que tenemos hasta el día de hoy en nuestra Contraloría, que todos decíamos era una Contralora nueva, una Contralora que viene a despejar todas las irregularidades, todos los actos de corrupción, y después nos encontramos con esta… Es como que te digan, no sé, pues alguien se roba un televisor de un supermercado, lo detienen los carabineros, y el carabinero le diga, mira, espera, anda a dejarte el televisor ahí al supermercado y quedáis libres, y no te hacemos nada. Total, ya, no sé, pues ya robaste, pero déjalo ahí, no va mejor y, o sea, es una comparación que yo te hago para que la gente también pueda entender en la situación que, que, que, cómo se ha llevado todo este proceso.

El diputado Cristián Tapia, presidente de la Comisión Especial por el acuerdo SQM-Codelco, advierte que el proceso se está cerrando con premura, sin licitación y con contratos “tarjados”, mientras Contraloría prepara la toma de razón definitiva.

—Sí, diputado, yo lo que veo, igual con preocupación, porque este gobierno se acaba ya en marzo, pero la Contralora tiene un cargo de confianza del presidente, que la nombró, pero ella se queda ocho años en el cargo, o sea, ella va a continuar siendo la Contralora con Kast, y si ella fuese de todo este merenjunje, ¿no es cierto?, finalmente termina aprobando este acuerdo que tiene una serie de cuestionamientos, donde va a haber que hacer una auditoría mucho más profunda, también le puede rebotar mal a ella, ¿no?,

—Pero de todas maneras, de todas maneras, porque… Mira, José Antonio Kast dijo, dentro de su campaña, y voy a textualizar un poco lo que dijo Jeannette Jara. Jara dijo, si esto pasa al gobierno, yo quiero que el año dos mil treinta y uno todo quede en manos del Estado. Una postura… muy nacionalista muy positiva ¿y qué dijo Kast? Kast un poco más liberal, Kast dijo nosotros vamos a iniciar un proceso de licitación tal como dice el contrato muy bien también pero entonces aquí hay una presión de decir mira antes que termine el gobierno esto tiene que estar firmado porque si llega cuando llegue a mano de Kast, Kast va a decir licitación porque él va a tener que cumplir su palabra y yo no creo que haya decir nada ¿sabes qué? Sigamos con esto adelante no sino que va a haber una licitación. Entonces aquí hay un apuro de todas las partes en que esto debe quedar firmado. ¿Y qué va a pasar cuando termine la auditoría? Si a Máximo Pacheco no va a estar, a lo mejor no está ni siquiera en Chile. Ya el presidente de la República recuerda que tienen para tener, para que exista en servicio público, tienen seis meses de responsabilidad una vez que dejen el cargo. Entonces, aquí al final todos se dan las manos y vamos a hipotecar hasta el 2060, ¿Qué va a pasar en el dos mil sesenta? Seguramente nosotros no vamos a estar. No va a quedar litio. Una que no va a quedar litio. Y si queda, la lógica de ahora es decir, no, no, no, solamente Soquimich puede explotar el salar de Atacama. O sea, porque claro, con las trescientos mil toneladas que van a explotar, no va a quedar litio. Entonces, como país, como país,, estamos entregando la riqueza y a mí en serio, en serio, Bruno, que me duele, que me duele todo lo que vivimos día a día, porque claro, el presidente de la república está allá, el presidente de la pública no anda en las poblaciones, Máximo Pacheco no anda en las poblaciones, Máximo Pacheco no se va a atender a un hospital, yo soy de Vallenar y aquí en Vallenar no tenemos clínica privada, cualquier enfermedad mía o de mis hijas tenemos que ir a atender al hospital, a un hospital público, pero allá no, pues allá se van a las clínicas altas, ellos nos van a una toma a ver si la gente tiene agua, tiene luz, ellos nos van a un colegio público, la necesidad que tienen los profesores, nos van a un Cesfam para ver si hay médico o no hay médico. Aquí imagínate la región de Atacama, una región que entrega tanta riqueza al país, no tenemos un cirujano vascular, por ejemplo. La gente que tiene diabetes se le tiene que cortar el pie porque no tenemos cirujano vascular. Pero si estos señores… le regalan la plata a alguien que son una familia multimillonaria y que por años no ha saqueado con nuestra riqueza. Entonces, eso es la verdad que a mí me duele.

—Eso es lo otro, porque la Contralora debiese tener presente, aquí hay un informe que hizo Bitrán de cómo él dio cuenta que este señor Ponce Lerú se venía, digámoslo bien chileno, cagando al fisco por años. Por años, ¿ya? Y por eso, bueno, su contrato terminaba en el dos mil treinta. Impugna impuestos, mandaba salmuera directamente, agregando el valor agregado fuera…

Y lo que le quería preguntar es lo siguiente, porque la Contralora Dorothy Pérez, ella se encarga en realidad más de que fiscalizar al privado, que es el señor Ponce Lerú, ella se encarga de fiscalizar al funcionario público. En este caso, el actuar del señor Máximo Pacheco, pero alguien en particular, que yo no sé si la Contralora le habrá puesto lupa, que es al señor que se apellida San Martín, que es funcionario de Codelco, que fue el encargado de crear Tarar S.P.A., y que es un ex empleado del señor Ponce Perú.

—Sí, pues, justamente, o sea, o sea, trabajó tantos años en SQM, luego visionaron, porque este tema no nace de un día para otro, Bruno, este tema viene por años, que vienen … maquinando lo que van a efectuar ahora entonces este señor San Martín se pasa para acá y se pone del lado de Codelco para negociar los intereses de Chile siendo parte también de Soquimich y la oficina Carey, también una oficina de asesoría legal que toda la vida ha trabajado con Soquimich pero ahora fue el asesor también de Codelco entonces imagínate todas estas barbaridades todas estas irregularidades que a la luz, cuando la gente empieza a saber esto, la verdad es que dice, pero ¿cómo? Imagínate que esto, cuando nosotros estábamos en la Comisión de Investigadores, yo todavía recuerdo que estaba con dos personas, una de Frente Amplio y otra Partido Comunista, y me dicen, ¿por qué este tema no es fácil de entender? Yo vengo del mundo de la minería, me costó también meterme, tuvimos que estudiar mucho, estaba un poco tapada la información, producto de lo que ha hecho Ponce Lerú con su crimen por tantos años. Entonces, cuando yo conversaba con ellos, en cinco minutos me entendían, porque me decían, explíquenos esto, que no entendemos. En cinco minutos lo entendían. Y se agarraron la cabeza. Pero tampoco el presidente, ni Maximo Pacheco, escucharon a su gente más cercana. Entonces… Por eso te digo, ¿cómo dos personas van a tomar decisiones por el país? O sea, cuando tú juras como presidente de la República, ¿qué tú juras? Defender el patrimonio y hacer lo mejor posible para que este país crezca, para bajar la pobreza, para que los recursos queden en Chile, para que estos recursos millonarios nosotros tengamos que hacerlo de la mejor manera. Entonces, la verdad es que…

—¿Hay gato encerrado en esto?

—De todas maneras. Ni siquiera que lo diga yo. Cualquier analista, claro que hay gato encerrado. Imagínate que se critica tanto Venezuela como Maduro. Que Venezuela es el productor más grande del mundo de petróleo, que tiene la mejor reserva, él tiene la gente en la pobreza, no existe empleo.

—La contralora, si quisiese investigar bien, dentro de su facultad está llegar a lo que usted señaló que se le hace a los alcaldes por dar un cóctel por trato directo. Aquí, por dar un contrato multimillonario por trato directo, podría llegar a un juicio de cuentas, ¿no?,

—Claro, pero este contrato todavía no se firma. O sea, todavía no puede hacer un juicio de cuenta.

—Pero ella lo está autorizando a que se firme…

—Si ese es el tema. Entonces… Y está mostrando cómo hacer para firmarlo. Claro, o sea, ella le puede decir, mira, yo le puedo echar abajo la toma de razón, pero no se la quiero echar abajo. Mejor hagan esto… Y así yo quedo tranquila también para decir que este proceso, finalmente el contrato definitivo, se lleva de la mejor manera. Y a la espera de lo que tenemos como auditoría.

—Mire, yo recibí antecedentes, que la Contralora estaría actuando de esta manera porque ha recibido presiones de manera directa de parte del Ministerio de Hacienda, el ex ministro de Economía, hoy ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y que ha recibido presiones para que habilite el camino, ¿no es cierto?, para la firma de este acuerdo. Si eso fuese así, y fuese cierto, sería grave, porque hasta donde entiendo, Contraloría es un ente autónomo…

—Justamente, justamente. Yo también, o sea, si estoy decepcionado el día de hoy, sería mucho más decepcionante… que esa expresión tuviera eco, porque yo estoy claro, que siempre sectores del gobierno han defendido este acuerdo, aunque ellos lo consideren mal, aunque sepan es una traición para la patria, aunque consideren que podríamos tener seis mil setecientos millones de dólares en la arca del fisco para solucionar muchos problemas, a pesar de todo, ellos los quieren firmar igual. Pero si alguien que sabe que estas cosas son malas y tiene autonomía, como la Contraloría, en este caso la Contralora, no debería por qué aceptar esas presiones, no debería por qué, si a lo mejor presiones van a haber muchas, o sea, tú puedes tener presiones todos los días, o sea, cuando hay proyectos de ley, a nosotros también muchas veces nos llegan mensajes, oye, aprueba texto, no, si uno tiene que estar consciente de qué es lo que va a aprobar, no porque a ti te estén presionando tú vas a acceder a hacer otra cosa que no corresponde o sea yo te puedo decir a ti mira Bruno ¿sabes qué? hay un caso súper relevante de información tú vas a sacar un reportaje no lo saques no lo saques ¿por qué te vas a dejar presionar si tú eres libre para en tus actos y sobre todo algo que involucra al bienestar del país es un patrimonio del país lo que está en juego.

—Como usted dice, claro, aquí había una especie de confabulación, hay ciertos actores que han defendido lo indefendible por mantener este contrato, que este contrato se celebre, que se firme. Y hay un elemento económico que yo pienso que la Contralora debiese llamar algún perito económico que le aporte más antecedentes en la materia, que es que al asumir este gobierno, el litio alcanzó el precio histórico, llegó a valer ochenta mil dólares la tonelada. Y en ese momento… el Estado de Chile hubiese llamado una licitación pública y abierta, no estaríamos hablando de que le dejarían lo de hoy día, que eran doce mil millones de dólares. En ese momento nos podría haber dejado veinticuatro mil millones de dólares.

—Justamente. Pero no se hizo. Y es un perjuicio enorme para el Estado. ¿Quién paga ese perjuicio hoy día? Es que ahí no paga nadie. O sea, y alguien puede decir, no, es que el día de hoy, no sé, está en quince mil dólares, está en dieciocho mil dólares, pero lo estudio que tiene Soquimich es que los precios van a poder subir, van a volver a subir paulatinamente al contar el dos mil treinta, a lo mejor al contar el dos mil treinta y uno vamos a tener un precio del oro. Contraloría puede pedir un estudio externo. Te voy a dar, aparte de lo que tú dices, cuando el presidente Boric, volvamos un poquito más atrás, lanza la política nacional del litio, que yo estuve en Antofagasta, nadie sabía lo que el presidente me iba a dar a conocer. El veintitrés de abril del año dos mil veintitrés. Veintitrés de abril. ¿Qué promete el presidente Boric en esa declaración? Lo que promete el presidente Boric dice, vamos a tener una empresa nacional del litio. Llevamos más de dos años y medio. ¿Hay empresa nacional de litio? No hay empresa nacional de litio. ¿Por qué Codelco? Cuando Codelco ha sido desastrosa la administración, esta administración de Codelco ha sido desastrosa. O sea, tenemos un proyecto de Rajo inca que me parece que eran dos mil millones de dólares. La inversión llevan como cuatro mil millones de dólares y todavía están recién empezando a producir. Cuando ñ tienes diez muertos, diez trabajadores muertos en estos tres años, tres años y medio de administración de Codelco, diez trabajadores muertos antes de ayer, dos accidentes, uno en Ministro Hales y otro en Rodomiro Tomic, donde se queman los camiones. Entonces, ¿Codelco es una empresa que tiene que estar al frente del litio si ni siquiera es capaz de entregarnos buenas divisas y tener buena operación en el cobre y donde se mueren trabajadores todos los años por irresponsabilidad de la empresa? O sea, ¿es la empresa adecuada? Obviamente que no. Es ENAMI, ¿es la empresa adecuada? Tampoco en ENAMI. Bueno, ¿y por qué no se formó la Empresa Nacional del Litio en estos casi dos años? Instituto Nacional del Litio, para que los jóvenes cuando salgan de cuarto medio puedan ir a este Instituto Nacional del Litio y empiecen a aprender todo lo del litio, cosa que también el año dos mil treinta y uno tengamos personal capacitado, tenemos el Instituto Nacional del Litio, a dos años y medio no tenemos el Instituto Nacional del Litio. Te estaba hablando, veintitrés de abril del año dos mil veintitrés. El veintidós de mayo del mismo año, dos mil veintitrés, Corfo le envía una carta, un oficio a Codelco y le dice, nosotros como Corfo queremos que ustedes lleven este negocio del litio y todos los contratos que vengan a futuro, especialmente Salar de Atacama. ¿Cuándo le responde Máximo Pacheco? Dos días después, el veinticuatro de mayo dos mil veintitrés. ¿Y sabe de qué fecha tiene el contrato de Codelco con Morgan Stanley para que lo justifique, para que Soquimich siga haciendo esta explotación del litio ? Treinta de marzo del dos mil veintitrés, antes que se lanzara la política nacional del litio y antes que Codelco le pidiera, o sea, que Corfo le pidiera a Codelco que fuera ellos responsables de este negocio.

—O sea, eso quiere decir que había una cocina antes…

—Pero la cocina era un fogón, era cocina leña, cocina seis platos. ¿Y la contralora sabe esto? Sí, Porque nosotros mismos le entregamos esa información. Eso es gravísimo. Pero gravísimo. Entonces, ¿cómo se justifica que este contrato tan importante tenga tanta arista y esa arista sea toda arista negra? O sea, ¿qué positivo? Que alguien me diga qué positivo hay en este contrato. O sea, cuando el ministro Álvaro García todo lo dice que es positivo, que vamos a tener renta, que nos vamos a transformar, pero ¿qué sacamos con transformarlo en la productora que Codelco se va a transformar en la productora más grande del mundo? Pero ¿qué beneficia aquí? Si tú tienes un negocio, tú puedes tener un tremendo… Tengo el supermercado más grande… de la ciudad pero los precios en vez de cobrarlo en cien los cobro en cincuenta estoy perdiendo plata pero el supermercado más grande pero cuál es el beneficio cero al contrario estás perdiendo

—Diputado, un elemento más dentro de todos los vicios, porque son varios, y me llama la atención porque o la Contralora lo desconoce o directamente no lo sabe, no sé, pero ella en su informe dice que, claro, sobre los fallos judiciales no se puede pronunciar, que ella no va a decir nada, pero entiendo que existen acciones pendientes en curso. Entonces también ahí estaría en un error, cayendo en un error en su informe…

—De todas maneras, pero si lo mismo que te digo, o sea, como Soquimich no le quiere pagar los mil millones de dólares al Estado, Soquimich lo tiene con una orden judicial. O sea, está en tribunales. Tribunales todavía no decide qué va a pasar con esos mil millones de dólares. Entonces hay una causa, aunque sea una causa pendiente, la Contralora no debió y no debe entregar la toma de razón.

—Bueno, le dio fecha hasta el treinta y uno de diciembre, le mostró el camino por el cual debiese transitar Máximo Pacheco. Este tema va a estar en la palestra en los próximos días, ha sido el acuerdo económico más noticioso de estos cuatro años de gobierno, pese a que algunos medios de comunicación no lo han querido tratar con la profundidad debida. Cuando estamos hablando del futuro de Chile, ¿no es cierto?, de un tesoro económico. No hay otro lugar del mundo que tenga la cantidad de PPMs de litio que tiene el Salar de Atacama. Yo soy consciente de que usted ha dado una defensa férrea por esto, para que se haga una licitación transparente. Y me gustaría ya para ir cerrando esta conversación…

Es lo siguiente, si la Contralora se lo irá a preguntar o no al señor Máximo Pacheco… que es que en toda esta estrategia nacional del litio también estaba el salar de Maricunga. Y la compra de pertenencia del señor Martín Borda, amigo personal del señor Máximo Pacheco, porque sus hijos creo que hacen disparos juntos, Jet Sky y Máximo Pacheco pago con plata del estado doscientos treinta millones de dólares una empresa de papel, una empresa fantasma de litio. ¿Eso se lo irá a preguntar la Contralora al señor Máximo Pacheco?

—Justamente, también, yo soy de la región de Atacama, ese salar está acá, pero tiene incongruencias, porque resulta que si el Codelco compra esas pertenencias, no tiene ningún activo. Nosotros siempre lo sacamos como una caricatura y se lo dijo… El diputado Marco Antonio Zulantay le dijo, no tiene ni una carretilla, no tiene nada, y usted lo compró en doscientos treinta y seis millones de dólares. Por lo demás, hay un juicio en los tribunales ambientales de Antofagasta. Porque ese yacimiento yo creo que no se va a poder explotar. Por lo demás, el Consejo de Defensa del Estado, el año dos mil veintidós, dictaminó que ese yacimiento no se puede explotar, por diferentes motivos que después podemos profundizar. Entonces, cuando yo le pregunto a Bitrán, ¿Qué pasa si el Tribunal Ambiental de Antofagasta decide definitivamente que ese yacimiento no se puede explotar por problemas ambientales? ¿Quién va a devolver los doscientos treinta y seis millones de dólares? ¿Sabés qué hizo Bitrán? Se encogió de hombros. . O sea, paga Moya. ¿Por qué ya no ñEstará el directorio de Codelco? Entonces, y ese, ojo, que esa información también la tiene la Contralora. Entonces aquí se llevan plata. Ahora, ¿esa plata llegó toda a esa empresa o se quedó plata en el camino? Esa es una tremenda interrogante. O sea, ¿cuáles son los intereses creados? Si aquí esos intereses creados no son por una bolita, por un candy o por ir a pegarle un disparo a un plato. O sea, aquí hay recursos económicos de todos los chilenos. Por eso es que para mí este tema es vergonzoso. Este trabajo nosotros lo estamos haciendo y lo hemos hecho desde un principio, aunque es nuestra obligación. de legislar, pero también de fiscalizar los actos del gobierno y los actos del servicio público. Entonces, ¿lo han querido hacer callar? Claro que lo han querido hacer callar. ¿Trataron de evitar la comisión investigadora? Claro que trataron de autocalizar la comisión investigadora. Pero bueno, si el presidente Máximo Pacheco… si la Corte de Apelación de Antofagasta, si la Corte de Apelación de Santiago, si la Corte Suprema, si la Contraloría no nos quiere escuchar, bueno, no sé en su conciencia qué va a caer el día de mañana, o yo espero que vayan un día a un hospital y vean a esa gente que no tiene una hora médica, que vayan a ver a las personas que vienen al campamento porque no tienen una vivienda, cuando con estos recursos sí se pueden haber invertido ahí.

—Esperemos que la Contralora reaccione con todos los antecedentes que usted le ha aportado a través de la Comisión Investigadora y que finalmente las cláusulas que ella puso para la toma de razón se las considere bien antes. O sea, aquí lo que corresponde a todas luces, es una auditoría completa, que dura el tiempo que tenga que durar, ocho meses, un año, y después de eso, recién la toma de razón. Esa es la lógica…

—No hay ninguna justificación por qué adelantarse, nos quedan cinco años. Cinco años todavía para que termine el contrato. ¿Cuál es el apuro? El salar de Atacama no le pertenece a este gobierno, le pertenece al Estado. Entonces tiene que llegar otro presidente. Inclusive cuando se vaya, José Antonio Kast va a quedar un año todavía para que termine el contrato. Entonces, escuchen, escuchen a quienes representamos, a la gente, a quienes estamos en el día a día con los problemas de la gente. Si esta plata ya ha sido de una empresa privada, que hagan lo que quieran, pero son recursos del Estado y recursos que no deben pertenecer a todos.

