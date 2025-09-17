Teatro de Bolsillo presenta «Anatomía de un fracaso»

La Compañía Ocus Chile estrena en el Teatro de Bolsillo la obra “Anatomía de un Fracaso”, escrita y dirigida por Jorge Schultz. Una propuesta que pone en el centro la fragilidad creativa, el desgaste emocional y la valentía de fracasar como una forma de resistencia dentro del teatro independiente en Chile.

El fracaso como manifiesto escénico

¿Qué pasa cuando el éxito deja de ser la meta? Esta obra responde con una mirada cruda y poética: el error, la pérdida y el cansancio se convierten en materia prima para crear. “Anatomía de un Fracaso” no promete triunfos, sino que celebra el arte de caer con estilo, de escribir con rabia, de amar con miedo y de transformar el fracaso en un manifiesto escénico.

Tres voces, tres heridas, un mismo escenario

Ambientada en un espacio íntimo donde conviven tres voces femeninas, la obra transita entre la autoficción, la poesía y la comedia negra. Con claras influencias de Chejov, atravesada por lo queer y un enfoque feminista en su crudeza, la puesta en escena se convierte en un “vómito hermoso” de frustración creativa, cargado de humor desesperado, guiños pop y frases memorables.

“Estoy tan cansada… Soy la gaviota…”

“Fracasa. Vuelve a fracasar. Fracasa mejor.”

“No soy la gaviota que tú disparaste. Esa eres tú.”

Una obra emocional y confesional

Con un lenguaje directo, emocional y confesional, “Anatomía de un Fracaso” cuestiona el éxito, el amor romántico, la precariedad artística y el rol de la mujer en los espacios creativos. Todo esto desde una puesta en escena íntima, desgarradora y visualmente potente que conecta con el público desde la vulnerabilidad y la verdad.

Fechas, lugar y entradas

La obra se presentará del 25 de septiembre al 4 de octubre en el Teatro de Bolsillo, ubicado en el histórico Barrio Concha y Toro, Santiago. Las funciones serán de jueves a sábado a las 20:30 horas, un horario ideal para comenzar o cerrar la semana con el corazón lleno de emociones.

Las entradas pueden adquirirse escribiendo al Instagram @ocuschile o al correo [email protected]. Los cupos son limitados y las emociones, garantizadas.

¿Por qué ver *“Anatomía de un Fracaso”?

Porque todos hemos fracasado alguna vez. Porque el teatro no solo se ve: también se siente, se llora, se ríe y se comparte. Porque esta obra es un espejo donde la fragilidad se vuelve fuerza, y porque, a veces, fracasar es lo más valiente que podemos hacer.