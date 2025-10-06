Teatro en M100: Una corona en el fondo de una piscina

Entre el 16 de octubre y el 2 de noviembre -con funciones de jueves a domingo- se presenta en el Teatro Principal de Matucana 100 la obra Una corona en el fondo de una piscina, escrita y dirigida por Marcelo Leonart (“Noche Mapuche”; “La casa de los monstruos”; “Yo no soy, hermana, un conejo corriendo desesperado por el campo chileno”).

Con tintes de comedia y tragedia, un desarrollo delirante y protagonizado por un gran elenco de nueve actores y actrices de diversas generaciones (con Jaime Omeñaca, Sebastián Layseca, Felipe Zepeda, Nicole Vial y Daniela Castillo, entre otros/as), el montaje propone inmiscuirse en las bambalinas del poder y develar sus más sórdidas conspiraciones.

En una casa que parece un palacio, Félix Garmendia Jones y Odette Lyon Armanet -miembros de la nobleza en un país sin reyes- organizan una fastuosa recepción en honor de Agapito Urmenechea Bascuñán, el legítimo portador de la corona y último heredero de su linaje. Sin embargo, lo que Agapito ignora, es que Félix, Odette y sus secuaces han urdido una emboscada para arrebatarle la corona. Parientes y servidumbre toman palco ante el sangriento espectáculo. La lucha será implacable y larga. Los huemules están armados. Y el futuro tiene un corazón de hielo.

Durante siglos, la humanidad ha retratado el poder y sus intrigas, recordándole al público que quienes lo ejercen también son humanos. Que sufren. Y que, sobre todo, pueden perderlo cualquier momento.Allí está ejemplo de Sófocles, Brecht y, en especial, Shakespeare. Siguiendo esa tradición, Leonart vuelve a escena con una obra incómoda -y, a su juicio, “rabiosamente actual”- en un Chile que sigue operando con las reglas de la aristocracia y la plebe.

“Una corona en el fondo de una piscina es una obra que quiere hacer precisamente eso: a través de la observación, inmiscuirse en las bambalinas del poder. E imaginárselo. Un poder que -como los habitantes de este país sin reyes que se comporta como un reino, en esta casa que es como un palacio- parece actuar exactamente igual, en sus intrigas y en sus deseos, que en esas obras de reyes que se han escrito y representado durante milenios”, explica el dramaturgo y director.

El tema del poder es una constante en las obras de Leonart, sobre todo en sus últimas creaciones con La pieza oscura, la compañía que fundó junto a Nona Fernández. Prueba de ello fueron los montajes “Noche Mapuche” (una comedia negra que desde un departamento en el barrio alto penetraba en el conflicto mapuche) o “La casa de los monstruos” (una alegoría de la Revolución francesa). Hoy, la diferencia está en la magnitud tanto del proceso como del resultado. “¿Quién hace obras con nueve personajes? ¿Es difícil? ¿Es imposible? ¡Hagámoslo!”, ríe Leonart.

“¿Cerca o lejos del poder? Juan Radrigán lo tenía claro: como artistas, debemos estar contra el poder. Pero estar en contra no implica no involucrarnos. De curiosos. De metiches. Incluso de resentidos. El poder siempre parece una fiesta, una celebración constante: en cenas, en cócteles, en las páginas de la vida social y en la sección de negocios, donde se narran alianzas y traiciones; triunfos que parecen ensalzar su fuerza y fracasos que nunca son verdaderos fracasos. Porque el poder se reproduce a sí mismo con una facilidad asombrosa”, agrega. Y finaliza: “Esta obra logrará atrapar al público con la misma intensidad de películas icónicas como El Padrino o exitosas series contemporáneas como Succession y Juego de Tronos. Así es el poder: adictivo”.

FICHA ARTÍSTICA:

Director: Marcelo Leonart

Elenco: Jaime Omeñaca, Sebastián Layseca, Felipe Zepeda, Nicole Vial, Daniela Castillo, Ana Carolina Lizama, Magdalena Urarte, Karla Astur y Macarena Fuentes.

Productora: Francisca Babul

Asistente de Producción: Francisca Ortiz

Diseñadora de escenografía y vestuario: Catalina Garrido

Diseñador de iluminación: Andrés Poirot

Compositor musical: José Miguel Miranda

COORDENADAS:

¨ Desde el 16 de octubre hasta el 2 de noviembre.

¨ Funciones jueves y viernes a las 19.30 horas y sábado y domingo a las 18.30 horas.

¨ Teatro Principal. Centro Cultural Matucana 100. Avenida Matucana 100, Estación Central.

¨ Entradas a la venta en Ticketplus

Valores:

Entrada general: $8.000

Estudiantes y tercera edad: $5.000

Jueves popular: $5.000

Duración: 135 minutos. Recomendada para mayores de 14 años.

Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento

y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2025