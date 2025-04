Teatro Mori celebra sus 20 años de historia con el lanzamiento de su programación 2025

Más de 200 personas se reunieron ayer en la sala Mori Recoleta para conmemorar dos décadas de historia de Teatro Mori y conocer las novedades de la temporada 2025. Este lunes, distintas autoridades, medios de comunicación y figuras del mundo cultural y teatral se reunieron en la moderna sala de Teatro Mori para celebrar sus 20 años de trayectoria y conocer la propuesta programática 2025, organizada en cinco categorías que van desde destacados estrenos hasta el regreso de reconocidas coproducciones.

El evento contó con la presencia de los tres socios fundadores del espacio: Benjamín Vicuña, Gonzalo Valenzuela y Cristóbal Vial, quienes recibieron a los asistentes con una cuidada recepción, antes de dar paso a una emotiva y vibrante presentación en el interior de la sala. La velada comenzó con un extracto de la ópera Carmen, je t’aime: Pasión y Tragedia, una reinterpretación contemporánea de la clásica obra de Georges Bizet, a cargo de la compañía Artes Integradas y dirigida por el cantante lírico Sebastián Muirhead.

A continuación, la coordinadora de programación de Teatro Mori, Daniela Moraga, dio la bienvenida a las autoridades presentes, entre ellas la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo; el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo; el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro; y el director de la Corporación Cultural de Quilicura, Mauricio Novoa, entre otros.

Una vez finalizados los saludos protocolares, el actor Benjamín Vicuña subió al escenario para entregar unas palabras en torno a la conmemoración de los 20 años del teatro: “Me siento profundamente emocionado al reflexionar sobre este viaje. Desde el inicio soñamos con crear un espacio que no solo albergara obras de teatro, sino que se convirtiera en un referente. Me llena de orgullo saber que, a lo largo de los años, hemos impactado a más de dos millones y medio de personas”. El artista también se tomó un momento para recordar y rendir homenaje a actores que fueron parte fundamental en la historia del teatro y que ya no están, como Tomás Vidiella, Edgardo Bruna, Álex Araya, Ariel Lagos, Fernando González, Bélgica Castro y Alejandro Sieveking, provocando una gran ovación del público.

Posteriormente, Vicuña presentó un video realizado por El Plan Producciones, en el que el periodista Rodrigo Guendelman, fundador de Santiago Adicto, recorre las dos décadas de historia del espacio: desde sus inicios, pasando por la época de las coproducciones, giras nacionales y expansión de sus salas, hasta la crisis vivida durante la pandemia y los esfuerzos por superarla, llegando al presente. Una de las sorpresas de la noche fue la presentación de un extracto de la obra Navegar por el Neva, escrita por Guillermo Calderón e interpretada por Trinidad González, Paula Zúñiga, Jorge Becker y Tomás González. Fue un momento simbólico y cargado de sentido, ya que la obra tuvo su estreno original en Mori Bellavista el año 2006. “Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, sin duda creemos que cumplir 20 años es un motivo de celebración. Más aún cuando se trata de levantar un proyecto de artes escénicas que no se limita a una sola sala, sino que abarca todo el complejo de espacios que representa Teatro Mori”, señaló la ministra Carolina Arredondo desde el escenario.

Una vez que la autoridad entregó su discurso, comenzó la presentación de la programación 2025 de Teatro Mori, la cual incluirá grandes estrenos, obras invitadas y el remontaje de obras que pasaron por sus salas, como Cocinando con Elvis y Clase. También será parte de la cartelera una selección de convocatoria que incluye una nueva versión de La Mantis Religiosa, obra del reconocido dramaturgo chileno Alejandro Sieveking. “El Festival Internacional de Teatro Familiar (FAMFEST) se tomará agosto en su 18ª edición, con una amplia variedad de proyectos nacionales e internacionales. Continuamos colaborando con importantes festivales, además de nuestros Encuentros de Comedia y los Ciclos de Memoria y Patrimonio. El stand up sigue muy vigente en Mori, con destacados exponentes, y se suman otras propuestas artísticas que nos permitirán seguir soñando en esta celebración colectiva”, adelantó Andrea Pérez de Castro, directora de programación.

Además, Pérez de Castro anunció el inicio del convenio entre Teatro Mori y OLA Ópera Latinoamericana, que tiene como objetivo programar ópera en espacios no convencionales y acercar este tipo de espectáculos culturales al público. Otro de los hitos importantes será la creación de un podcast junto a la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicaciones (UNIACC), que recorrerá las dos décadas de historia del espacio, con la participación de invitados especiales. En paralelo, se anunció que por cuarto año consecutivo Teatro Mori recibe un fondo de fortalecimiento por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC). “Desde el Estado, reconocemos a Teatro Mori y su labor como un aliado en el cumplimiento de políticas públicas que trascienden la lógica de un gobierno específico. Por eso estamos celebrando estos 20 años y queremos que sean 20 años más”, destacó la ministra. Mori Adictos: adictos a la cultura, al teatro y a las buenas historias

Tras la emotiva presentación en la sala, los asistentes disfrutaron de un cóctel de celebración, ambientado con luces y detalles escénicos como teatro lambe lambe, que aportaron un aire festivo y teatral a la jornada. Durante el evento también se hicieron presentes reconocidas figuras del teatro nacional, como Elena Muñoz, Rodrigo Bastidas, Yamila Reyna, Jaime Omeñaca, Patricia López, Camila Hirane, Luis Cerda, Lorena Capetillo, Aranzazú Yankovic, Felipe Contreras y Claudio Arredondo, entre otros. Así, con la presencia de autoridades, artistas y representantes de los medios, Teatro Mori presentó oficialmente su programación 2025, extendiendo la invitación al público a visitar sus cuatro salas y disfrutar de una cartelera que incluirá comedias, dramas, obras familiares, stand up, musicales, estrenos, reestrenos y remontajes.