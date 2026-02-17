¡Tendremos que convivir con la corrupción!

Por Patricio Herman

Es evidente que lo que se relata en esta columna de opinión, bajo ninguna circunstancia podría ser publicado, en los términos que aquí se exponen, por los medios de prensa capturados por los poderes fácticos, entes privados quienes, en las sociedades poco democráticas, son los que en definitiva deciden lo que puede ser conocido por la opinión pública. Por ello se debe reconocer la completa y valiente investigación realizada por el sociólogo Andrés Gillmore, socio fundador de la Corporación Costa Carrera en la región de Aysén, respecto de las impúdicas «movidas» realizadas por el político UDI, Felipe Ward, en el ejercicio del cargo de ministro de Bienes Nacionales, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

El aludido Gillmore lo está denunciando, adjuntando todo tipo de documentación, en la Fiscalía de Coyhaique y en la Fiscalía Anticorrupción, pues Ward intervino, como máxima autoridad del gobierno central para, vía desafectación, despojar ilegalmente 2.360 hectáreas del Parque Nacional Patagonia con el único propósito de introducir allí el proyecto de extracción de oro y plata Los Domos de la minera australiana Equus.

Una de las pruebas presentadas por él en ambas fiscalías fue la confesión del 04/03/2019, del propio Ward, ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado, cuando fue obligado a presentarse por la amenaza de una acusación constitucional en su contra por parte de dos senadores del PPD. En esa instancia Ward reconoció la ilegalidad cometida y debido a que ambas fiscalías, por motivos incomprensibles, no se han pronunciado, este columnista le recomendó al denunciante Gillmore que entregue todos los antecedentes a la competente fiscal metropolitana oriente, Lorena Parra, aprovechando su investigación del caso «Parque Capital» del grupo Patio, pues en este venal episodio también estuvo involucrado Ward, como ministro de Vivienda y Urbanismo, quien con su amigo Andrés Chadwick, del mismo partido político, fueron partícipes asistiendo a los dueños de ese negocio inmobiliario.

Otra situación burlesca es la que sucede en la comuna de Peñalolén, cuyo alcalde Miguel Concha, del Frente Amplio, llegó a una amistosa conciliación para permitir que el proyecto inmobiliario Hijuelas-Quilín, de varios edificios de nueve pisos, del connotado supernumerario del Opus Dei, Jorge Peña Vial, a través de la Inmobiliaria Universa SpA, pueda construirlo, con la sola oposición del concejal Claudio Hernández, a pesar de que el respectivo Plan Regulador Comunal (PRC) establece para ese terreno una altura de cuatro pisos (sic).

Este conflicto llegó a la Corte Suprema, Rol N° R-334-2022, a la Seremi del Minvu, a la Contraloría General de la República, la que se pronunció en dictamen del 27/01/2026, al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), al 2° Tribunal Ambiental, instancias todas que, con sesudas argumentaciones leguleyas, en los hechos toleraron la vulneración del aludido instrumento local de planificación urbana y por ello habrá un nuevo hecho ilegal consumado en la comuna de Peñalolén, que favorecerá a un distinguido y apitutado privado.

En razón a que anteriormente nos referimos a la empresa Sogin SpA, la que en los tribunales de justicia está reclamando, sin razón alguna, la suma de $ 34 mil millones a la municipalidad de Valparaíso, por haber anulado, conforme a derecho, un permiso de edificación de 26 torres habitacionales del proyecto Parque Pümpin de la Inmobiliaria del Puerto SpA, de propiedad del empresario Nicolás Ibáñez, informamos en esta ocasión que la fundación Defendamos la Ciudad, a través de este columnista y de Jorge Bustos, con el abogado Gabriel Muñoz, se hará parte en el juicio como tercero coadyuvante, debido a que conoce todo el desarrollo de los hechos, resaltándose que la pedigüeña empresa pretende una pactada suma de dinero, vía una futura conciliación con el municipio, lo mismo que sucedió en Peñalolén.

Recordemos que este discutido caso culminó con un insólito fallo 3 x 2 de la 3a Sala de la Corte Suprema, que favoreció a la inmobiliaria de Ibáñez, con los votos de la hoy removida Ángela Vivanco, Mario Carroza y Enrique Alcalde, votando en contra, aplicando con rigor la ley, los jueces Sergio Muñoz y Adelita Ravanales. Se debe tener presente, para entender bien estos asuntos judiciales, que el abogado Alberto Eguiguren, uno de los mandamases de Sogin SpA, según el medio de investigación Reportea.cl del periodista Nicolás Sepúlveda, es quien habría ofrecido sus buenos oficios a favor de Australis de Isidoro Quiroga en su millonario litigio con los chinos de Joyvio, dado su impecable desempeño en el episodio del inversionista Nicolás Ibáñez.

Como un hecho asaz anecdótico, calificamos la declaración pública en un Podcast de Javier Etcheberry, quien sostuvo que su salida como director del Servicio de Impuestos Internos (SII) se produjo por la indebida presión ejercida en su contra por los funcionarios del Partido Comunista (PC), aludiendo como perjudicados en la tramitación administrativa de las viviendas de veraneo, en predios rurales, de los expresidentes Lagos, Bachelet y Piñera. Es una tontería culpar a un partido político, porque él no sabía que su casa-habitación, emplazada en una parcela de agrado, estaba afecta al pago de contribuciones de bienes raíces, y por ello le recomendamos que conozca el artículo 3° del DL 3516 de 1980 y el artículo 55° de la LGUC, pues su vivienda emplazada en un terreno rural es irregular, práctica recurrente en todo el país, incluyéndome, debido a que ni el Minvu, ni Agricultura, ni las municipalidades fiscalizan.

Finalmente, está claro que la corrupción siempre ha existido en este mundo. Desde las antiguas civilizaciones hasta nuestros días, el abuso de poder y la búsqueda del beneficio personal se ha mantenido, demostrándose hasta la saciedad que no hay fórmulas efectivas para combatirla, por lo tanto, tendremos que convivir con esa lacra que, por razones obvias, beneficia exclusivamente a las minorías que ejercen los poderes económicos y políticos. Por las características anunciadas por el nuevo gobierno que asume el próximo 11 de marzo, estimamos que todo seguirá igual y, por ende, la prensa del establishment continuará omitiendo la verdad de los hechos, pues ella se debe a sus amos y financistas.

