Territorios en Red propone sus candidaturas para llegar a la alcaldía de importantes comunas del país

Las asambleas, colectivos y personas que se articulan en la organización «Territorios en Red» en comunas como Santiago, Concepción, Valparaíso, San Antonio, Temuco, Punta Arenas, Viña del Mar, Villa Alemana y Antofagasta, han decidido impulsar junto con otras fuerzas territoriales procesos de primarias ciudadanas que permitan consensuar un programa de gobierno común y unir fuerzas en la disputa de estas alcaldías gobernadas por la derecha.

Así, en los próximos días, se realizarán hitos públicos que explicarán el diseño colectivo de las primarias en estas respectivas comunas. Uno de ellos tendrá lugar este martes 29 de septiembre, con la realización de un conversatorio sobre la importancia del proceso constituyente en miras a las municipales.

La fórmula, dicen desde la organización, es sintonizar con lo que se expresó en el estallido y en la revuelta: Sin la participación de gente no hay cambio posible. Para los “territorios” la lógica de la democracia representativa está desgastada y por eso se plantean desde una articulación desde abajo para disputar las instituciones hacia arriba.

De esta forma, esta nueva fuerza territorial que articula una serie de cabildos, asambleas, colectivos y personas desde la autonomía local, apuesta por levantar procesos participativos comunitarios que permitan definir sus candidaturas al sillón alcaldicio de varias comunas de Chile.

Uno de los escenarios más emblemáticos será Valparaíso, donde hace 4 años se hizo un proceso de primarias ciudadanas que permitió que un gran colectivo de personas impulsara la candidatura del independiente Jorge Sharp.

Al respecto, el actual alcalde porteño señala que «las próximas elecciones municipales tendrán una relevancia muy especial. Serán las primeras elecciones después del 18 de octubre, y por eso es muy importante que se expresen los actores locales que trabajan en la base, junto a la gente».

«Es el momento de avanzar en la transformación de los territorios y hacerlo democráticamente, transformando también la propia institucionalidad municipal y avanzando en la descentralización efectiva de nuestro país. La disputa territorial está completamente articulada con la constituyente», agregó Sharp.



Consultado por la posibilidad de someterse a un proceso de primarias con otras fuerzas políticas, Sharp fue claro: «No me cierro a ningún proceso democrático, aquí no deben haber derechos adquiridos, es la gente la que debe escoger libremente a sus representantes. Pero si me piden ir a primarias con gente que lo que ha hecho es dirimir los problemas políticos de espaldas a los vecinos y vecinas, no tengo disposición. Hay que exigir primarias con sentido programático, pero también con procedimientos transparentes y realmente participativos».



Por su parte, Camilo Kong, actual concejal de Antofagasta, añadió que «nos hemos estado coordinando, sumando voluntades y trabajando en conjunto para poder desarrollar distintas propuestas de candidaturas para los espacios de representación de todo tipo tanto alcaldía, concejalías, la constituyente, y por eso desde Antofagasta nos parece muy importante articular estas visiones locales con la de otros territorios y otras comunidades».

En San Antonio, en tanto, diversas colectividades sociales han levantado la candidatura de Constanza Lizana, abogada de movimientos sociales de la zona.

Consultada por su candidatura, Lizana recordó que «Chile despertó, y lo estamos cambiando desde los territorios y comunidades. Con valentía y solidaridad, los pueblos hemos abierto este camino. Estamos en acción y seremos protagonistas de la construcción de un nuevo Chile».

«Hoy aprobamos, mañana seguimos avanzando y profundizando el camino de las transformaciones democráticas de los territorios en los barrios, la constitución, municipios, de norte a sur y de cordillera a mar con todo, todas y todos», agregó la abogada.

En la misma línea, en la ciudad de Temuco, también se ha estado construyendo desde hace 4 años una fuerte articulación de movimientos sociales para disputar nuevamente la alcaldía. En ese sentido, Felipe Valdebenito, integrante de “Alcaldía Constituyente Temuko” pone el énfasis en que «se necesita un Gobierno que ayude a la convivencia entre pueblos y que se atreva a implementar políticas de bienestar, poniendo sus recursos al servicio de quienes más lo necesitan. Para lograrlo se necesita un acuerdo amplio y transparente, que permita presentar una alternativa ciudadana y con capacidad de Gobierno».



Asimismo, y poniendo el acento en lo constituyente, Javiera Toledo, del movimiento “La Villa Alemana que Queremos” comenta: «Desde los territorios estamos viviendo el proceso constituyente de manera distinta a cómo lo está llevando la clase política, porque la Constitución ya se empezó a redactar desde el 18 de octubre en asambleas territoriales, cabildos ciudadanos y múltiples instancias de deliberación local».

«Participar en el Plebiscito tiene sentido, si posteriormente somos capaces de generar las condiciones para que los Constituyentes puedan llevar la deliberación territorial al órgano que redactará la nueva Constitución. El carácter territorial de la Nueva Constitución es una de las principales ideas que estamos impulsando desde Territorios en Red», puntualizó Toledo.



Finalmente, desde «el fin del mundo», se levanta también la disputa por el municipio de Punta Arenas. El profesor magallánico Luis Legaza reitera que «ahora es el tiempo de la ciudadanía, de los territorios que colmaron calles, plazas, alamedas gritando su descontento, gritando que queremos un nuevo tipo de conducción social, un nuevo trato, una nueva dignidad que la mayoría de los representantes tradicionales, acomodados en este nuevo estatus que les brindaba esta democracia representativa que poco y nada se hacía cargo de las demandas sociales».