“Tía Pikachu” tras sufrir agresión: «La lucha no es, ni debe ser jamás, entre nosotras y nosotros, la lucha debe ser juntas y juntos por un futuro mejor»

Durante la tarde del viernes, un grupo de personas que se encontraban manifestándose en Plaza Dignidad, en Santiago, agredieron a la constituyente Giovanna Grandón, popularmente conocida como «Tía Pikachu», acción que fue ampliamente rechazada por la ciudadanía, a través de las redes sociales y por otros convencionales de distintos sectores políticos.

Debido al hostigamiento, Grandón debió abandonar el sector, mientras era escupida e insultada por un pequeño grupo de personas, tal como se aprecia en los distintos videos subidos a las redes sociales.

Precisamente, justo en el momento en que comenzaron las agresiones, la delegada constituyente conversaba con El Ciudadano sobre los avances alcanzados esta semana por la Convención Constituyente. El registro corresponde a Cristián García.

Horas después, la “Tía Pikachu” se refirió a la agresión de la que fue víctima.

“Quiero agradecer de corazón todas las muestras de apoyo y tanto cariño. También decir fuerte y claro, que no me van a intimidar, que seguiré luchando por los cambios desde todos los espacios posibles. ¡Arriba las y los que luchan!». expresó a través de un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

En la publicación adjuntó un comunicado en el cual profundizó su sentir respecto a lo sucedido en la Plaza Dignidad.

En primer lugar, Grandón recordó que el movimiento social que se originó a partir del estallido del 18 de Octubre, nació sin colores ni partidos políticos.

«Nos unimos en solidaridad y sororidad como una sola voz para exigir cambios, para exigir justicia social», expresó.

«Todas y todos queremos un mejor Chile, queremos terminar con las injusticias contra nuestro pueblo arrastradas por siglos. Exigimos una educación gratuita y de calidad, salud universal, trabajo y pensiones dignas, políticas públicas con enfoque de género, protección del medio ambiente, protección de la infancia. En definitiva, salimos a la calle a exigir la Dignidad que nos fue arrebatada a través de nuestra historia», indicó en el texto.



La constituyente planteó que pueden existir diferencias «entre quienes salimos a la calle a decir no más inequidad», pero señaló que lo más importante es «cómo nos hacemos cargo de esas diferencias».

Al respecto, indicó que «el diálogo es el camino que facilita el entendimiento y nos permite avanzar. Mi camino a la Convención ha sido sinónimo de esfuerzo, de tiempos sin familia, porque tengo un compromiso real con todas y todos, con el futuro de nuestras niñas y niños, podré equivocarme pero nunca jamás traicionaré mis valores,

mis ideales, a mi clase trabajadora».

Sobre la agresión que recibió por algunos manifestantes que se encontraban en Plaza Dignidad, la “Tía Pikachu” expresó: «La jornada de hoy fue difícil y especialmente dura para mí. Un grupo de personas comenzaron a gritarme, insultarme, me escupieron, me tiraron cerveza, botellas, piedras y me golpearon».

«A todas esas personas quiero decirles desde lo más profundo de mi corazón, que yo jamás guardo rencor, solo siento una profunda tristeza, porque no puedo entender el ímpetu que los lleva al odio hacia una igual, hacia una compañera de ruta, que lucha y anhela, al igual que ellas y ellos, un país más justo y digno. La lucha no es, ni debe ser jamás, entre

nosotras y nosotros, la lucha debe ser juntas y juntos por un futuro mejor», manifestó en la declaración pública.

Señaló que su sentir es que estamos viviendo tiempos convulsos, un período de cambios sociales profundos, un proceso refundacional, «donde existen fuerzas que se resisten fuertemente, incluso violentamente, para que esto no ocurra».

Al respectó, la convencional planteó su temor a que se estén creando artificialmente situaciones «que dividen al pueblo, llevándonos a un punto vulnerable que facilita las condiciones sociales y políticas para no avanzar, en favor de quienes quieren que todo siga igual».

«A pesar de sentirme emocionalmente golpeada, tengo mi alma intacta. La integridad es, y será siempre, el color que marcará mi senda como madre, esposa, abuela y como Tía Pikachu», acotó.

Finalmente, expuso que «seguiré manifestando y trabajando basada en mis ideales hasta el final, defendiéndolos como la persona de clase obrera que soy, empatizando con cada una de sus necesidades, anhelos y sueños».