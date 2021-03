Tiempos Peores: El tercer aniversario del (des)gobierno de Piñera

Por Jorge Molina Araneda

“Muchos meses de crisis y el agua sigue privatizada, el negocio de las AFP se mantiene, pero los pensionados deben trabajar y endeudarse para sobrevivir y los billonarios de Chile mantienen sus privilegios y eluden impuestos. La crisis se mira pero el modelo no se toca“ (Fundación Sol).

He aquí una radiografía de lo que ha sido hasta el momento la administración gubernamental piñerista, en la conmemoración de su tercer período al mando de la República. Acá podremos averiguar a ciencia cierta si es que la tan cacareada frase de “los tiempos mejores” tiene algún sustento cuantitativo para que la ciudadanía, en general, y los prosélitos de Piñera, en particular, se percaten de la pseudo excelencia que la derecha política irradia al conducir la Nación.

Violaciones a los Derechos Humanos

31 muertos y 5.558 personas han denunciado violaciones de DD.HH. Además, el reporte de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional –que coincide con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país para verificar el resguardo de las libertades fundamentales- entrega un crudo panorama de lo sucedido en el país desde el 18 de octubre. En cuatro de las 31 muertes, estas son atribuibles a agentes del Estado, mientras que otras dos personas fallecieron mientras se encontraban bajo custodia en comisarías, indica el informe. Asimismo, se cuentan 285 denuncias por lesiones oculares. La institución más denunciada es por lejos Carabineros (2020).

Despidos en medios de comunicación

El Mercurio cesó a alrededor de 60 trabajadores. Estos despidos se suman a los ocurridos en otros medios de comunicación nacionales. El 31 de enero de 2020 fueron despedidos al menos 70 empleados en el conglomerado medial Copesa —de propiedad de Álvaro Saieh—, el cual incluye a los diarios La Tercera, La Cuarta, las radios Duna y Disney, y las revistas Qué Pasa y Paula. A esto se suman los despidos de 15 trabajadores a fines de enero del presente año en Radio Cooperativa.

Pacoleaks

El primer punto que se comunica en el informe titulado “Boletín de Actividades Proyectadas 01 de octubre de 2019”, es la llegada desde el extranjero del dirigente medioambiental Rodrigo Mundaca. El líder de Modatima, movimiento de defensa por el acceso al agua, recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg, Alemania, el pasado 22 de septiembre, por su lucha por el agua potable en Chile.

El informe de Inteligencia de Carabineros informa, en dos párrafos, sobre su llegada al aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, durante la mañana del 1 de octubre, y de una caravana que recibiría al dirigente en dicho lugar. Dicha caravana, según el informe, estaría integrada por integrantes de organizaciones ambientalistas de Petorca, de Modatima y “de cabildos organizados”.

“El citado dirigente tiene previsto su regreso a Chile entre las 09:00 y 10:00 horas, por lo que dichas agrupaciones se están organizando para concurrir en caravana y salir desde la comuna de La Ligua a las 06:45 horas en dirección al aeropuerto internacional”, consigna el informe.

Mundaca fue amenazado de muerte, de manera anónima, a través de redes sociales el pasado 12 de octubre, y anteriormente, en 2017.

Los documentos dan cuenta que Inteligencia de Carabineros ha puesto foco en los movimientos ambientalistas y en sus actividades. En el “Informe de Diligencia n°1539” se informa sobre actividades de protesta de la Agrupación Eco Social de Quintero. El documento incluye un anexo con los datos y la fotografía de la dirigente medioambiental Catalina Salazar y sobre una de las vocera de la organización de estudiantes secundarios, ACES, que es menor de edad, quienes asistieron a una manifestación en el frontis del Ministerio de Medio Ambiente.

En el informe donde se menciona el arribo de Rodrigo Mundaca a Chile, también se menciona una posible manifestación de activistas mapuche, de la Red de Apoyo de Resistencia del Pilmaiken en Santiago, quienes se han negado a la instalación de una hidroeléctrica en el río, por parte de la firma noruega StarKraft.

Entre las organizaciones mencionadas en los documentos, que habrían realizado manifestaciones y protestas pacíficas, están los Ciclistas Furiosos, sobre una cicletada organizada este mes; la Red Chilena Contra la Violencia hacia la Mujer, en una actividad de apoyo a la familia de Nicole Casilla; un acto de aniversario por la muerte del líder el MIR, Miguel Enríquez; y una manifestación de supuestos «grupos anarquistas» en el barrio Franklin por la muerte de la haitiana Joanne Florvil.

Por otra parte, la Agrupación Nacional de Empleados Públicos (ANEF), que agrupa a los sindicatos del sector público a nivel nacional, y que aparece mencionada en el informe titulado “Boletín de Actividades Proyectadas 01 de octubre de 2019”, como “actividades proyectadas en el mes”. En un texto de dos párrafos, se menciona una concentración organizada por la Mesa del Sector Público y la ANEF en el frontis del Ministerio de Hacienda, a propósito de la negociación por el reajuste salarial que están negociando. En el texto se menciona que los dirigentes realizarían un punto de prensa.

En otro de los documentos, que parece ser un anexo a este boletín, se menciona dicha convocatoria de la ANEF y se agrega que “no se descarta alteración al orden público”, catalogando la reunión como de “nivel de riesgo: medio”. La concentración se realizó ese día de manera pacífica.

Los informes, además, informan sobre actividades de variadas organizaciones sindicales, en contexto de huelgas legales. Se alerta sobre la huelga de trabajadores de Radio Bío Bío, de Trabajadores de la Universidad Central, y sobre la paralización del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Montajes y Afines (SINTEC 1), que presta servicio a la construcción del proyecto de Central Hidroeléctrica Alto Maipo. Sobre esta última, el informe alerta sobre posibles cortes en la ruta G-345. Aunque se produjeron barricadas en la ruta, éstas permitieron el tránsito de los automóviles y no generaron disturbios. El sindicato llegó a un acuerdo con la empresa el pasado 11 de octubre.

En otro documento catalogado como “Informe de Diligencia n° 215” se informa sobre el término de la huelga legal del sindicato de manipuladoras de alimentos de la empresa Alimab, en la comuna de San Bernardo.

En el informe n°1541 se informa sobre las futuras elecciones de dirigentes del Colegio de Profesores, donde se mencionan las listas que disputarán la dirección del gremio. El documento, de una página, finaliza concluyendo: “Se hace presente, que el Colegio de Profesores, es uno de los Gremios más grande del país, es por ello su importancia y relevancia en el acontecer nacional. Se mantendrá activa la búsqueda de información, en cuanto a actividades u otras situaciones que se relacionen a los docentes de Chile”.

Nepotismo

Había pasado poco más de un mes de su segundo arribo a la primera magistratura cuando Piñera nombró a su hermano Pablo Piñera, como nuevo embajador de Chile en Argentina. La noticia se supo por medios argentinos antes de que el gobierno diera el anuncio, lo cual obligó a que el gobierno entregara su versión. Una semana después, sin embargo, Piñera oficializó la baja en medio de las acusaciones de nepotismo en su contra.

Dentro del mapa del nepotismo encontramos también a otros familiares, tanto de Piñera como de sus exministros, a saber: su sobrino, Andrés Chadwick Costa, y la nuera de su primo y exministro del Interior Andrés Chadwick, trabajando en empresas del sistema público; su primo Herman Chadwick, expresidente Consejo Nacional de Televisión y actual presidente de la compañía eléctrica Enel; sus sobrinas María Irene Chadwick y Camila Chadwick, quienes se desempeñaron respectivamente como directora de programación de La Moneda y periodista del Ministerio de Defensa; el embajador en Argentina Nicolás Monckeberg, cuya prima Magdalena Díaz es jefa de gabinete de Piñera.

En enero de este año se informaba que la sobrina de Piñera, María Constanza Irarrázaval Piñera, aumentó su sueldo a más del triple trabajando en una fundación del Gobierno dependiente de la primera dama, Cecilia Morel.

La hija de la hermana mayor del mandatario, Guadalupe Piñera trabaja en la Fundación de las Familias, entidad que depende directamente de la Presidencia de la República y que es parte de la Red de Fundaciones del Gobierno dirigidas por la primera dama. Llegó a la fundación en 2011, durante el primer mandato de Piñera, para asumir como Coordinadora de Proyectos. Cuando terminó el primer mandato de Piñera ella se mantuvo en la entidad durante el gobierno de Michelle Bachelet, y cuando Piñera volvió al Gobierno, su sobrina pasó a ser parte del equipo de comunicaciones de la fundación, según indica el portal de Transparencia. Con esto Irarrázaval Piñera pasó de registrar un sueldo bruto de $1.826.447 en marzo de 2018 a $3.283.596 en abril, luego que su superior, la abogada Marcia Cortez, recibiera un finiquito de $13.882.241.

Otros casos son:

–Raimundo Larraín Hurtado

Oficia como jefe de gabinete de Educación desde el nombramiento del exministro Gerardo Varela y es hijo del exsenador y expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. Larraín recibe un sueldo aproximado de $4.127.611.

–Felipe Cox Alcaíno

Hijo del empresario José Cox, exsocio y amigo del mandatario. Cox, según Transparencia del Ministerio de Educación, trabaja en la Subsecretaría de Educación como asesor del subsecretario Raúl Figueroa, ganando $2.600.000 según informaciones actualizadas hasta el 31 de diciembre de 2018.

–Juan Carlos Eyzaguirre Larraín

Desde marzo de 2018 trabaja como asesor en la Subsecretaría de Educación y recibe un sueldo mensual de $2.900.000 por colaboraciones técnicas a autoridades del Mineduc. Es nieto de la empresaria Patricia Matte Larraín y forma parte del Clan Matte. Es hijo de Juan Carlos Eyzaguirre Echenique y María Patricia Larraín Matte.

–Camila Chadwick

Es la hija del exministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, y sobrina de Piñera. Fue la mano derecha de la ministra Cubillos en la cartera de Medio Ambiente y ahora cumple la misma función en Educación, donde es jefa de gabinete. Por sus funciones en el Mineduc recibe un sueldo de $5.079.248, según portal de Gobiernotransparente.cl.

–Sara Edwards Carey

Es sobrina de Jorge Carey Tagle, socio del estudio jurídico Carey, quien respaldó a Piñera luego de la polémica por el caso Exalmar. En su defensa llamó a fiscales y periodistas a tener mesura a la hora de acusar al entonces expresidente. Llegó hasta el Ministerio del Medio Ambiente en marzo de 2018, ganando más de $2.500.000 y en agosto del mismo año se trasladó hasta el Mineduc, junto a la ministra Cubillos, para trabajar en el equipo de comunicaciones.

Contratación de la empresa de nuera de Andrés Chadwick

El Dínamo informaba que hubo una contratación por parte del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género: Solar & Nielsen, la agencia de la nuera de Andrés Chadwick fue “invitada” a prestar sus servicios de asesoría comunicacional a la cartera liderada por Isabel Plá.

Entre enero y mayo de 2019 el ministerio cerró dos tratos directos con la sociedad, cuyas dueñas son las periodistas María Teresa Nielsen y Josefa Solar Larraín. Esta última, casada desde 2013 con Andrés Chadwick Costa, hijo menor del ministro del Interior.

La empresa fue contratada por tres meses, a partir del 21 de enero de 2019, para diseñar una estrategia comunicacional para las redes sociales del ministerio. La contratación se repitió con las mismas características el pasado 8 de mayo. El costo de los servicios supera los $11,2 millones en total.

Los decretos que justificaron las contrataciones indican que la empresa fue “invitada” a prestar sus servicios, sin una licitación de por medio, porque el monto del contrato no superaba las 1.000 UTM (unos $48 millones) y se trataba de “servicios especializados”, que hacían indispensable contratar a esta empresa y no a otra. Sin embargo, y a pesar de que la propia Ley de Compras Públicas lo exige, el decreto no explica en detalle por qué esta asesoría es considerada un servicio “especializado” y por qué es diferente a lo que ofrecen otras 50 empresas del rubro con más experiencia que las de la nuera del ministro.

Los profilácticos y bingos de Varela

En medio del debate por el aumento del VIH, el en ese entonces ministro de Educación, Gerardo Varela, manifestó sus reparos hacia la entrega de condones en los colegios y aseguró que él mismo proveía de estos a sus hijos, a quienes calificó de «campeones» por sus proezas de índole sexual.

Por otra parte, partió como un comentario en un evento privado pero terminó detonando una de las primeras crisis en el gobierno. La frase dicha por el ministro de Educación sobre que los padres debían organizar bingos para mejorar las condiciones de los colegios de sus hijos, abrió un frente inesperado.

Protocolo de Aborto

El entonces ministro de Salud, Emilio Santelices, decidió cambiar el protocolo de la Ley de Aborto lo cual le valió la primera interpelación. Además, el mismo secretario de Estado fue criticado por equivocarse al entregar cifras sobre el estado del VIH en Chile.

El converso Mauricio Rojas

Piñera nombró al escritor Mauricio Rojas para asumir como ministro de la Cultura y las Artes en reemplazo de Alejandra Pérez. Sin embargo, 90 horas después presentó su renuncia al cargo luego de que salieran a la luz pública sus declaraciones sobre el Museo de la Memoria: “Más que un museo se trata de un montaje cuyo propósito, que sin duda logra, es impactar al espectador, dejarlo atónito, impedirle razonar”.

Presidenta de la UDI contra el Museo de la Memoria

Jacqueline Van Rysselberghe (JVR) defendió a Mauricio Rojas a raíz de la polémica por el museo de la Memoria. Ante las cámaras de televisión la timonel del partido de calle Suecia 286 manifestó: «Yo creo que en el Museo de la Historia (Memoria) lo que hay es solo una parte de la historia...». Ante lo que una periodista preguntó…

– Periodista: ¿Senadora, usted ha ido al museo últimamente?

– JVR: «No, yo no lo conozco».

Donald Trump y las banderas

Poco antes de que comenzara un encuentro programado entre Piñera y Donald Trump, el mandatario sacó un papel impreso que tenía las banderas de ambos países. En él, se aprecia una bandera estadounidense grande, y una chilena pequeña, formada con la última de las 50 estrellas en la parte de la derecha y abajo del emblema patrio norteamericano, y dos de sus 13 bandas: una blanca y una roja. Este hecho demostró la falta de respeto que Piñera le tiene a nuestro país y su aspiración de sujeción al gobierno estadounidense.

Camilo Catrillanca

El homicidio de Camilo Catrillanca en un operativo a cargo del Gope de Carabineros en Ercilla significó para el Ejecutivo una tremenda crisis. El gobierno de Sebastián Piñera fue flanco de críticas por el actuar de la policía uniformada en la zona, y por el respaldo que dieron algunas autoridades a las primeras declaraciones de Carabineros donde sostuvieron hechos que posteriormente fueron descartados. Esto le costó la salida a Luis Mayol como intendente de la Araucanía y a algunos oficiales de la institución.

Pacto migratorio

Chile debía participar de un encuentro de Naciones Unidas en Marrakech. ¿El motivo? La firma del Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Sin embargo, el gobierno declinó finalmente suscribir al tratado argumentando que esto podría perjudicar la soberanía. Tras esto, varios de los excancilleres rechazaron la decisión, aseguraron que dejan al país en un “mal club de países” (junto a EE.UU. Austria, Hungría y Polonia, entre otros). Posteriormente, los exministros de RR.EE firmaron una declaración conjunta para “deplorar” la determinación del gobierno.

TPP-11 o cómo regalar el país a las transnacionales

El tratado está firmado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Fue impulsado durante las postrimerías del gobierno de Michelle Bachelet.

El TPP-11 intervendrá las AFP, la educación pública, salud infantil, entre otros. En materia de derechos indígenas, perturbará en la preferencia y/o discriminación sobre algunos pueblos indígenas y tribales.

En recursos naturales y economía, el TPP-11 actuará sobre la concesión de la acuicultura nacional y en las actividades pesqueras. También afectará a la agricultura y a las pequeñas comunidades productoras, donde se incorporarán nuevas tecnologías, abriendo paso a las transnacionales Bayer-Monsanto.

En el terreno cultural y de apropiación intelectual, los servicios relativos al arte e industria cultural junto con los servicios relacionados a la organización de conciertos e interpretaciones culturales, distribución o exhibición de películas, radiodifusión pública, transmisión satelital y por cable quedarán completamente supeditados a las normativas internacionales, privatizando – aún más- la cultura y el acceso a ésta.

Reforma Tributaria que beneficia a los más ricos

Roberto Fantuzzi, presidente de la Asociación de Exportadores y Manufacturas, cáusticamente expresó respecto del tópico en cuestión: “Las grandes empresas van a pagar muchísimo menos impuestos por el global complementario, porque estas compañías pagan cero en el integrado, me explico, las empresas cancelan por los accionistas, quienes todo lo descuentan a través de su global complementario, impuestos personales. Entonces las pequeñas y medianas que son los 150 mil que menciona el ministro, son en realidad más de un millón, o sea, esto beneficia a menos del 2 por ciento del total. Escucho tanto al ministro de Hacienda utilizar a las Pymes, como si este fuera un gran proyecto de Pymes”.

Condonación de deudas a las grandes empresas

El Servicio de Impuestos Internos, durante 2018, hace público a través de Transparencia Activa que dicha división ha otorgado 32 condonaciones tributarias; 16 de las cuales han sido por sobre el 90% en rebajas de intereses penales y multas asociadas, siendo el retail el sector que concentra el mayor número.

Según los registros públicos, Adidas obtuvo cuatro condonaciones tributarias. Todas ellas fueron tramitadas con solo un día de demora y por 95% del interés penal e igual porcentaje en multas asociadas al impuesto.

Por otro lado, dos sociedades ligadas al Grupo Derco –holding automotriz controlado por la familia Del Río– Importadora y Distribuidora Alameda S.A. y Sociedad Comercial de Vehículos S.A. también presentaron condonaciones tributarias durante lo que va del año.

Antofagasta Minerals también se benefició por el caso de condonación.

En cuanto a Cencosud Retail S.A., la autoridad tributaria acogió la petición del holding de Horst Paulmann, y el pasado 30 de julio le permitió la condonación de 80% del interés penal.

Favorece la elusión

Según el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Francisco Saffie, quien participó activamente redactando la Norma General Antielusión (NGA) en entrevista al diario La Tercera: “El proyecto de ley de la administración Piñera no considera positiva la norma antielusión. Eso es muy importante de clarificar. Lo que se hace es mantener el nombre, pero en los hechos se elimina la cláusula”.

Despidos Masivos

Algunas empresas que han sufrido grandes despidos de trabajadores son: radio Rock & Pop, Telefónica, la Municipalidad de Maipú, la Municipalidad de Providencia, Grupo Copesa, LATAM, La Polar, Canal 13, Banco BCI, ABCDIN, Viña Concha y Toro, DAEM de Los Angeles, Iansa, Dijon, Supermercados Unimarc, la empresa Maersk, Constructora CIAL, FCAB, Diario La Hora, Pastas Suazo, grifería Nibsa, etc.

Estatuto Joven contra los trabajadores

Entre sus principales preceptos se establece un empleo sin fuero sindical, eliminación del descanso dominical, exclusión de indemnización por años de servicio, el no pago de horas extras ni licencias médicas, un solo permiso de ausencia para rendir pruebas y la inexistencia de fuero maternal.

Alza de $1.000 en el sueldo mínimo

En agosto de 2018 el Ejecutivo planteó un incremento adicional del sueldo mínimo de marzo de 2019, sumando mil pesos a los 300 mil pesos ya propuestos, para llegar a 301 mil pesos.

Tronaduras en Isla Riesco

El proyecto considera un escenario de cuatro tronaduras semanales y estima la generación de 120 kg/mes de cajas de embalajes, las que serán quemadas in situ a una frecuencia máxima del orden de cuatro quemas al mes. Estas tronaduras comenzaron en febrero de este año. Este escenario se suma a la mega crisis ambiental de Quintero y Puchuncaví.

No firmó el Tratado de Escazú

En una extraña reacción de Cancillería, el gobierno informó que nuestro país no firmará el acuerdo en el que por más de cuatro años trabajó y negoció con países de Latinoamérica y el Caribe para garantizar la participación pública y el acceso a la información y justicia en materia ambiental.

Este tratado reconoce el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y sano, por lo que este acuerdo busca que tengamos mayor información sobre éste y cómo es afectado por proyectos con hidroeléctricas o termoeléctricas. También, establece el derecho de la ciudadanía a ser consultada previo a que se instale un proyecto de esta naturaleza si afectan o generan un impacto medioambiental. Junto a esto, se recalca que las personas tienen el derecho a recurrir a Tribunales si consideran que el medio ambiente es afectado negativamente o si no se toma en cuenta su opinión. Es decir, el tratado busca que se mejore el acceso a la información y la participación pública de la ciudadanía.

Entregar 5.000 hectáreas de un Parque a una minera australiana

El 11 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial la creación del parque Patagonia, que era la penúltima unidad de la red de protección más grande de Sudamérica que se aprobó en el gobierno anterior. Sin embargo, el ministro Felipe Ward dejó afuera miles de hectáreas del proyecto original, para favorecer una posible explotación por parte de la minera de oro y plata Equus Mining.

Quitó gratuidad a estudiantes

Más de 18 mil estudiantes perdieron la gratuidad, lo que implica una merma de $26 mil millones para las instituciones pertenecientes al Cruch. Para mitigar esos efectos, el consejo buscó que se usasen las platas del Fondo Solidario, lo que fue bloqueado por el gobierno en el Tribunal Constitucional.

Recorte de presupuesto de Fonasa

Según publicó La Segunda en junio de 2018, el Ministerio de Salud bajó su presupuesto en 126.303 millones de pesos, con un mayor ahorro en la partida de Fonasa, que sufrió un recorte de 115.600 millones de pesos, desprotegiendo, como corresponde a un gobierno de talante neoliberal, a los menos afortunados de nuestro país.

Aumento de la delincuencia

Durante el primer semestre de 2018 y de acuerdo a las cifras publicadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito, aumentaron los robos con intimidación (11%), los homicidios (10%) y las violaciones (18%) y también se incrementaron los hurtos, las lesiones menos graves y las lesiones leves.

Proteger al Ejército por el delito de venta de armas a narcotraficantes

El gobierno anunció acciones legales en contra del militar que grabó y filtró el audio donde el comandante en jefe de la institución castrense, Ricardo Martínez, reconocía que el Ejército le ha vendido armas a narcotraficantes. De paso, y de manera inaudita, el exministro de Defensa Alberto Espina respaldó al Ejército.

La violación depende de la resistencia de la víctima

Tipificar el delito de violación según el grado de resistencia de la víctima; esa es una norma del anteproyecto del nuevo Código Penal, que plantea realizar una distinción entre una violación mediante agresión sexual y otra por abuso sexual.

En el caso de la primera, se trata de aquellas que se realizan con violencia, mientras que las segundas se refieren a los casos en que se abusa de la enajenación o trastorno mental de la persona afectada, aprovechamiento de la privación de sentido, o de la grave dificultad para resistir.

De este modo, también varían las penas, y en el caso de las violaciones realizadas con violencia, la condena puede ir de 5 a 10 años, mientras que con abuso bajaría a un rango de entre 3 a 7 años.

Admisión (in)justa a colegios

Piñera quiere volver a imponer la selección de estudiantes. Dicha medida es una discriminación arbitraria, toda vez que los establecimientos municipales y particulares subvencionados reciben dinero del Estado, a través de municipalidades y Ministerio de Educación respectivamente, es decir plata pública que proviene de todos los chilenos; luego, no existe un criterio razonable para impedir el acceso a ningún estudiante a establecimientos educacionales que sean de su gusto.

Seleccionar alumnos implica que las autoridades se contentarán con los puntajes obtenidos en los colegios burbuja (emblemáticos y de excelencia). No seleccionar estudiantes conlleva a invertir en profesionales e insumos idóneos que logren nivelar a los alumnos que arrastren deficiencias académicas; ergo, nivelar cuesta tiempo, cuesta invertir en el cuerpo docente y paradocente, etc. Además, el gobierno de Piñera debiese tener muy presente a Christopher Hayes y la Ley de hierro de la meritocracia: La desigualdad generada por un sistema meritocrático crecerá lo suficiente como para trastocar los mecanismos de movilidad social.

Manipulación de las cifras del IPC

El exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Guillermo Patillo denunció la manipulación del IPC correspondientes al menos a los meses de agosto y septiembre del año pasado. El jefe de servicio señaló que el efecto de la irregularidad detectada sería de hasta un 0,1 punto porcentual.

La inconsecuencia de Piñera: China y Venezuela

En plena gira asiática, Piñera se refirió al sistema político de la República Popular China, manifestando que “Cada uno tiene el sistema político que quiera darse”. Luego, al retornar de dicha gira presidencial se cuadró de inmediato con el autodenominado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y sin ambages catalogó como una “dictadura” al gobierno democráticamente elegido de Nicolás Maduro; entonces uno se pregunta ¿cuáles son los principios políticos que tiene Piñera? A la luz de lo anterior creo que solo se mueve por conveniencia mas no por convicción democrática.

Los Piñera Morel en gira presidencial y su gran mentira

Los dos hijos de Piñera participaron en reuniones internacionales, formando parte de la comitiva oficial de la gira asiática que encabezaba su padre, con empresas tecnológicas demostrando con esto un arbitrario privilegio para dos supuestos pequeños emprendedores.

Ante dicho revuelo, salió a relucir la mitomanía del presidente al señalar que sus hijos se costearon dicho viaje. Sin embargo, la FACh contestó una solicitud de transparencia, en ella se señala que no existen “cobros por vuelos a la Presidencia”, por lo que los hijos del Mandatario no pagaron sus pasajes.

Sebastián Piñera no paga contribuciones hace 30 años

El 2 de abril de 1993, el entonces senador Sebastián Piñera inscribió a su nombre una propiedad de 20 hectáreas a las orillas del lago Caburgua. El terreno fue adquirido de manera oficial el 21 de abril de 1989 a raíz de una compra de hereditarios pactada 1987.

En febrero de este año, dicha propiedad entró en la polémica luego de la concesión marítima de 800 m2 que consiguió el presidente en ese lugar. La tramitación comenzó en 2011 durante su primer gobierno y lo hizo con el apoyo de diversas autoridades subordinadas a La Moneda y al Ministerio de Defensa encabezado en ese momento por el senador Andrés Allamand (RN).

La Dirección de Obras Municipales de Pucón (DOM), el terreno de 200.000 m2 ha accedido a cuatro permisos de edificación otorgados a nombre de Sebastián Piñera.

El primer permiso data del 11 de agosto de 1988. Se especifica que la superficie del inmueble que se pretendía construir poseía 698 m2 y el arquitecto a cargo sería Cristián Boza Díaz, amigo del presidente.

El segundo tuvo lugar el 11 de noviembre de 1994 y tuvo por objeto la regularización de 24,35 m2 de construcción.

Un tercer permiso se emite también en 1994, el día 6 de diciembre. En él se otorga un certificado para la edificación de un nuevo inmueble de 217,5 m2.

Finalmente, el permiso más reciente es del 26 de septiembre de 2003 y consiste en una “modificación-ampliación” de 228,19 m2. Este permiso cataloga, de forma errónea, la propiedad como “urbana”, pero corresponde a una propiedad “rural”. Esto fue ratificado por la DOM de Pucón.

Ninguna de estas autorizaciones tramitó la recepción definitiva de obras, lo cual ha impedido el avalúo del Servicio de Impuestos Internos. Con esto, se configura una evasión de contribuciones que se arrastra por cerca de 30 años.

Nuevo ministro de Energía posee negocios en dicho sector

Tal como informara el portal Interferencia, Juan Carlos Jobet ministro de Energía se asoció “con sus amigos Pedro Pablo Errázuriz, actual presidente de EFE, y Abel Bouchon, el exejecutivo de LAN y actual gerente general de Coca-Cola Andina Chile. Con ellos forma la empresa Veta 3, que es la puerta de entrada de Jobet al mundo energético.

Veta 3 en realidad son varias empresas. La primera de estas, que forman en junio de 2014, es Veta Tres SpA, que tiene como socios a Jobet, Errázuriz y Bouchon. En enero de 2015 deciden formar las otras firmas que componen Veta 3. Ignacio Ovalle Echeverría, Juan Carlos Jobet y Pedro Pablo Errázuriz forman la sociedad anónima “Administradora Veta Energía”. El 29 de enero de 2015 Jobet, Errázuriz y Alfredo Alcaíno –exasesor del Ministerio del Interior y ex vicepresidente de Finanzas en Celfin Capital– constituyen dos empresas: “Veta Asesorías SpA” y “Veta Negocios SpA”. Ese mismo mes crean “Administradora Veta Orgánica S.A.”, que en septiembre de 2015 transforman en Sociedad por Acciones (SpA).

En mayo de 2015 Veta 3 crece, al comprar el 50% de la empresa Janssen, una de las grandes proveedoras del país de maquinaria minera e industrial, como grúas, retroexcavadoras, motoniveladoras y equipos de carga. El objetivo de los socios de Jobet era duplicar sus ventas, que en ese momento ascendía a 50 millones de dólares anuales.

Veta 3 funciona con tres áreas de negocios. Veta Asesorías es la que se dedica a trabajar con empresas de infraestructura y energía. La firma, en 2014, estuvo involucrada en la venta de Aguas Antofagasta, actualmente ligado al grupo económico Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Veta Orgánica, liderada por Gonzalo Cordúa, exgerente general de Biodiversa, es la firma encargada de invertir en tratamiento de aguas y empresas sustentables.

La tercera rama de la empresa es Veta Energía, liderada por el exjefe de gabinete de Errázuriz, Ignacio Ovalle, es la encargada de invertir en proyectos energéticos. La empresa comenzó en 2015 con un fondo de inversión de 10 millones de dólares y se enfoca en inyectar platas a proyectos de energías renovables, eficiencia energética y biogas. Con respecto a estas últimas iniciativas, formaron en 2015 una alianza con Sigdo Kooper, grupo empresarial con tentáculos en la industria de la construcción, la minería, las inversiones, transporte, automotriz e inversiones”.

El conflicto de intereses del presidente de EFE

Desde 2018 Pedro Pablo Errázuriz es presidente del Directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), además, desde abril de este año es miembro del directorio de Nuevo Pudahuel, empresa que administra el Aeropuerto de Santiago.

Dicha dualidad de cargo, en una empresa estatal y otra privada, ocurre en un contexto particular: la concesionaria del terminal aéreo resolvió enfrentarse al Ministerio de Obras Públicas (MOP), exigiéndole el pago de US$ 164 millones. Es decir, Errázuriz por el lado que uno lo mire obtiene suculentas ganancias merced a la dicotomía de sus cargos.

Las tierras del hijo de Longueira

Juan Pablo Longueira, jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social, compró dos parcelas en el sector Chucauco, de la comuna de Villarrica, en el año 2015, y que están incluidas en un Título de Merced de 1914, situación que la ley prohíbe, porque solo se puede vender a personas del pueblo mapuche. Es menester hacer hincapié que el Ministerio de Desarrollo Social está llevando a cabo una consulta indígena, donde curiosamente una de las principales críticas hacia ésta es que pretende flexibilizar la compra-venta de predios.

Las tierras del Subsecretario Ubilla

El 2 de noviembre de 2009 Rodrigo Ubilla compró tres parcelas de la comunidad mapuche Mariano Millahual, en el sector de Quetroleufu; estos terrenos fueron identificados como «Lote doce», «Lote catorce» y «Lote dieciséis», por cada una de las primeras pagó 5,5 millones y por la tercera pagó siete millones de pesos. Tres años más tarde, el 14 de septiembre de 2012, cuando ya se desempeñaba como subsecretario del Interior, volvió junto a Guadalupe Moris a la notaría de Luis Espinoza en Pucón, y adquirió una cuarta parcela, de 3.316 metros cuadrados, por seis millones de pesos que pagó «al contado, en dinero efectivo». Esta oscura y rayana en la ilegalidad situación es muy semejante a la que afecta al vástago de Pablo Longueira.

Acabar con la enseñanza obligatoria de Historia

Medida adoptada por el Consejo Nacional de Educación (CNE) cuyos miembros fueron designados por Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

Envió al Tribunal Constitucional el proyecto de segundo retiro del 10% de las AFP

Ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para que declare inconstitucional el proyecto parlamentario para un segundo retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones. Finalmente, el TC declaró iconstitucional aquel proyecto.

Empresa del hijo de Piñera ha recibido casi 500 millones del Estado

La historia entre la Dirección del Trabajo y Hopin Chile SpA, empresa fundada en 2011 por Cristóbal Piñera Morel junto a sus amigos Andrés Godoy y José Tomás Daire, comienza durante el último mandato de Michelle Bachelet. El 16 de noviembre de 2017, mediante una reunión registrada bajo la Ley de Lobby, representantes de la empresa se juntaron con funcionarios de la entidad dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, el encuentro no rindió frutos, y Hopin tuvo que esperar.

Pero, el 8 de agosto de 2018, con Sebastián Piñera ya en el poder, la empresa ligada a su hijo concretó la venta a la Dirección del Trabajo de un servicio de chatbot -plataforma online que responde preguntas a los usuarios del organismo- por $46 millones. El contrato vencía el 2 de diciembre de 2019, pero fue renovado hasta el 3 de diciembre de 2020. El 17 de noviembre, la entidad volvió a renovar por 12 meses el contrato con el fin de “dar continuidad operativa al sistema de ‘Asistente Virtual’”, desembolsando 21 millones, misma cifra que gastaron en la primera renovación de contrato. La relación entre la empresa tecnológica fundada por Cristóbal Piñera y el Estado chileno no se limita a la Dirección del Trabajo.

Desde que asumió la presidencia Sebastián Piñera, Hopin Chile SpA ha suscrito 18 contratos con entidades estatales por poco más de $476 millones, restando aún un año de mandato de su padre. Con Michelle Bachelet, en tanto, la empresa se adjudicó negocios por $393 millones entre el 25 de junio de 2015 y el 8 de marzo. En total, durante los casi seis años que Hopin ha prestado servicios al Estado han ingresado $869 millones. Cabe señalar que el propio Cristóbal Piñera, luego de que INTERFERENCIA publicara un reportaje titulado Empresa ligada a Cristóbal Piñera obtiene en torno a $250 millones del Estado bajo gobierno de su padre, negó continuar dentro de la sociedad. Desde su cuenta de twitter -hoy desactivada- y luciendo de foto de perfil el logo de Hopin, Piñera Morel aseguró haber salido de la gestión y administración de la empresa el año 2015, fecha desde la cual “no recibí ningún dividendo ni remuneración alguna” proveniente de la sociedad que fundó. Agregó que luego, el 2018, su relación con Hopin terminó completamente después de que cediera íntegramente su participación en la empresa.

El hijo del mandatario efectivamente salió de la administración de Hopin Chile SpA, mas no de su controladora radicada en California, Estados Unidos. A la fecha, Cristóbal Piñera continúa siendo secretario de la matriz norteamericana Hopin Inc., contando con poderes notariales para representarla en Chile. Dicho poder se encuentra vigente y disponible a través de documentación disponible en la Secretaría del estado de California, donde sumados a Piñera como secretario figuran José Tomás Daire como director de finanzas y Andrés Godoy, quien ostenta el cargo de director ejecutivo.

Incumplir acuerdo sobre proyecto que eleva monto y cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia

El Gobierno ingresó el proyecto de ley que aumenta el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y desde la oposición llamaron al Ejecutivo a definir con exactitud ciertos aspectos, luego del acuerdo firmado. Desde el Partido Socialista se sostuvo que “el Presidente Piñera insiste en la letra chica burlando todo lo acordado este fin de semana y el número de familias que deben recibir el ingreso de emergencia es muy superior al anunciado por el Gobierno“.

Durante 2 meses no se contabilizaron los asintomáticos

No contaron a los contagiados de Covid-19 que no presentaban sintomatología.

Correos de la pandemia

El ministro de Salud, Enrique Paris, expuso ante la Corte Suprema el porqué declinó entregar los correos electrónicos en el marco de la investigación de la Fiscalía Centro Oriente en contra del extitular de la cartera Jaime Mañalich. Paris señaló que la mencionada diligencia, que busca determinar la responsabilidad del exministro en muertes por Covid-19, “compromete el acceso y examen de documentos e información de carácter reservado, cuyo conocimiento puede afectar la seguridad nacional, en medio de las acciones del Ministerio que dirijo, para controlar dicha pandemia”.

Justificó pagarle millones a Espacio Riesco en plena pandemia diciendo que “cuesta menos que los parlamentarios”

“El costo al mes es menos que lo que le cuesta un parlamentario por mes a nuestro país”.

Videos de Carabineros violando los DD.HH

“Las imágenes de Carabineros golpeando a las personas no fueron grabadas en Chile y son parte de una Campaña de desinformación“, expresó Piñera a CNN.

Coimas al Ministro de Economía

Un empresario y contratista del MOP, identificado como Bruno Fulgeri, realizó una denuncia que podría causar un gran remezón en el Gobierno. Se trata del pago de coimas en La Araucanía, y que involucran al actual ministro de Economía, Lucas Palacios. La «bomba» tiene como pista clave un audio del ex parlamentario Gustavo Hasbún, al que tuvo acceso la radio Biobío. “Mándame todos los datos de la empresa para ver qué puedo hacer. Yo voy a hablar con Lucas Palacios o alguien del MOP, pero necesito que me mandes todos los datos y me expliques quien tiene que tomar conocimiento, que dirección y además quien es la persona responsable. Yo lo veo. Ya pero hueón, ojo, que esto cuesta plata”, se escucha en el audio.

Este antecedente y otras diligencias en curso ya están siendo procesadas en la Fiscalía de Alta Complejadad, que investiga el hecho que salpicaría la gestión del MOP en La Araucanía, y al hoy ministro que, en esos momentos, era subsecretario del MOP. El fiscal jefe, Héctor Leiva, indicó que se está trabajando para comprobar un eventual cohecho o tráfico de influencias, y que no se descarta que el ministro sea citado a declarar en la causa.

El denunciante, en otro antecedente que expone el mismo medio, señaló que «aquí está metido también el ex subsecretario (del MOP) Lucas Palacios, que hoy es ministro de Economía. Este es un método operandi que tiene la UDI, que estableció en su momento con el caso Penta: los tipos fueron descubiertos y siguen pidiendo plata. El que no pasa (la plata), caga. Así de simple. No podemos seguir en un país en que uno tiene que trabajar para coimear a otro cristiano. Se sabe que el MOP es la caja pagadora del Estado». El hecho se enmarca en una serie de denuncias del mismo tipo que se investigan en la zona, pero esta arista que involucra a Hasbún y salpica al ministro Palacios es reciente.

Triangulación de AFP Hábitat

Piñera tiene parte de su fideicomiso ciego en un fondo de Moneda, que a su vez invierte en ILC, que participa en la propiedad de AFP Habitat. Esta última, al mismo tiempo, invertiría en fondos de Moneda. Asimismo, según se lee en la página web de FyF, Lorenzini acusa tres triangulaciones -una de ellas de la AFP Habitat y Moneda Asset Management- y otras dos que involucran no solo al Presidente Piñera sino a su hermano José -con Génesis- y al mayor de sus hijos, Sebastián, con Volcom.