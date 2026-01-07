Todos de Derecha: 11 senadores chilenos votaron para que el Gobierno investigue al «Cartel de los Soles» a pesar de que EEUU reconoció que «no existe»

«Papelón» y «ridículo total» fueron algunos de los comentarios que más se escucharon en los pasillos del Congreso tras la votación, por parte del Senado, de un proyecto de acuerdo para pedirle al Presidente Boric que declare como «organización terrorista internacional» e investigue al «Cartel de los Soles», lo cual se hizo el mismo día en que EEUU reconocía que dicho cartel «no existe».

La situación fue advertida por algunos senadores en la misma sesión. El legislador por la región de Coquimbo, Daniel Núñez (PC), pidió la palabra y avisó que «está en toda la prensa mundial que la justicia de Estados Unidos desestimó y dijo que esa organización no existía. Entonces cómo el Senado de Chile va a votar este proyecto».

«Le pido que se retire el proyecto, que no se vote, porque está formulado con una información que es falsa, vamos a hacer el ridículo internacional», insistió el senador Núñez, posición que fue respaldada por su colega del PS, Fidel Espinoza: «Sería conveniente retirar este proyecto porque vamos a hacer el ridículo internacional. Porque la justicia de Estados Unidos señaló que este cartel no existe», dijo el parlamentario socialista.

Sin embargo, la votación se realizó de todos modos, alcanzando 11 a favor, 3 rechazos y una abstención, siendo finalmente rechazada al no sumar el quórum mínimo de 17 votos totales exigidos para su aprobación (solo votaron 15 senadores).

¿Quienes se manifestaron a favor de declarar como organización terrorista internacional e investigar al Cartel de los Soles? Los senadores -todos de derecha- Rojo Edwards, Juan Enrique Castro, Juan Antonio Coloma, José Miguel Durana, Iván Moreira, David Sandoval, Enrique Van Rysselbergue, Alejandro Kusanovicy, Carlos Kuschel, Kenneth Pugh y Matías Walker.

Recordemos que, tal como informó El Ciudadano, el Departamento de Justicia de EEUU retiró formalmente una de sus acusaciones centrales contra Nicolás Maduro: liderar la organización narcocriminal «Cártel de los Soles».

«Las autoridades estadounidenses siguen acusando a Maduro de participar en una conspiración para el narcotráfico, pero eliminaron la afirmación de que este cártel fuera una organización real», consignó el New York Times, quien reveló la información. Lee la noticia completa a continuación:

El Ciudadano