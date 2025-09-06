Torturas en Hospital de Osorno: Dos de los imputados quedaron en prisión preventiva

En la audiencia de formalización, el magistrado Alex Frake Ruiz ordenó el ingreso de R.A.R.M y E.A.G.A. al recinto penitenciario de Osorno, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima, fijando además un plazo de investigación de 100 días.

Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

Tras la realización de la audiencia de formalización por el grave caso de torturas que afectó a un trabajador del Hospital Base de Osorno, el tribunal decretó la prisión preventiva para dos de los imputados por este delito, mientras que los otros dos involucrados quedaron con arresto domiciliario.

En la audiencia de formalización, el magistrado Alex Frake Ruiz ordenó el ingreso de R.A.R.M y E.A.G.A. al recinto penitenciario de Osorno, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima, fijando además un plazo de investigación de 100 días.

Respecto a los otros dos imputados en la causa, J.P.A.N.G y J.A.B.H, el tribunal ordenó las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con la víctima y su familia, por considerar que, en el caso del primero, su participación fue menos gravosa que la de los imputados privados de libertad, y en el caso del segundo, el tribunal valoró su colaboración en el proceso.

De acuerdo al ente persecutor, entre los años 2018 y 2020, en dependencias del Hospital Base de Osorno, los imputados R.A.R.M, J.P.A.N.G, J.A.B.H y E.A.G.A, profesionales del área informática de la entidad, ejercieron en contra de la víctima -un colega de la misma unidad de trabajo- actos reiterados de tortura, tratos denigrantes, agresiones físicas y verbales, además de divulgación de información e imágenes privadas por medio de redes sociales.

«Estas acciones ocasionaron en la víctima un estado permanente de angustia, con una grave afectación a su vida personal y profesional», añadió el tribunal en su dictamen.

