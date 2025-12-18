«Total desconocimiento de la legalidad internacional»: Juristas advierten por peligrosa postura de Kast a favor de agresión militar de EEUU contra Venezuela

La Asociación de Juristas por la Democracia (AJD), con la adhesión de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y la Plataforma Internacional por los Derechos Humanos (Plaindh), rechazaron enérgicamente las recientes declaraciones vertidas por el Presidente electo de Chile, el ultraderechista José Kast, en su reciente visita a Argentina.

«A menos de 48 horas de su elección, el representante de la ultraderecha chilena afirmó en Buenos Aires que respaldaría una acción militar estadounidense contra Venezuela, en total desconocimiento de la legalidad internacional, en especial, la Carta de la ONU, que en su artículo 2.7 estipula la no intervención a los asuntos internos de cada país, y en su art. 2.4 prohíbe el uso o amenaza de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado», plantearon las y los juristas en una declaración pública conjunta.

Asimismo, afirmaron que las declaraciones del líder de la extrema derecha chilena «contradicen los históricos principios rectores de la política exterior de Chile, que han guiado a los distintos gobiernos desde el término de la Dictadura, como lo son el respeto a los Tratados y el Derecho Internacional, la coexistencia pacífica entre los Estados, la solución pacífica de controversias y por tanto, el rechazo a la fuerza y en cambio, sí a la promoción de la diplomacia y el derecho junto con la Igualdad soberana de los Estados como norma esencial y consecuencialmente, el respeto irrestricto al Principio de No Intervención».

«Llamamos al pueblo de Chile y sus organizaciones, a expresar su rechazo a esta inaceptable posición del Presidente electo, José Antonio Kast, que no sólo pone a nuestro país al margen del Derecho Internacional rompiendo la tradición de ser un Estado promotor de la paz y la seguridad internacional, sino además alimenta una agresión ilegítima en contra de un pueblo hermano con impredecibles consecuencias para la Paz del conjunto de la Región, a la vez que convierte a Chile en un servil aliado de una potencia extranjera que pretende reeditar la nefasta Doctrina Monroe que tanto daño ha hecho a los pueblos de nuestra América», concluye la declaración.

