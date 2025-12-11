Trabajador subcontratado apuñaló a compañero en centro de distribución de Falabella: Sindicato apunta a modelo de externalización

Desde la organización sindical advierten que la presencia de personal externo sin procesos propios de selección, con alta rotación y con contratos incluso por un día, incrementa los riesgos laborales, operativos y de convivencia. En esa línea, señalaron que no es el primer incidente de este tipo que ocurre en dependencias de la misma empresa.

Una agresión con arma blanca ocurrida el pasado 25 de noviembre en el Centro de Distribución LOF1 de Falabella Retail, volvió a poner bajo cuestionamiento el modelo de externalización vigente en la operación logística de la compañía.

Según antecedentes internos, el agresor —un trabajador subcontratado— ya había sido objeto de advertencias días previos debido a amenazas hacia otro trabajador.

Pese a ello, continuó ingresando a las instalaciones sin restricciones. Comunicaciones dirigidas a la jefatura habrían solicitado el bloqueo de acceso, pero la única medida adoptada fue un cambio de área.

Tras el incidente, el Sindicato de Empresa Falabella Retail S.A. envió una carta a la gerencia corporativa señalando que el hecho no puede interpretarse como aislado, sino como consecuencia directa del aumento sostenido del trabajo tercerizado y de esquemas flexibles como Flexit.

En el documento, la organización advierte que la presencia de personal externo sin procesos propios de selección, con alta rotación y con contratos incluso por un día, incrementa los riesgos laborales, operativos y de convivencia.

El sindicato remarca además que el área de seguridad no cuenta con dotación, presupuesto ni insumos suficientes, y que estos déficits se vuelven críticos cuando la operación depende de trabajadores externos sin capacitación adecuada y sin exámenes ni controles preventivos equivalentes a los exigidos para personal directo.

La carta exige “medidas drásticas y urgentes” y recuerda que advertencias similares fueron planteadas a representantes de la empresa en episodios previos vinculados a personal subcontratado, sin que se concretaran cambios efectivos.

Así, por ejemplo, en el anterior Cyberday un trabajador externo intentó apuñalar a un socio del sindicato. Frente a ello, el sindicato también alerta sobre el aumento del riesgo en periodos masivos de contratación externa como Black Friday y Cyberday, donde el ingreso de personal externo se intensifica.

Hasta ahora, Falabella Retail no ha emitido respuesta pública al incidente ni a las observaciones realizadas por el sindicato.

