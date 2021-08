Trabajadoras de Casa Particular piden ser escuchadas en comisión que revisará denuncia por acoso laboral contra diputado Cruz-Coke

Vía Sindical

El Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (Sintracap) junto a la Federación de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular (Fensitracap), solicitaron al presidente de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados y Diputadas, Bernardo Berger, ser escuchadas durante el proceso que esta instancia realizará contra el diputado Luciano Cruz-Coke (Evopoli).

Esto, debido a la denuncia de acoso laboral que realizó su ex asesora del hogar, quien acusó a la esposa del diputado, Javiera García-Huidobro, de pedirle constantemente que fuera a trabajar siendo que no podía asistir por la cuarentena. A esto se le agrega que tuvo que acogerse a la Ley de Protección al Empleo, y que cuando pudo volver a trabajar fue despedida.

La presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, María Cotal, señaló que realizan esta solicitud de asistir a la comisión y ser escuchadas como trabajadoras, porque este tipo de situaciones suelen ocurrir, por lo que “estamos total y absolutamente de parte de nuestra compañera, y queremos asistir a esta comisión justamente para apoyar esta denuncia que hay en contra de esta familia, la familia del diputado Luciano Cruz Coke”.

La dirigente agrega que lo vivido por la ex asesora del hogar de la familia de Cruz-Coke es más común de lo que quisieran, ya que “los empleadores vulneran sistemáticamente los derechos de las trabajadoras, se hacen las gestiones que corresponde, demanda, todo, pero como no son personas conocidas queda ahí todo. Esta es una oportunidad para dejar un precedente que nosotras como trabajadoras de casa particular tenemos derechos y los empleadores deben cumplir con sus deberes, como lo dictamina el convenio 189 de la OIT y la Ley 20.736 que protege a nuestro sector”.

Respecto a la situación de las trabajadoras de casa particular durante la pandemia, la presidenta de Sintracap explicó que el trabajo con las autoridades “ha estado un poco dormido, se supone que nosotras tenemos una mesa de trabajo permanente con el Ministerio del Trabajo, pero lamentablemente eso está congelado. A través de esa mesa canalizábamos algunas de nuestras denuncias, buscábamos soluciones, pero el gobierno ha dejado eso de lado, nos dicen que hay otras prioridades. Nosotras decimos, qué más prioridad cuando se trata de la vida y la seguridad de nuestras compañeras”, cerró la dirigenta sindical.