Trabajadores critican rol de empresas y autoridades por aglomeraciones en centros comerciales

Vía Sindical

Siempre en época navideña las calles y centros comerciales se ven repletos de personas en busca de los regalos para sus seres queridos. Una escena que uno pensaría que en plena pandemia mundial hubiese sido distinta, pero no. Pese a las medidas restrictivas, las personas de todas formas han salido a realizar sus compras, muchas veces llenando malls y todo con nula distancia social.

Esto motivó el aumento de fiscalizaciones de parte de la autoridad, e incluso el cierre temporal de locales como fue el caso del Mall Plaza Norte, ubicado en Huechuraba.

¿Cómo ven los trabajadores esta compleja situación? Desde la Confederación de Trabajadores del Comercio (Consfecove), su presidente, Leandro Cortez, señala que como organización tienen “una mirada crítica” con respecto al rol que cumplen tanto las empresas como las autoridades de gobierno.

“Las empresas pasan por un proceso de relajamiento en donde hoy día están concentrados fuertemente en lo que es las ventas, sobre todo en este mes, que siempre lo esperan ansiosamente para cumplir con sus metas”, explica el dirigente.

En ese sentido, añade que falta un rol más presente y activo de parte de quienes toman las decisiones: “Es una situación compleja, pero yo creo que la responsabilidad mayor es de las empresas y de las autoridades de gobierno, que no hacen su pega. En algunos casos las autoridades, como la Seremi de Salud, solamente multan, pero no cierran las tiendas y todo después se trata de volver a la normalidad, entonces si aquí no hay una resolución efectiva de parte de las autoridades, esta cosa del segundo brote va a venir con mucha fuerza”.

Cortez agrega también que es necesario que exista una participación real de los comités paritarios, “que debieran jugar un rol importante y no son considerados, y otros organismos como la ACHS que tampoco tienen una participación más activa en las fiscalizaciones”.