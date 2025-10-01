Trabajadores de Cencosud denuncian masiva ola de despidos pese a millonarias utilidades alcanzadas por la empresa

Los sindicatos agrupados en la Coordinadora de Cencosud denunciaron una masiva ola de despidos realizada por la compañía en las últimas semanas, afectando a trabajadores y trabajadoras de Jumbo, Santa Isabel, Easy y Paris.

Desde la organización sindical señalaron que las empresas no han querido entregar un número oficial de despidos, pero los sindicatos estiman que ya son cerca de mil trabajadores desvinculados solo desde el lunes pasado hasta la fecha de hoy (1 de octubre), y los despidos continúan.

«Se trata de una práctica inaceptable. Desde 2019 venimos advirtiendo sobre la baja dotación de personal y la sobrecarga de funciones en equipos ya debilitados. Hoy, con estos despidos, se profundiza el agobio laboral y se golpea especialmente a personas en edad avanzada, para quienes reinsertarse en el mundo del trabajo es casi imposible», señalaron desde la Coordinadora.

Lo más grave, agregaron las y los trabajadores, «es que Cencosud utiliza el artículo 161 del Código del Trabajo, ‘necesidades de la empresa’, como causal, pese a que no existe justificación alguna: durante el primer semestre de este año la compañía obtuvo utilidades por $195.265 millones, un alza de 186% respecto al mismo período del año pasado (Diario Financiero, 7 de agosto)».

«Una empresa en plena expansión en Chile, Argentina, Colombia y Estados Unidos no puede ampararse en supuestas ‘necesidades’ mientras despide a cientos de trabajadores», manifestaron.

Además, los despidos ocurren a solo 6 meses de que entre en vigencia la reducción de la jornada laboral a 42 horas (Ley 21.561), lo que restringirá el número de trabajadores que podrán beneficiarse de este derecho.

«Cencosud se escuda en la automatización, pero en la práctica, las nuevas tecnologías han significado más carga laboral y mayor precarización, obligando incluso a muchos trabajadores a disponer de sus propios dispositivos en beneficio de la empresa», denunciaron desde la coordinadora sindical de la compañía.

«Las utilidades de Cencosud existen gracias al trabajo de sus empleados. Sin trabajadores no hay expansión ni ganancias posibles», recordaron finalmente los sindicatos, exigiendo a la firma revertir estas medidas y abrir un diálogo real con las organizaciones sindicales.

Los sindicatos que integran la Coordinadora son los siguientes:

Sindicato Nacional de Trabajadores Cencosud S.A. Presidente, Claudio Sagardias.

Sindicato Nacional de Trabajadores Jumbo S.A. Presidente, Sergio Fuentes.

Sindicato Paris Portal Temuco Presidenta, Ana María Tenorio.

Sindicato Paris Arica Presidenta, Dorys Godoy.

Sindicato Easy Chillán Presidente, Jonathan Silva.

Sindicato Easy San Bernardo Presidente, José Aravena.

Sindicato Easy Talca Presidente, Víctor Ortiz.

Sindicato Paris Rancagua Presidente, Mario Henríquez.

Sindicato Paris Curicó Presidente, Rodrigo Rojas.

Sindicato de Empresa Paris Administración Centro Est. Bandera Presidenta, Vannesa Llanos.

Sindicato Paris Temuco Centro Presidente, Pablo Palacios.

Sindicato de Trabajadores Easy Los Ángeles Presidenta, Yesica Reyes.

Sindicato Paris San Bernardo Presidenta, Patricia Contreras.

Sindicato del Centro de Distribución Easy Presidente, Eudes Cárdenas.

Primer Sindicato de Trabajadores Paris Curicó Presidenta, Etna Ponce.

Sindicato Paris Barros Arana Presidente, Boris Martínez.

Sindicato 1 Paris Talcahuano Presidenta, Úrsula Riquelme.

Sindicato Easy Temuco Presidente, Esteban Grollmus.

Sindicato autónomo Portal Ñuñoa Presidente, Máximo San Martín.

Sindicato Paris Alto Las Condes 2 Presidente, Michel Roco.

Sindicato Paris Administradora Ltda. Presidenta, Ximena Reyes.

Sindicato Paris Iquique Presidente, Felix Castillo.

Sindicato 1 París Alto Las Condes Presidente, José Henríquez.

Sindicato París Valparaíso Presidenta, Mariela Olmos.

Sindicato París Plaza Oeste Presidente, Guillermo Chávez.

El Ciudadano